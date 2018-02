Direto da Fonte

Luiz Flávio D"Urso e Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, que brigaram feito cão e gato nas últimas três eleições para conseguir a presidência da OAB-SP, agora buscam a paz. Negociam entre si consenso para lançar chapa única na disputa do ano que vem.

Terão, entretanto, que desatar a ira das suas respectivas bases. E explicar que o caminho deve ser único.

Óvni

O plano do governo Dilma em usar aviões não tripulados para monitorar o tráfico de drogas nos centros urbanos pode esbarrar em um detalhe: o único lugar no mundo que essas aeronaves têm autorização para sobrevoar áreas habitadas, sem restrição, é no... Afeganistão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso saia do papel, o projeto deve consumir US$ 400 milhões em dez anos.

Saúde financeira

Dentro da série de encontros proposto pelo governo Dilma para ouvir experiências de prefeitos e governadores no cuidado de dependentes de drogas, Kassab e seu secretário Januário Martone vão além.

Na reunião hoje com Alexandre Padilha, levam sugestão para que o SUS cuide também desses doentes.

Saúde 2

Paulo Renato deixou encaminhado um trabalho escamondado pelo Einstein.

Que prevê expansão, dentro do ensino focado, para a ciência da saúde. Segundo Claudio Lottenberg, isso significa reciclagem de profissionais, incorporação tecnológica, entre outros.

Expertise

Raquel Arnaud foi a Paris para confirmar autenticidade de relevo de Sergio Camargo. Burburinho na capital das artes... e vitória brasileira. A obra, de 1967, passou a valer 520 mil euros.

Questão de honra

E não é que a reforma do estádio do Morumbi pode ficar pronta para a Copa das Confederações?

A direção do São Paulo está empenhada em provar que poderia ter recebido o torneio.

Está nos finalmentes a negociação do naming rights e assim que fecharem, começam obra com prazo estimado em 18 meses.

Mais popular

O PSDB decidiu fazer prévias para escolher seu candidato a prefeito. Discute-se entre tucanos um novo modelo para tanto.

Os alckmistas, entretanto, somente desejam uma prévia caso Serra não saia como candidato.

A conferir

Tem acionista da Light desconfiando que a troca, há alguns meses, do uso de GLP (gás liquefeito de petróleo) pelo uso gás natural pode estar contribuindo para as explosões de bueiros no Rio.

Prioridades

Por conta da crise provocada pelas denúncias de corrupção no Ministério do Transportes, Dilma escolheu cancelar sua ida à festa de abertura da Flip hoje.

Entretanto, optou por manter ontem sua ida a Porto Velho e inaugura amanhã um teleférico no Morro do Alemão, no Rio.

Começar pelo começo

Depois de ficar sabendo que Marieta Severo não vai interpretar Dilma nos cinemas, Antonio de Assis, deu meio volta.

O produtor do longa partiu para a região serrana do Rio para começar pesquisas... do roteiro.

Católicos avante

A TV católica Canção Nova será a primeira emissora em todo o Brasil a ser transmitida ao vivo pelo... Facebook.

Olha eu aqui

Bandeira da CUT foi flagrada na manhã de ontem na torre de visualização do aeroporto de Brasília.

Indagada pela coluna, a Infraero informa que manifestações que invadam a área restrita do aeroporto são proibidas. São setores onde só funcionários autorizados têm acesso. Avisada, a estatal mandou retirá-la. A flâmula estava ali havia dois dias e foi colocada pelo Sindicato dos Aeroportuários em apoio ao "Dia Nacional de Mobilização". Proposto pela central sindical, está sendo comemorado hoje.

Entre as reivindicações da CUT, o veto ao atual modelo de concessão de aeroportos.

Na frente

Shuki Weiss, produtor do show de Roberto Carlos em Jerusalém, desembarca em Sampa no fim de semana. Vem para acertar detalhes sobre a construção do cenário e da gravação do especial da Globo.

Philip Larratt-Smith, Eliane Robert Moraes e Cecilia Almeida Salles participam de debate em torno da mostra de Louise Bourgeois que será aberta amanhã. No Instituto Tomie Ohtake, na sexta.

Com palestra de Kusum Modak, mestra indiana, Alda Martinelli lança o livro Yoga Massagem Ayrvédica . Amanhã, na Livraria da Vila da Fradique.

A exposição Coisa Livre de Coisa, de Claudio Cretti, tem abertura hoje. Na Galeria Marilia Razuk.

Ana Maria Machado e Bartolomeu Campos de Queirós participam amanhã da Flip. Mais precisamente, na Casa da Cultura.

O ex-Laurent e ex-Fasano, o chef Airys Kury resolveu inovar. No lugar de um restaurante aberto, ele recebe clientes na sua própria casa em Pinheiros. Nome? Chez Airys.

A mostra de Caravaggio trará para SP oito das 40 obras do renascentista existentes. Além das relíquias, obras dos discípulos contemporâneos. Ano que vem, no Masp.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br