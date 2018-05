Direto da Fonte

Em tempos de chuvas e trovoadas, a Eletropaulo sai na frente. Fechou acordo com Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com intuito de dividir o resultado em um futuro cadastro de dados, mapeando potenciais clientes merecedores de tarifa social.

A ex-estatal fará o levantamento de olho na lei. Para conceder o benefício da tarifa mais baixa, a empresa precisará registrar o consumidor no Cadastro Único do governo federal. E Campelo, com a lista em mãos, vai procurar reverter os baixos índices de inscrições paulistas em programas sociais federais.

Para tentar expandir o acordo, a ministra tem audiência hoje, em Brasília, com representantes da Aneel e da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica.

Memória

O acervo da Fundação Mario Covas estará, em breve, disponível na rede. O MinC liberou a captação de R$ 2 milhões para digitalização dos documentos e acesso livre ao material histórico por meio do site da fundação. Além de uma produção de DVD.

Megafone

Michel Temer e mais de quinze presidentes de TREs ficaram a ver navios, anteontem, em Vitória. Manifestantes, que protestavam contra o aumento da passagem do ônibus, invadiram o centro de convenções reservado para o Fórum Nacional de Reforma Eleitoral.

Renato Casagrande, governador, e João Coser, o prefeito do PT, foram ao aeroporto salvar Temer. Que para quebrar o mal-estar, acabou jantando na casa do prefeito

Poesia no poste

A Vila Madalena sofrerá "Invasão Concreta". Poesias de Augusto de Campos - o homenageado da Balada Literária, em novembro -serão coladas em postes, muros e até em calçadas: "Não tem melhor maneira de comemorar os 80 anos do poeta que é a cara de São Paulo", diz Marcelino Freire, criador e curador do evento, avisando que a programação não ficará restrita ao bairro.

Via corredor literário, chegará até a Avenida Paulista.

Dúvida cruel

Por que será que o Estado de São Paulo tomou as rédeas da briga com a Eletropaulo quando a empresa serve, primordialmente, a capital e parte da Grande São Paulo?

Orador

Lula fará duas palestra no México, entre segunda a quarta da semana que vem.

Falará para executivos de um fundo de investimentos e do banco BBVA Bancomer.

A favor

Dilma sancionou anteontem projeto de lei que garante 3% das unidades habitacionais em programas públicos para idosos.

Vitória para Vanderlei Macris, do PSDB e autor do projeto. "Primeiro a presidente rasga elogios a FHC, depois aprova projeto tucano. Ela anda tão afável ultimamente", ironiza o deputado. Em lugar de aplaudir.

Do not disturb

Recorde absoluto na capital de paulista. Segundo a SPTuris, a média da ocupação hoteleira em maio foi de 74,7% - a maior do mês desde que o índice começou a ser apurado, em 2005.

Sorte da Fazenda: em cinco meses do ano, a arrecadação do município com hospedagem cresceu 23%, somando quase R$ 77 milhões.

Bola fora?

Câmara dos Deputados pode ter provocado um problema para CBF ao aprovar segredo nos orçamentos para a Copa do Mundo.

Joseph Blatter, ao ser reeleito para o comando da Fifa, pediu transparência nas contas do futebol.

Na frente

Quem está no Brasil é Terron Schaefer, vice- presidente da Sack"s. Vendo a SPFW.

José Rogério Lopes de Simone e José Antonio Penteado autografam Aero-Willys - O Carro que Marcou Época. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

Walter Tommasi abre mostra. Amanhã, na Hebraica.

O que Rubens Barrichello e Marcos Pasquim têm em comum? Golf. Jogarão o Aberto Kia Motors Embrase, no Terras de São José Golfe Clube, em Itu, no fim de semana.

A comitiva brasileira na OIT, em Genebra, conta com Carlos Lupi, do Trabalho, Garibaldi Alves, da Previdência, Luiza Helena de Barros, da Igualdade Racial, e Iriny Lopes, da Política para Mulheres. Mais deputados e senadores. Já os EUA não enviaram um só ministro ao encontro. Trabalha Brasil!