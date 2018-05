Direto da Fonte

De segunda-feira até ontem na hora do almoço, o preço das ações do Banco Panamericano, na BM&F/Bovespa, havia subido nada menos que... 18%. Tudo por conta de rumores de que o Panamericano estaria conversando com seu rival BMG na intenção de montar banco único.

A Comissão de Valores Mobiliários está acompanhando.

Sherlock

Foi parar nas mãos de investigadores digitais, o e-mail apócrifo distribuído na internet, antecipando nomes de agências classificadas na concorrência publicitária do BB.

Busca-se a origem das informações que caíram na rede.

Estranhamento

Azedou de vez o relacionamento entre Antonio Patriota e Mauro Vieira, embaixador em Washington.

Não, nada a ver com a ameaça de greve dos funcionários lotados por lá, que brigam por melhores condições de trabalho. E sim pelo pedido (mais um) de prorrogação do aluguel do escritório onde funciona provisoriamente a embaixada, em Georgetown. Gota d"água do descontentamento.

O prédio da representação brasileira está em reforma há quase dois anos.

A bela e as feras

Manuela d"Ávila fez giro por Bangu ciceroneada por Junior, do AfroReggae, anteontem. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara se dispõe a pensar portas de saída para os presos: "O AfroReggae não vai arrumar emprego para todo mundo quando eles saírem daqui", brincou ela.

Os dois continuaram o tour ontem por Vigário Geral e pelo Complexo do Alemão, no Rio.

Deita, vai

Hotéis top passarão a receber técnicos do Ministério do Turismo à paisana. Eles terão, inclusive, que testar durante a madrugada os serviços 24 horas. Tudo para seguir as novas regras para classificação hoteleira.

Back to the future

Adriane Galisteu pediu e a Playboy atendeu. A apresentadora quer a mesma equipe que a fotografou nua, em 1995, para repetir o sucesso histórico de vendagem. São eles: J.R. Duran, Marco Antonio Biaggi e Kaká Moraes.

Semana que vem em Capri e Porto Fino, na Itália.

Cabo de guerra

Vem se somar aos percalços que enfrenta o Corinthians na construção do seu estádio, uma exigência da Odebrecht. A empreiteira só assinará contrato definitivo se a obra for contratada em sistema de administração com preço em aberto. Em outras palavras, funciona assim: a cada etapa, avalia-se o custo e define-se preços.

O alvinegro reluta em concordar com a proposta. E ameaça contratar outra construtora, a Serpal, ligada ao Grupo Advento.

O fato é que o time tem até dia 26 para se decidir. Data em que Fifa define a abertura da Copa de 2014.

Reforço

O Ipem acaba de cassar a licença de duas oficinas que eram autorizadas a fazer manutenção de bombas de combustível. Foram detectadas irregularidades nos aparelhos revisados por esses estabelecimentos. Como por exemplo, o "roubo" de 400ml a cada 20 litros abastecidos.

As informações estão sendo enviadas para a Polícia Civil.

Homônimo

A Barney"s, de Nova York, está vendendo, com exclusividade, bolsa de designer L"Wren Scott batizada de ... Lula. Curiosa, uma consumidora brasileira foi atrás do motivo pelo qual a namorada de Mick Jagger teria batizado este seu produto com o nome do ex-presidente do Brasil.

Não, não é uma homenagem ao petista. Na verdade, Lula é o nome da sogra do Rolling Stone.

Sem peso extra

Sonia Braga, que desfila hoje para Adriana Degreas, fez um único pedido à grife: como vem do frio de Nova York, precisa de um... casaco.

Não quer carregar um trambolho na viagem.

Na frente

Organizadores do Beirutaço, sábado, a favor da manutenção do restaurante Frevo, há 55 anos na Oscar Freire, tentam a adesão de José Serra. Que já defendeu, em seu Twitter, o Cine Belas Artes.

Abre, hoje, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, mostra de Kboco. Em setembro, o artista estreia individual na Lu Magnus em Nova York.

O Bradesco BBI trabalhou na venda do Baú da Felicidade, assessorando SS.

Ricardo Robertoni inaugura hoje o The Grand, espaço para carros raros e esportivos. No Bom Retiro.

Célia Euvaldo abre mostra, sábado, na Lemos de Sá.

Correção para a coluna esquecer: a capital do Uruguai é... Montevidéu