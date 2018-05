Direto da Fonte

Luiz Marinho avisa: está de olho na retomada do setor da defesa. Isso inclui conversas recentes com representantes de uma certa fábrica de helicópteros e com uma empresa europeia de carros de combate, ambas interessadas em se instalar em São Bernardo do Campo.

A de helicópteros, inclusive, escalou gente para procurar terreno na cidade.

Cruzamento

O prefeito, aliás, tenta convencer Lula a erguer o seu memorial no município. Na equipe encarregada de construir o museu, entretanto, há defensores de endereço mais central, próximo a uma estação de metrô para maior fluxo de visitantes. Enquanto não se decidem, o acervo do ex-presidente, com mais de 1.400.000 presentes, permanece guardado a sete chaves.

Jabuti na árvore

Causou estranheza entre advogados trabalhistas a eleição de Márcia Dinamarco para lista tríplice da vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de SP pelo quinto constitucional. É que a doutora raras vezes foi vista atuando na área. Cabe a Dilma bater o martelo.

Sem Cicciolina

O Conar recomendou a alteração dos dizeres do anúncio de certo produto. Ele promete aumentar os seios em quatro centímetros, no prazo de seis semanas. Como a Anvisa proibiu que isso fosse estampado no rótulo da loção, o órgão considera que o fabricante tem que seguir a mesma regra nas suas peças publicitárias.

Ana Bélgica

Ao participar do lançamento do Europalia, em Bruxelas, Ana de Hollanda ouviu de Conde Jacobs, chairman do festival. "Bem que a ministra poderia trocar seu nome para Ana da "Bélgica"...". Este ano, a feira homenageia o Brasil.

Mundo novo

Até o final do ano, o consumidor brasileiro não precisará, necessariamente, perguntar ao vendedor de loja se existem outras opções guardadas em estoque. A informação estará a vista do cliente por meio de um display eletrônico. O sistema já está sendo testado pelo Exército brasileiro com intuito de controlar fardas armazenadas.

A novidade será um dos temas debatidos no Brasil em Código, que acontece quarta-feira, promovido pela GS1 do Brasil. Com a presença de Miguel Lopera, seu presidente mundial.

Bola sem rede

A pelo menos um interlocutor, Kassab declarou que vai estender também ao Palmeiras o benefício fiscal que São Paulo está concedendo ao Corinthians.

Esse mesmo interlocutor, entretanto, levanta algumas dúvidas em relação ao montante das isenções. A primeira questão é simples: em cima de que faturamento a Prefeitura chegou a R$ 420 milhões - valor a ser transformado, em dez anos, em benefício fiscal pró clube alvinegro?

Começou...

Acontece nesta quarta-feira, a primeira reunião formal do Comitê de Gestão da Presidência da República. "Já temos muita coisa alinhavada para colocar em discussão", informa Jorge Gerdau, coordenador do comitê. Entram na pauta da conversa, em Brasília, Correios, Justiça e Infraero.

Com Gerdau, pelo lado privado, estarão os reconhecidos gestores Abilio Diniz, Antonio Maciel e Philippe Reichstul.

Matemática

A notícia é ruim. A TV Cultura teve em maio deste ano queda de 27% na sua audiência, em relação ao mesmo período de 2010.

E durante todo o mês, registrou penúltimo ou último lugar na preferência dos domicílios da Grande São Paulo.

Na frente

A CUT quer incluir os trabalhadores dos aeroportos na sua mobilização nacional. Artur Henrique, presidente da central, em evento sexta-feira promovido pela ONG Observatório Social, alertou: "Não marquem viagens para o dia 6 de julho".

A prefeitura de Itapetininga vai dar o nome de Olavo Egydio Setubal à avenida que liga a cidade ao distrito industrial, onde se localiza a fábrica da Duratex. Dia 30.

Andrés Sanchez divulga o relatório de sustentabilidade do Corinthians. Terça.

João Carlos Martins reserva duas atrações para dia 3, na Sala São Paulo: rege a Sinfonia Eroica, de Beethoven, com Bachiana Filarmônica SESI-SP, e depois, ao piano, toca Años de Soledad, em homenagens aos 90 anos de Astor Piazzolla.

Há algo em comum entre os participantes da recente mostra de decoração Black Hyundai. A maioria dos decoradores tem uma obra de Rogério Degaki para chamar de sua.

Nocauteador do bem

Anderson Silva é um lutador zen. O brasileiro, campeão do peso médio do UFC (Ultimate Fighting Championship), mora em Los Angeles e será a principal atração do UFC Rio, programado para agosto. Fora do ringue, ele nem de longe lembra a máquina de chutes, socos e joelhadas na qual se transforma diante dos adversários. E em tom sereno, que mais se aproxima de um monge, conversou com a coluna.

Você é contratado da 9ine, empresa de Ronaldo. Como ele pode te ajudar?

Quero que minha imagem seja duradoura. Espero atrair grandes marcas, agregar valor.

Quais são as empresas que acreditam em você?

Ainda não posso revelar. Faltam detalhes a serem negociados.

Onde busca serenidade praticando esporte tão violento?

O esporte é apenas o meu trabalho. Um piloto quando sai da pista não pode e não deve ser agressivo nas ruas. Na luta é a mesma coisa.

Como é sua preparação mental?Vem do que recebi em casa. Fui criado com muita disciplina. Assim como tive o meu professor como referência, sei que sirvo de espelho para muitas crianças. Isso exige responsabilidade.

Espera transformar o seu exemplo em projeto social? Sim, mas não agora. Projetos sociais exigem dedicação. Minha academia, em Curitiba, distribui bolsas para alunos da rede pública. É uma forma de ajudar alguns que tiveram referências negativas na vida.