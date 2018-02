Direto da Fonte

Desta briga entre Abilio Diniz e Jean-Charles Naouri, o mercado tira uma só certeza: o Carrefour Brasil vai trocar de mãos.

Não se sabe se por meio da operação aprovada pela assembleia do Casino ou se haverá uma segunda oferta, a ser encaminhada após acerto entre Diniz e Naouri. Mas haverá acordo? O mercado aposta que sim. Não há na história do empresário brasileiro ou na do argelino-francês qualquer registro de um deles ter rasgado dinheiro. E é o que pode acontecer, se o Walmart entrar no meio da disputa e abocanhar o Carrefour.

Se por um lado há dúvidas reais sobre a legalidade da modelagem da fusão Pão de Açúcar com o Carrefour, por outro é opinião unânime que ela agrega valor tanto para o Casino como para o grupo brasileiro. Portanto, a tendência é torná-la possível.

Negócio 2

Por outro lado, poucos apostam na manutenção do BNDES na operação. Fará falta? Se Casino e Pão de Açúcar se entenderem, será fácil arrumar quem o substitua.

Andando

O Grupo Allard e mais a WWI estão dando continuidade ao projeto que transforma o ex-Hospital Matarazzo, no centro de SP, em um complexo sofisticado projetado por Philippe Starck. Segundo se apurou na Previ, dona do imóvel, o fundo recebeu 50% do devido esta semana e a outra metade entra nos cofres antes do fim de julho.

Vem que tem

Madonna, que começará nova turnê em julho de 2012, já decidiu: apresentará seu show em São Paulo e no Rio.

É ou não é

Decreto sobre a participação de Gilmar Tadeu nas decisões do Governo do Estado na organização da Copa, publicado sábado no D.O.E, diz: "Poderá, ainda, ser convidado a participar do Comitê Paulista da Copa 2014,o Secretário Especial de Articulação para a Copa da Prefeitura". Para bom entendedor, meia palavra basta.

Ok dado

A Bioverde - que tem como acionista a Trend, de Adolfo Mello, - protocolou na ANP pedido de autorização para converter as instalações que ela adquiriu ano passado em Sorocaba. Investirá R$ 150 milhões para transformá-la em usina de biodiesel.

Amós pela paz

Amós Oz enviou um exemplar de seu De Amor e Trevas para Marwan Barghouti, dirigente palestino preso em Israel. Com direito à dedicatória: "Essa história é nossa história".

Amós 2

Em tempo: a Companhia das Letras lança, em outubro, seu livro O Monte do Mau Conselho. Antes de sua vinda ao Brasil, no fim do ano.

Flip 1

Ana de Hollanda desistiu de lançar na Flip estímulos à tradução literária. Anunciar medidas sexta, na Casa da Cultura de Paraty.

Flip 2

A argentina Pola Oloixarac estava apreensiva ontem. Não sabia se iria conseguir chegar à Flip por conta do vulcão chileno Puyehue.

Flip 3

Laura Restrepo, escritora colombiana, chega restringindo: não quer atividades antes das 11h da manhã. Pretende, na madrugada, trabalhar mínimo de três horas tentando terminar novo romance.

Flip 4

Dilma não levará Celso Kamura a tiracolo para Flip. Segundo o hairstylist, ela está se saindo "muito bem" sozinha no quesito automaquiagem.

Apagar o passado

A ex-atriz Julia Paes, que já namorou a filha da Gretchen, não quer que nada atrapalhe sua carreira de cantora gospel.

Entrou na Justiça exigindo que os sites apaguem suas fotos sensuais e seus vídeos calientes.

Minnie mouse

Chamou atenção do público de Campos de Jordão, o sapato usado pela maestrina Sonia di Moraes, ao reger o coral da Fundação Bradesco, sábado. Era três vezes maior que seu pé.

Na frente

Quem tentou se aproximar de Abilio Diniz, em festa de casamento no sábado, encontrou barreira: o empresário não desgrudou do celular. A não ser para ensaiar alguns tímidos passos na pista de dança.

Krajcberg vem da Bahia para abrir sua exposição, quinta, no Museu Afro Brasil.

Fábio Assunção estreia hoje a peça Adultérios, no Frei Caneca. No mesmo shopping, o Itaú Cultural exibe documentário sobre a vida de Itamar Assumpção.

Edmar Bacha e Simon Schwartzman autografam, Brasil: a Nova Agenda Social. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Com o estacionamento lotado, sábado, funcionário do Shopping Bourbon não se intimidou em oferecer o espaço reservado aos deficientes físicos. Consultada, a direção diz que irá apurar o fato.

Colaboração

