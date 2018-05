Direto da Fonte

Caiu batata quente nas mesas de Dilma e Antonio Patriota. Na forma de forte mobilização de funcionários do Ministério das Relações Exteriores, locados nos EUA, insatisfeitos com suas condições de trabalho.

Motim 2

Batizada de "Operação Despertar", a ação começou no início de maio com uma carta-documento, de 26 páginas, pedindo que a presidente se "sensibilize" e aceite discutir reajuste salarial, a questão da "instabilidade jurídica", por conta da "Lei de Conveniência", e também o direito a um terço de férias, 13º salário e FGTS. A carta, com 205 assinaturas de empregados de consulados, missão da OEA e escritório financeiro em NY, fala em "níveis impossíveis de sobrevivência" e perda da "dignidade como trabalhadores".

Ontem, funcionários locados em Londres finalizavam carta com suas reivindicações.

Motim 3

Indagada, a assessoria de Patriota confirma ter recebido o pleito americano. O Itamaraty vai atendê-los? Ao estilo da diplomacia brasileira, a resposta: "Estudamos a viabilidade de reformulação da política de pessoal para este tipo de contratado".

Cesta de cultura

O projeto Europalia Brasil, acertado pela Funarte em 2009, irá realmente sair do papel. Foi aprovada, ontem, a captação de cerca de R$ 28 milhões para a realização do festival que acontecerá na Bélgica.

O projeto prevê 115 shows, 90 palestras, 37 exposições...

Poder da rede

Depois de ter o barco de pesquisa derrubado por um jet ski, sábado na lagoa de Marapendi, no Rio, o Instituto Jacaré agiu. Colocou no Facebook fotos do indivíduo - que estava em área de conservação ambiental - pedindo sua identificação.

O viral se espalhou, a ONG o localizou e entrou com procedimentos legais contra ele.

Balanço das ondas

A Cosac Naify ousa. Convidou todos os seus autores que participarão da Flip para um coquetel, quinta, em uma escuna. Ancorada no cais de Paraty.

Levante nostálgico

Em protesto à demolição do prédio da comunicação da PUC, o centro acadêmico, com ajuda de ex-alunos, organiza arraial de despedida na sexta. Com direito a quadrilha.

Inspiração

Orlando Silva volta a África do Sul na próxima semana para conferir o legado deixado pela Copa. Organiza comitiva para acompanhá-lo.

Troco

A indústria de embalagens plásticas prepara resposta contra a proibição das sacolinhas nos supermercados. Vai bater na tecla de que as ecobags não são tão higiênicas como se pensa, adianta Alfredo Schmitt, presidente da associação do setor.

Busca-se um nome de credibilidade que aceite defender a causa, disputada por três agências de publicidade.

Cafezinho

Será nesta quinta-feira a primeira reunião entre Dilma e Murilo Ferreira, da Vale.

H2O

Sem alarde, a Danone está arrendando uma série de minas de água mineral, tanto em São Paulo como em Minas. A empresa foca no aumento de participação deste mercado, basicamente por meio da sua Bonafont. A Aldeinha, de Itapecerica da Serra, foi uma das encampadas.

Consultada, a Danone preferiu não se posicionar sobre a estratégia de expansão do negócio.

Corda bamba

A atuação de Gilmar Tadeu não estaria agradando os players paulistas da Copa 2014.

O secretário especial da Prefeitura para o mundial não teria conseguido manter em sigilo prazos e estratégias definidas na última reunião sobre o evento, feita a portas fechadas, na semana passada. Onde compareceram representantes do Corinthians, Odebrecht, governo do Estado e Prefeitura.

Somando amigos

Ao festejar seus 80 anos, Fernando Henrique Cardoso não somou só anos. No jantar de sexta-feira na Sala São Paulo, organizado por Clóvis Carvalho, com ajuda de Andrea Matarazzo e apoiado pela iniciativa privada, compareceram mais de 400 pessoas. Estavam empresários do porte de José Cutrale, José Roberto e José Ermírio de Moraes, Luiz Nascimento e Fernando Botelho. Bem como vários banqueiros, entre eles, André Esteves e Ricardo Espirito Santo.

Intelectuais como Leôncio Rodrigues e Francisco Weffort e ministros do STF, como Gilmar Mendes, Ellen Gracie e Marco Aurélio de Mello, também se acomodaram pelo salão. Alguns acompanhados das mulheres, outros não.

No coquetel antes do jantar, muitas conversas sobre o passado circularam no ambiente festivo, mas algo nostálgico. Embaixadores que trabalharam com o ex-presidente, como Marcos Azambuja, Luiz Felipe Lampreia, Sergio Amaral e Rubens Ricupero, relembravam episódios. Integrantes da área econômica (ver fotos), responsáveis pelo Plano Real, nem tanto.

O ambiente foi dividido em quatro cores, conforme estabeleceu a promoter Ana Carvalho Pinto. Na entrada, cada convidado recebia um cartão colorido identificando o setor onde iria se sentar. Bem organizado, não houve confusão.

Na mesa de FHC, além dos filhos, estavam José Serra, José Safra, Aécio Neves e Nelson Jobim. Renata e Tasso Jereissati foram também acomodados no setor verde, destinado basicamente a políticos.

Os discursos foram curtos. FHC falou sobre sua vida, família e amigos. Serra destacou que gostaria que o aniversariante estivesse presente na sua comemoração de seus 80 anos. Jobim agradeceu as oportunidades que o ex-presidente lhe deu e Aécio ressaltou a trajetória do homenageado.

Pelas mãos do Buffet França, a entrada escolhida foi salmão crocante, seguida de prato de vitela com funghi. De sobremesa, doces e sorvetes. Os vinhos, tanto o tinto como o branco, eram chilenos. E a champanhe, M. Chandon nacional.

Na frente

A performance Ilíada & Odisséia: ritmo & poesia, curadoria de Cacilda Teixeira da Costa, será apresentada no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, sexta e sábado. No Teatro Cacilda Becker, dia 23.

A individual de Iole de Freitas abre quinta-feira. Na Galeria Raquel Arnaud.

O salão Design São Paulo começa amanhã. Na Oca.

Thomas A. Shannon, embaixador, comemora 235º aniversário da independência dos EUA. Dia 1º de julho, na Amcham.

Jair Rodrigues canta na festa de 16 anos da ESPN hoje, na cervejaria São Jorge.

Mesmo no escuro a Câmara Municipal de São Bernardo Campo não parou semana passada. A sessão em homenagem Luiz João Marotti, professor de folclore, foi presidida por Gilberto França a luzes de um... lampião a gás. Em clima pra lá de intimista.

Colaboração

