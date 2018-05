Direto da Fonte

Se há um legado que Dilma quer deixar para o País é o da melhor gestão. De olho nessa meta, a presidente pediu para Gleisi Hoffmann para, em conjunto com Miriam Belchior, se concentrar no tema. Herança do governo Lula, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, de Vicente Falconi, assinou contrato ainda na gestão de Paulo Bernardo, no Planejamento, para trabalhar nesse sentido. Mas o esforço pouco avançou barrado pela gigantesca "burrocracia".

A "Dilma da Dilma", reconhecida por sua maneira eficiente de gerir assuntos complicados, não pretende perder mais tempo.

Quem diria: a nova chance de colocar a casa em ordem está sendo protagonizada por três mulheres.

Estaduuuucho

Revelação significativa de Yoshiaki Nakano, em debate fechado, ao falar sobre gastos públicos. Contou ali que na época em que foi secretário da Fazenda de Mario Covas, chegou a contratar a FGV para fazer uma radiografia da pasta. O resultado chocou: tudo funcionaria com somente 10% dos servidores existentes, se o padrão de comparação fosse a iniciativa privada.

A análise foi engavetada visto a dificuldade de se demitir no setor público. Dúvida cruel: se isso acontecia na mais bem equipada secretaria estadual do País...

Pódium

Claudia Ito, executiva do GP Brasil de F1, desembarca, hoje, em Valência, durante o GP da Europa, com missão especial: garantir Interlagos entre as últimas provas do mundial de 2012.

China e Bahrein também brigam pelas vagas.

Mágico-maestro

A companhia de teatro francesa Philippe Genty desembarca por aqui em julho. Apresenta o espetáculo Voyageurs Immobiles no Municipal de São Paulo. Também irá ao Rio.

Genty é famoso por misturar ilusionismo, marionetes e atores, sem o uso da palavra.

Zás-trás

Orhan Pamuk, que vem participar do Fronteiras do Pensamento, em dezembro, não pretende ficar nem um dia a mais no País.

O Nobel de Literatura marcou um "book tour" pelo Chile, Uruguai e pela Argentina para divulgar seu novo livro, O Museu da Inocência.

Way out

Tania Bulhões aposta na exportação. Fechou contrato de venda da sua louça Plumário Brasileiro - inspirada em desenho indígena - para a Barneys, Bergdorf Goodman, Bloomingdale"s e Michael C. Fina, em Nova York. Bem como para a Gearys, em Los Angeles, e outras mais pelos EUA. "Um novo passo na história dos nossos produtos", comemora a empresária.

Os compradores americanos conheceram as coleções quando as peças estavam sendo produzidas em Limoges, França.

Biógrafos, atenção

O projeto de lei que veta censura aos biógrafos pode ser votado logo, logo. A proposta está na Comissão de Educação, da Câmara dos Deputados, antes de seguir para a última etapa na Comissão de Constituição e Justiça.

Biógrafos 2

Além do livro Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo, são muitos os casos em que artistas ou familiares têm ido à Justiça, com sucesso, para impedir a publicação de trabalhos que exponham suas vidas.

Biógrafos 3

Questionado, Fernando Morais sai em defesa do projeto: "Isso é importante para a história do País, não para nós. A vida de uma pessoa pública é pública. Censurar previamente é escandaloso ".

Na frente

Fernando Pimentel se reúne com os empresários quinta. Quem organiza é Manuel Tavares de Almeida, da Câmara Portuguesa.

Histórias colecionadas nos dez anos do hotel Emiliano foram reunidas em livro. Lançamento quinta, na Cultura do Conjunto Nacional.

A São Paulo Companhia de Dança se apresenta no Teatro Municipal. Dias 21 e 22 de julho.

Danilo Gentili estreia seu programa Agora é tarde. Quarta, na Band.

No embalo da Copa e da Olimpíada, Carlos Miguel Aidar coordena o primeiro curso de Direito Desportivo da FGV. Inscrições até dia 8.

De Dentro Para Fora/De Fora Para Dentro, premiada exposição de grafites acolhida pelo MASP em 2010, ganhará este ano versão internacional. O museu vai expor arte urbana de seis artistas europeus e americanos.

Jô Soares deu show no bar The Orleans, na Vila Madalena. Na plateia para assistir a banda do Derico, seu colaborador, o apresentador cantou várias versões melódicas para o mesmo verso: "Tire seu dedinho bem depressa do meu c*/Porque ele está doendo para chuchu".