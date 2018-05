Direto da Fonte

Mais um passo de Salvatore Cacciola em direção à liberdade. O TRF de São Paulo concedeu uma liminar ao ex-banqueiro e cassou seu último mandado de prisão.

Mas para sair da cadeia, ele ainda aguarda decisão da Vara das Execuções Criminais do Rio de janeiro sobre o pedido de livramento condicional.

Antes tarde...

Dilma e Fernando Haddad tiveram três audiências semana passada e programaram mais duas nesta. Elaboram conjunto de ações para resolver, no curto prazo, a questão da escassa qualificação de mão de obra na educação. A presidente pediu pressa e quer algo que transcenda o Pronatec, focado na construção de escolas técnicas.

Implícito o recado: Haddad não pretende deixar o ministério.

A cara dos EUA

Em voo entre Washington e Paris, no fim de semana, um passageiro sacou seu iPad e ficou horas jogando Monopoly (versão americana do Banco Imobiliário). Também devorou histórias em quadrinhos.

Até aí normal, se o homem não fosse... Andrew Shapiro, o número dois para Assuntos Político-militares dos Estados Unidos. Pelo menos ele não jogava War.

Olha a chuva...

Lula já tem onde dançar quadrilha neste fim de semana. Zé Dirceu começa a convidar amigos para o "Arraiá do Zé e da Eva", em sua casa, em Vinhedo. E pede no convite: "Levar uma prenda e um trem de comer ou beber".

Avanço

A Petrobrás está mais colorida. Na semana que antecede a Parada do Orgulho Gay, em SP, a estatal contabiliza: possui 107 funcionários homossexuais, sendo 60 homens e 47 mulheres. E todos já usufruem do direito de incluir os seus companheiros no plano de saúde da estatal.

Tudo acompanhado de perto pela comissão de diversidade da petroleira.

Espelho meu

Depois de caçar pessoas "feias" na SPFW para seu Grampo MTV, Cazé Peçanha sucumbiu ao bom e velho anúncio de jornal.

Missão falida. Somente três pessoas ligaram, admitindo serem feias para participar do programa que vai ao ar hoje.

Itu... perde

O BTG/Pactual, de André Esteves, deu mais um passo rumo à pretendida união com a W/Torre. Na costura de uma imobiliária ainda sem nome, foi formada uma nova empresa onde cada uma das partes colocará R$ 1,5 bilhão em ativos imobiliários. Entretanto, será o BTG a ter 70% do controle.

Esteves pretende se transformar no controlador da maior empresa imobiliária do País.

Aço, aço, aço

Depois do "beirutaço", a favor da manutenção do restaurante Frevo na Oscar Freire, agora é a vez do "penicaço", dia 13 de julho. Organizado por Ivald Granato, manifestantes prometem levar penicos decorados para montar uma instalação em frente ao MAM, acompanhada de shows e performances ao vivo.

Trata-se de um protesto pelo fato do museu não ter aceitado 14 das 16 obras doadas, em testamento, por Arcângelo Ianelli.

Aço, aço 2

O conselho consultivo e a curadoria do MAM justificam: dono de um acervo significativo do artista, apenas duas das obras não apresentam "sobreposição".

Esperando tu

O dia de vencimento das opções, na BM&F/Bovespa, é normalmente tumultuado.

Mas ontem não foi. Todos os players do mercado financeiro brincavam de "congelar" para ver o que o mundo decidirá hoje sobre o destino da Grécia.

Relíquia

Enquanto a SPFW acontecia no Ibirapuera, no outro canto da cidade - na Barra Funda - um modelo especial atraía olhares, sábado. Um Souper Dress, feito à imagem e semelhança da Campbell''s Soup, famosa obra de Andy Warhol.

O vestido foi arrematado em um leilão em Paris, no mês passado, pelo colecionador João Grinspum Ferraz, sócio da Galeria Transversal. E quem exibiu a arte foi Julia Valiengo, cantora da Trupe Chá de Boldo, durante show de abertura da primeira coletiva do espaço.

Na frente

Alckmin e Raimundo Colombo, de Santa Catarina, assistem juntos ao jogo do Santos amanhã, no Pacaembu.

Luly e Fabio Vidigal enceram a campanha de arrecadação pró TUCCA hoje, com jantar solidário em sua casa.

Nelson de Oliveira autografa hoje Geração Zero Zero. Na Livraria da Vila da Fradique.

Troca programada nos comandos dos CCBBs de São Paulo e Rio. Marcos Mendonça vai para Cidade Maravilhosa e Marcos Mantoan se instala em Sampa.

Edgard Scandurra- com Les Provocateurs e Jaques Morelenbaum - homenageiam Serge Gainsbourg. Hoje, no Centro da Cultura Judaica.

Vizinhos atestam: Palocci se mudou para seu novo apartamento no fim de semana.

