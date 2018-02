Direto da Fonte

O Pão de Açúcar tem em mãos parecer do advogado Sergio Bermudes. O documento atesta que não foram quebrados, até agora, os termos do contrato do acordo de acionistas feito com o Casino.

Primeiro passo?

Estava programada para ontem, conforme pedido por Jean-Charles Nauri, do Casino, a definição da data da reunião de conselho de Wilkes (empresa que abriga Pão de Açúcar e Casino).

Levando em conta o timing para que sócios e a administração do grupo capitaneado por Abilio Diniz estejam prontos para opinar sobre a proposta de fusão com o Carrefour.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tour de force

Kátia Abreu informou, durante palestra na Fecomércio, que a Sociedade Rural Brasileira está contratando agência de publicidade para fazer uma campanha denunciando as ONGs que são contra a agricultura e o Brasil. Seria deflagrada em setembro.

Roberto Rodrigues, da Fiesp, também pretende montar campanha em defesa do agricultor que vem sendo culpado pelo desmatamento e a destruição do meio ambiente. A previsão é que ela entre no ar neste mês. Tudo para influenciar no Código Florestal.

Battery Park SP

Mais que um empreendimento imobiliário, a WTorre quer fazer do Complexo JK, na Marginal Pinheiros, um point turístico. Quase um novo bairro.

A exemplo do que acontece com o Battery Park, em Manhattan, ou Puerto Madero, em Buenos Aires, os executivos da empresa falam em "presente para São Paulo" e conceito de "village" e "district" quando se referem ao projeto, que deve estar concluído no primeiro semestre de 2012.

Fazendo escola

Conhecido pela discrição, Michel Temer teve momento Lula na Festa de São João em Campina Grande (PB), anteontem.

Se lançou no forrozão contrariando o esquema de segurança.

E mandou ver na carne de sol regada na manteiga de garrafa e no suco de cajá.

Plim-plim

De saída do PV, Fábio Feldmann segue novos rumos: será comentarista de sustentabilidade da Globo.

Família vende tudo

Roger Abdelmassih deixou restos a pagar em todos os sentidos. Depois de a família vender móveis, arte e utensílios, chegou a vez de uma de suas filhas se desfazer de "bens".

Montou um bazar, em sua casa, para passar adiante bolsas, sapatos, vestidos e casacos. Tudo de grifes conhecidas.

Pirâmide

Na esteira de nova onda de violência no Egito, o Brasil sai na frente. Cesário Melantonio Neto, embaixador brasileiro, está costurando parceria nas áreas eleitoral e agrícola. "Segurança alimentar está na nossa agenda. Bem como a sugestão de uso de urnas eletrônicas," explicou à coluna.

Vale lembrar que o País já colocou em curso a montagem de programas sociais por lá.

Bola toda

Satisfeito com a habilidade de Patriota em costurar apoios para sua bem-sucedida candidatura à FAO, José Graziano apelidou-o de... Messi.

Afinado

João Gilberto fez questão de acompanhar a criação da logomarca da sua turnê, programada para o segundo semestre: um banquinho e violão (abaixo).

Sabendo-se da sua fobia de se apresentar em público, resta saber se ele usará mesmo o... banco.

Na frente

Kaká, Muricy Ramalho e Faustão provocaram curiosidade ontem durante almoço no Rodeio do Iguatemi. Que será que conversavam tanto?

Em plena Flip, Eduardo Muylaert expõe nova série de fotos. Dia 8, na Galeria Zoom de Paraty.

Fabiana Justus arma hoje o primeiro desfile da sua Pop Up Store no Fashion Day In no MuBE. Também por lá Stella Jacintho e Luciana Faria exibem coleção da Thelure.

Abre hoje, na Pinacoteca, mostra de Arcangelo Ianelli.

Observação de um leitor atento. Na busca pela paz, Casino e Pão de Açúcar contrataram dois advogados criminalistas para atuar em uma briga societária: Márcio Thomaz Bastos e José Carlos Dias.