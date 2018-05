Direto da Fonte

Os ambientalistas estão confusos. Querem saber de que lado do Código Florestal está Gleisi Hoffmann. Depois de Dilma ter se posicionado contra a anistia aos que desmataram ilegalmente, a ministra deu declarações a favor.

Dúvida 2

Conscientes de que não há outro caminho a não ser sair do PV, a turma que apoia Marina Silva busca alternativas. E sonha com a possibilidade do TSE vir a aceitar a criação de um novo partido por meio de apoios regulamentados via internet. Reconhecem a grande dificuldade em "aglomerar" as 500 mil assinaturas exigidas com o devido registro no papel e cartório.

Esse procedimento, algo arcaico, é pedra no caminho de qualquer um que deseje formar um novo partido.

Saia justa italiana Gilmar Mendes, defensor da extradição de Cesare Battisti, está na...Itália. O ministro, que participa de encontro da Comissão de Veneza, afirma que a sensação geral dos italianos é de incompreensão. "Esse episódio é muito obscuro, se a gente tem dificuldade de explicá-lo aí, imagine aqui."

Utilidade pública

Para melhor entender a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o Colégio Notarial de SP convidou Marta Suplicy para fazer palestra.

Durante oficina dos tabeliães sobre o direito homofóbico.

Das artes

Vera Holtz era uma das mais animadas no Salão Design São Paulo, que acontece até domingo, na Oca. Apaixonada por design, adquiriu peças de tiragem limitada, como as de Rodrigo Almeida.

Versão brasileira

Inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, a secretaria do Turismo formata o Passos dos Jesuítas - Caminhos de Anchieta: rota de peregrinação histórica, passando por 13 cidades do litoral do Estado. Por onde andavam jesuítas no século 16.

O trajeto será high-tech. Com código de identificação, o turista acessará totens eletrônicos espalhados pelo trajeto.

Do bem

A Corrida da Amizade, promovida pela ONG Caminhos de Abraão - versão no Oriente Médio do caminho de Santiago - acontece dia 10. Sai do Clube Atlético Monte Líbano, passa pela Hebraica e termina no Shopping Eldorado.

Docnaldo

Ronaldo ganha documentário para chamar de seu. A produtora Big Bonsai, em parceria com a 9ine, acompanhou o cotidiano do ex-jogador nos dez dias que antecederam seu último jogo pela Seleção. Com 30 minutos de duração, Pra Sempre Fenômeno irá mostrar também o lado de executivo do craque.

Patrocinado pela Nike, o filme ainda não tem data de estreia.

Coisa de fã

Começou a ser impresso em Milão, na gráfica Legatoria LEM, o Collector''s Nação Corinthians. Primeiro superbook idealizado no Brasil. Limitado a 1500 exemplares numerados, com detalhes de personalidades alvinegras.

Clube da esquina

Amigos desde os anos 70, quando gravaram o álbum Native Dancer, Milton Nascimento e Wayne Shorter, saxofonista norte-americano, se reencontraram em almoço, esta semana, na casa do artista brasileiro no Rio. Organizado por Beth Santos, irmã de Milton, e Carolina Shorter, mulher de Wayne.

Na frente

E Juscelino Pereira abraça nova casa: abre pizzaria na mesma rua do seu Piselli.

O Alberta, clube underground, começou a quebrar a floricultura vizinha. Sem maiores abalos pelo assalto da semana passada, montam o restaurante Ramona.

Isobel Whitelegg, curadora da exposição de Sérgio Sister, faz visita guiada hoje na Galeria Nara Roesler.

Gustavo Dudamel, a estrela venezuelana da música erudita, dá hoje uma master classe para integrantes do projeto Guri. Na Escola Tom Jobim, em São Paulo.

Paul Ramírez Jonas e Sérvulo Esmeraldo estreiam hoje exposições na Pinacoteca do Estado de São Paulo.

O site da Presidência da República possui o perfil de todos os ex-presidentes do Brasil. Menos o de Lula.