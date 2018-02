Direto da Fonte

Cientistas e frequentadores do Jardim Botânico do Rio conseguiram 300 assinaturas em abaixo-assinado. Pedem urgência na retirada das 600 famílias que invadiram o parque. Acusam a Secretaria de Patrimônio da União de tratar a questão como meramente habitacional. E temem que as famílias fiquem ali ad aeternum.

O plano de desocupação rola desde 2002.

Jesus Cristo, eu estou aqui!

Roberto Carlos gravou comercial convidando seus fãs para show dia 7 de setembro em Jerusalém. Resultado: dos 6 mil ingressos colocados à venda, 4,5 mil foram vendidos.

Para brasileiros? 1,5 mil.

A taça é nossa?

O Brasil será o representante dos times estrangeiros no centenário da Copa Coronation de Polo. Rodrigo Andrade, João Paulo Ganon, Luiz Paulo Martins Bastos e Zé Eduardo Matarazzo Kalil jogarão para inglês ver.

Queen Elizabeth assistirá à competição no gramado do Castelo de Windsor. Dia 24, ao lado de 25 mil súditos.

Brasil-trotter

O Prêmio da Música Brasileira ganha versão itinerante. Com apoio da Vale, percorrerá seis cidades. A turnê, capitaneada por José Maurício Machline, começa dia 13 em Carajás e se encerra em BH, dia 27.

Barba bem feita

A Cia. Brasileira de Ópera completou um ano com 22 cidades no currículo. Comemorou apresentando O Barbeiro de Sevilha nos festivais de Petrópolis e Nova Friburgo.

Responsabilidade social

A Fundação Itaú Social, dirigida por Antonio Matias, comemora recorde no Prêmio Itaú-Unicef. Recebeu, nesta edição, a inscrição de 2.922 projetos de todo o País. Haverá seis etapas seletivas, e os premiados serão conhecidos a partir de outubro.

A Biblioteca Nacional apoiará a produção e distribuição de livros em formato acessível em oito instituições para cegos do País. As obras serão produzidas em braile, áudio-livro e e-book.

Só para mulheres, troca-troca de roupas e acessórios acontece quinta, no Bar do Santa, Vila Madalena. Trata-se do Clothing Swap Desapegue! O que sobrar será destinado ao Exército de Salvação.

O Projeto Tacada Cidadã comemora. Seus atletas que participaram de torneio da

Associação Paulista de Golfe, semana passada, fizeram bonito, terminando nas seguintes posições: 1º, 3º e 4º lugares.

Ponto para Isabella Prata, da Escola São Paulo. Concederá noventa bolsas de estudo para educadores e alunos do Projeto Arrastão e da Casa do Zezinho.

Para compensar o CO2 emitido durante os dez dias de atividades do Verão Sem Fim, no Rio, a GEO Eventos plantará 411 mudas de árvores na cidade.

Fundado por Cecília Brennand, o corpo de balé do Aria Social, formado por jovens de baixa renda de Recife, se apresenta nos dias 9 e 10. No Sesc Pinheiros.

Os Doutores da Alegria avisam: apresentam o espetáculo Roda Besteirológica. Hoje, no Tucarena.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Mesmo ante um olhar 43, doggy não conseguiu fazer a bola sair do lugar durante copa de polo.

2. O pecado "mora ao lado". Mais precisamente, nesta cesta farta.

3. Nada de Gisele. Falou em polêmica, aparece Kate Moss.

4. E para receber gente do BID, há quem ache de bom tom colocar a Virgem como protetora.

5. Em semana de Parada Gay, flashes de laços na busca de igualdade e direitos.

6. Envidraçadas, mesmo em estado de sufoco, as rosas-rosas brilharam em noite beneficente de sucesso.