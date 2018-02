Direto da Fonte

Com exceção dos importadores e dos turistas brasileiros, que são só felicidade gastando dólares baratos no exterior, a atuação de Guido Mantega para segurar a valorização do real é motivo de críticas generalizadas. No lugar de usar o gogó, empresários paulistas sugeriram a Mantega medidas concretas no mercado futuro do dólar no Brasil.

Na sua essência, elas limitam a ousadia dos especuladores.

Nervos

Grosso modo, o que são essas medidas? Os empresários querem que a CVM decrete aumento do prazo mínimo das operações na BM&FBovespa, de 30 dias para 180 dias. Bem como dinheiro exigido como garantia.

Na mesma mão, pedem a volta do Banco Central no mercado de "swap cambial reverso". Não, não se trata de um palavrão. E sim de um tipo de operação financeira já utilizada várias vezes pelo BC. Cujo intuito básico é o de diminuir o sobe e desce da cotação do dólar.

Está dado o recado.

Quadrado mágico

Marcelo Motta, da Associação dos Amigos do Itaim Bibi, reuniu-se anteontem com uma comissão de cinco advogados.

Preparam argumentos para pedir a impugnação imediata do edital a ser publicado por Kassab, que autorizará a troca de "quadra" do Itaim por 200 creches.

Quadrado 2

Mauricio Lopes, do Ministério Público Estadual, argumenta que a transação no Itaim não seria necessária caso a Prefeitura "executasse mínima gestão eficiente de seus bens".

O promotor se refere a terrenos cedidos para escolas de samba, estádios e centros de treinamentos de clubes, como Portuguesa, SPFC, Palmeiras e Corinthians: "As áreas públicas são usadas sem a devida contrapartida social".

A escolhida

E não é que a Praça São Francisco, em São Cristovam, Sergipe, ganha um prêmio da Unesco? Ela foi incluída na lista do Patrimônio Histórico da Humanidade, lembrando o estilo das "plazas mayores" espanholas. Obterá o reconhecimento amanhã.

Por quê? Pela representatividade da época em que as coroas de Portugal e Espanha estiveram unidas.

Batismo baiano

A igreja de La Madeleine, uma das mais famosas de Paris, terá seu dia de... Senhor do Bonfim.

Márcia Braga, da produtora carioca D+3, prepara evento que inclui lavagem da igreja na Cidade Luz, nos moldes da famosa festa de Salvador. Além de missa e exposição, o agito terá cortejo com baianas, maracatu e até carro elétrico, exibindo ninguém menos que Carlinhos Brown.

Tudo para encerrar, em setembro, cinco dias de homenagens dedicados ao Brasil.

Justiça às escuras

Apagão na Justiça anteontem no Fórum de Santana. Sem energia, gerador ou iluminação de emergência no prédio por mais de seis horas, um julgamento iniciado à luz do dia precisou ser transferido. Jurados foram para o Fórum da Barra Funda iluminados por uma lanterna.

Francisco Cembranelli, promotor do caso em questão, chegou a usar a luz do seu celular para ler detalhes do processo.

Timing

Cristina Kirchner, candidata a reeleição, deve ficar de luto até o pleito presidencial em 23 de outubro. Somente quatro dias depois, completa-se um ano da morte do seu marido.

Em baixa?

O Brasil perde espaço no Festival de Montreux, que já chegou a dedicar três noites exclusivas para a música brasileira.

Este ano, mostrará sábado, Maria Gadu, Ana Carolina e Maria Rita. E só.

Silence is golden

Pola Oloixarac, estrela da Flip, se hospeda na Pousada Picinguaba, em Ubatuba. Quer ficar longe da "muvuca" em Paraty.

Na frente

Suspense. A Alfaguara, da Objetiva, mais a revista inglesa Granta, anunciam hoje na Flip uma parceria que leva a literatura brasileira para além das nossas fronteiras.

Ricardo Viveiros autografa Um olhar sobre São Paulo. Hoje, no Museu da Casa Brasileira.

Arnaldo Cohen apresenta recital de piano. Hoje, na Sala São Paulo.

Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos, faz via-sacra entre parlamentares para aprovar o projeto da Comissão da Verdade. Almoçou ontem com a bancada do PCdoB, já falou com direção nacional do PDT e mira agora em Marco Maia.

Colaboração

