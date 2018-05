Direto da Fonte

Ao que tudo indica, esta será a melhor semana gay de São Paulo. Caio Carvalho, da SPTuris, se prepara para a movimentação de 3 milhões de pessoas, sendo 400 mil de fora da cidade. "A comemoração não se restringe mais à parada", avisa.

Hoje, o evento é o primeiro da cidade em número de frequentadores. E o segundo em termos de faturamento, perdendo para a Fórmula 1, que gira R$ 250 milhões durante a semana acontece a corrida. Já movimento criado pelo LGBT, em sua 15ª edição, traz a metade disso.

Sussexo 2

Por que um evento fatura tão menos que o outro? Carvalho justifica com pesquisa. Ganham de um a cinco salários mínimos, 52% dos frequentadores da semana gay. Só 7,9% vive com mais de 25 salário mínimos por mês.

Na Fórmula 1, o poder aquisitivo é bem maior.

Sussexo 3

São Paulo está sediando também a primeira Expo Business LGBT do Mercosul. A feira de negócios abre amanhã, no Centro Fecomércio de Eventos.

Promovida pela Câmara de Comércio GLS do Brasil, cujo estatuto foi aprovado há um ano, deve render. Participam empresas de turismo, hotelaria, gastronomia, produtos especiais para este público.

O slogan escolhido? "Vamos tirar o mercado do armário."

Brasileirinha

Marin Alsop, futura regente da Osesp em 2012, tem dado mostras do seu entusiasmo por meio de e-mails no idioma natal de Arthur Nestrovski. É, a maestrina está aprendendo o português via skype.

A americana se encontra em São Paulo para uma série de concertos na Osesp.

Batata na brasa

A Paraíba está de olho na agenda de Dilma. Até agora a presidente só confirmou presença, sexta, no São João de Caruaru, Pernambuco.

Querem que ela apareça também em Campina Grande, considerada festança rival.

Maré contrária?

Pena. Os gringos investidores estão aumentando, paulatinamente, sua desconfiança em relação ao Brasil.

É só acompanhar suas posições negativas em operações feitas por meio dos índices futuros da BM&FBovespa.

Pesos-pesados

Depois de 20 anos, será anunciado hoje um significativo acordo judicial. Aguardem!

Mama mia!

Se a construtora OAS vencer a licitação e a polêmica ponte entre Salvador e Itaparica - sonho de Jaques Wagner - sair do papel, estará criada briga familiar. De um lado, João Ubaldo Ribeiro, autor-mor do movimento contra a construção da obra, incluindo manifesto assinado por Chico Buarque.

Do outro, o executivo designado para tocar o projeto, Manuel Ribeiro. Fruto da mesmíssima mãe e pai de João Ubaldo...

Papai faz anos

Amanhã, Cannes amanhecerá enfeitada de vermelho, incluindo tapete gigante estendido na avenida Croisette. Foi a maneira que a Ogilvy encontrou, segundo Sérgio Amado, para comemorar o centenário de David Ogilvy - fundador da agência.

Bola quadrada

E nem nas areias de Cannes o futebol do Brasil consegue vencer o da Holanda. Ontem, na final do tornei de bech soccer, a Laranja Mecânica derrotou os brasileiros, por 2 a 1,

Telão

E o romance Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum, deve virar filme.

A Ancine acaba de aprovar projeto para um longa-metragem.

Na frente

Em meio a retomada da briga do "dossiê dos aloprados", Aloizio Mercadante abre o Brasil em Código, conferência sobre automação e logística no País. No Hyatt, dia 29.

A peça Cruel, com Reynaldo Gianecchini, tem pré-estreia amanhã. No Teatro Faap.

Frequentadores do Parque Água Branca se reúnem hoje para programar grande protesto contra obras no espaço.

Quim Alcantara abre mostra na Mercearia São Roque do Jardim Europa. Segunda.

Floriano Pesaro participa do Encontro Internacional de Parlamentares Judeus. Segunda, em Jerusalém.

O Planalto justifica a ausência de Lula entre os ex-presidentes no site oficial. Seu nome só será incluído depois da digitalização dos discursos e fotos. Ainda sem prazo para terminar.

