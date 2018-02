Direto da Fonte

Assim que foi divulgada a oferta feita pela Gama propondo a fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour Brasil, terça-feira de madrugada, a Wilkes - holding formada pelo Casino e família Diniz - mandou e-mail oficial para todos os seus conselheiros, incluindo os cinco representantes do Casino.

Entre outras, foi lembrada a proibição de negociação de ações da companhia por membros do conselho ou qualquer outra parte relacionada. Respeitando orientação usual da CVM, disciplinada por lei.

Ontem de madrugada, o Casino comunicou que comprou mais de 10% das ações preferenciais existentes no mercado nos dois dias sequentes.

Guerra 2

Fonte do Casino justifica: a proposta de fusão foi anunciada publicamente. E o Casino tomou conhecimento dela assim. Portanto, não fez suas compra na base de informação privilegiada.

Flambado

Márcio Thomaz Bastos, advogado do Pão de Açúcar, almoçou anteontem com José Carlos Dias, advogado do Casino. Bastos abriu mão de seu hábito diário de comer no Magari para ir ao La Casserole.

Gesto a favor da culinária francesa na busca pela paz?

Nunca antes

Lula se encontrará segunda-feira com Sebastián Piñera, presidente do Chile. Será a sexta reunião com um chefe de Estado no prazo de sete dias.

Sonho de Ícaro

Continua a novela "Helipontos em Sampa". As Secretarias do Desenvolvimento Urbano, do Verde e da Habitação reuniram-se anteontem com o MP.

Acertaram que cada representante colocará no papel suas lacunas. Daí, montarão um projeto de lei ou decreto alternativo para tentar regulamentar esses espaços.

Eu voltei

Depois de anunciar no fim do mês de maio o fechamento de suas três lojas no Brasil, representadas por Esber Hajli, a Diesel volta à carga. A grife italiana conhecida por seus jeans de luxo já teria escolhido seu novo representante no País: Patrick Siaretta, da TeleImage.

Procurado, o empresário não confirma nem desmente a notícia.

Eu virei

Donna Karan vem a São Paulo em novembro. Fará palestra em um fórum de sustentabilidade do SWU. Resta saber se vai mesmo querer conhecer John of God (João de Deus), conforme desejo manifestado à coluna ano passado em NY.

In memoriam

Paulo Renato Souza passará a dar nome à Escola de Formação de Professores do Estado. Alckmin assina decreto nos próximos dias.

Aos 46 minutos

Realmente, Aloizio Mercadante está avoado com toda esta confusão em torno do dossiê do aloprados. O ministro mandou aviso à GS1, responsável pelo seminário Brasil em Código, quarta-feira, que não poderia fazer sua palestra exatos cinco minutos após o evento ter começado. No Hyatt, SP.

Na frente

Ana de Hollanda anuncia, semana que vem, parceria do MinC com a Petrobrás. Distribuirão R$ 14, 5 milhões, dos quais R$4,5 milhões serão destinados a projetos culturais da Funarte e R$2 milhões à recuperação do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.

Alexandra Von Furstenberg abriu ontem a loja Jo De Mer, marca da brasileira Amália Spinardi, com almoço em Beverly Hills.

Thomas Shannon, embaixador americano no Brasil, lidera recepção para comemorar antecipadamente o Dia da Independência dos EUA. Hoje, na Amcham.

Cecilia Panipucci abre exposição hoje. No Mercado de Arte e Moda, em Pinheiros.

O Teatro Viradalata estreia hoje com espetáculo Mamy. Em Perdizes.

O May Help Dinner, jantar em prol das Casas do Amparo, acontece hoje, no Hyatt. Com apoio da BMW.

Luis Alvaro, do Santos, inova entre os cartolas. Mandou carta de solidariedade para Daniel Passarella, presidente do River Plate. Lamentou a queda do time para a 2ª divisão do futebol argentino.

Neymar repaginado

Ricardo Almeida foi escolhido por Neymar para ser seu maestro visual. Como teste, o estilista fez um paletó sob medida para o jogador usar agora durante a Copa América. Mesmo sem prova, caiu como uma luva. Em conversa com a coluna, Almeida contou como vê o estilo do craque.

Como será o novo Neymar?

Não posso querer mudar a identidade dele e ainda estou pensando no que fazer. Não interferirei, vou só orientar. Afinal, ele tem agenda lotada, mora em Santos. E eu trabalho em São Paulo.

Habitualmente, os atletas cultivam um estilo despojado. Como casar isso com elegância?

Uma peça sofisticada no vestuário faz uma diferença enorme. Já criei um blazer para ele usar com jeans que acredito ser elegante. Dá para bolar coisas bacanas. Quando eu supervisionei o Alexandre Pires, por exemplo, ele acabou eleito o artista mais bem vestido do ano, na frente do Caetano Veloso. E cantava pagode, para você ver. O Lula idem. O Duda Mendonça me procurou e ele ainda tinha aquela imagem do metalúrgico. Sempre há algo interessante para fazer sem mexer na identidade da pessoa.

O que acha do estilo dele?

O seu pai reclamou que ele usa calça baixa. Mas essa molecada é assim mesmo. Veste as roupas com a cueca aparecendo. Não acho preciso encaretar ele. Jamais ficará com a cara do Roberto Justus.

O cabelo dele virou moda. O que você acha do corte?

Virou moda porque é ele. O cabelo, aliás, foi tema de uma das nossas conversas. Eu mudaria, prefiro algo não tão longo e todo desmanchado. Mas quando você mostra algo diferente, como moicano do Neymar, vira foco das atenções. E a tua energia cresce bastante. Então, não sei até que ponto vale a pena mudar isso. / MARILIA NEUSTEIN

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br