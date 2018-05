Direto da Fonte

Abilio Diniz aterrissou ontem em Paris. Levou na mala, para apresentar no encontro marcado com Jean-Charles Naouri - presidente do Casino -, uma bandeira branca.

Com o slogan do tipo "sócios não brigam, sócios negociam".

Concorrência

A Secretaria de Comunicação abre nova rodada de licitações publicitárias. Com verba de R$ 150 milhões para ser gasta até o fim do ano.

Bê-á-bá

Depois do merecido tempo para luto, recomenda-se a Sérgio Cabral ler o Artigo 7º do Código de Conduta da Presidência, que também se aplica aos governadores.

"A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade..."

Estatizando

Hoje tem reunião dos envolvidos no projeto Belo Monte. Vão bater o martelo na venda de boa parte da empresa, dona da concessão, para a Funcef?

In memoriam

Fernando Haddad ficou consternado com o falecimento de Paulo Renato de Souza, não só pelo respeito que um nutria pelo outro, mas pelo fato de o tucano ter defendido sua permanência no governo Dilma. Fará falta ao País.

Trilha verde

Sobre Marina Silva e sua saída do PV, Alfredo Sirkis avisa: "Estamos amadurecendo a ideia em sucessivas reuniões que só terminam semana que vem". A decisão será tomada depois que a ex-senadora voltar do Congresso dos Verdes na Alemanha.

Década e meia

Gisele Bündchen desembarca para a festa de 15 anos da SKY, quinta-feira, no Golden Hall. Onde participa de talk-show comandado por Hebe Camargo, acompanhada de Zico e Cacá Bueno.

A moça também completa 15 anos. De carreira, bem entendido.

Passarinho na gaiola

Se depender do Ministério Público, Kassab não afrouxa regras para helipontos. Maurício Lopes, promotor da área de Habitação, enviou recomendação ao prefeito para que ele "se abstenha" de flexibilizar o decreto que regula a instalação de locais para pouso de helicóptero.

Regras, por exemplo, que proíbem essas aeronaves de pousarem a 300 metros de hospitais e escolas.

Nos finalmentes

Acertada em março, a venda do Banco Matone, para o JBS, está prestes a ser concluída.

Dobradinha

Miguel Gonçalves Mendes, diretor de José e Pilar, vai se debruçar sobre outra obra do Nobel português. Quer adaptar para as telonas o romance O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que Saramago publicou em 1991.

Tombamento

Depois do beirutaço pela permanência do Frevinho na Oscar Freire, os organizadores do movimento vão procurar Marcos Azambuja, do conselho do Iphan.

Pleiteiam a inclusão da receita do beirute na lista de modos e costumes brasileiros, junto com a caipirinha, a goiabada, o queijo minas e o chimarrão.

Amor universal

Biografia de Gandhi anda causando polêmica na Europa. Entre outras, o livro Great Soul: Mahatma Gandhi, escrito por Joseph Lelyveld, ex-NYTimes, revela trechos de cartas nas quais o pacifista se declara ao seu fisioterapeuta alemão.

Na frente

O Ministério do Turismo divulga hoje que o número de desembarques em aeroportos do Brasil cresceu 20% nestes cinco meses de 2011.

Liya Kebede, modelo e atriz etíope, foi escolhida embaixadora da L"Oréal. Integra o time junto com Freida Pinto, Gwen Stefani e Jennifer Lopez.

E Thaís Gulin, musa de Chico Buarque, se apresentou na semana passada, em festa de música brasileira no Favela Chic, em Paris.

Steve Chen inaugurou novo restaurante, nos Jardins: o Santovino.

Wagner Lungov abre hoje a mostra Das Diferenças que Coexistem, na Central Galeria de Arte Contemporânea.

Mika Lins dirige, hoje, leitura dramática de Intensa Magia, de Maria Adelaide Amaral. No Sesc Anchieta.

Paraty entra em clima de festa no fim de semana. Tudo para comemorar as sete décadas de Sergio Maggiore.

A reboque da febre da "pulseira do equilíbrio", chega ao Brasil a "pulseira do amor". Um adereço lotado de feromônios para atrair o sexo oposto. Cruzes!

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br