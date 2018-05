Direto da Fonte

Em busca de mais uma Liga Mundial, Bernardinho reflete sobre sua ânsia de vencer, a família e o dia em que deixará as quadras

Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho, é uma máquina frenética. Acaba de vencer com o time da Unilever, a Superliga feminina de vôlei pela sétima vez. Não contente, quer ganhar, pela nona vez, liderando a seleção brasileira masculina, o título da Liga Mundial. E nas raras vezes em que sente cansado, confessa que pisa mais fundo: "Essa é a missão que abracei. Vamos embora, vamos com tudo de novo". Das mais de 30 conquistas de peso no vôlei, em 22 anos de carreira, considera que a próxima é a mais complicada. "Geramos expectativas tão grandes que um segundo lugar parecerá um fracasso retumbante". Por trás do seu estilo enérgico de comandar jogadores na quadra, há um espírito sensível: "Sou capaz de chorar quietinho por causa de um livro emocionante".

Além da sucessão de treinos e jogos, Bernardinho ainda é autor de dois livros de liderança empresarial e autoajuda esportiva, tem escola de vôlei, academia de ginástica e dá palestras motivacionais. Gosta de inspirar os outros a se superarem, mas não aceitaria ser ministro do Esporte ou chefão das Olimpíadas do Rio. "Se me chamarem para ajudar, ok. Mas não tenho veia para cargo burocrático". Para deixar as quadras, acredita que vai precisar voltar para a terapia.

A seguir, os principais trechos da entrevista, concedida por celular, entre Rio e Saquarema, no carro pilotado pela sua mulher, a levantadora Fernanda Venturini: que acaba de contratar para a temporada da equipe feminina..

É boa essa vida de ser fissurado em vôlei?

Acho que é. Vivi a minha vida toda ligada ao vôlei. Tenho paixão pelo que faço. Trabalho de 10 a 12 horas diárias. São dois treinos por dia, além de estudar, programar treinamento, pesquisar adversários. Tenho negócios, instituto que desenvolve projetos sociais. É claro que tudo tem um preço, já tive viagem de jogo no aniversário da minha filha. Mas prefiro isso do que trabalhar em um cargo burocrático, atrás de uma mesa de 9h às 5h. Não daria certo pra mim.

Você não se cansa nunca?

Cansar, cansa... Se fico esgotado fisicamente, leio um livro. Mas em um momento de desgaste, levanto e falo "é isso que eu gosto, abracei essa missão e vamos embora, vamos com tudo de novo".

Você se considera workaholic?

Trabalho com intensidade e me desligo com dificuldade. É característica de quem é viciado em trabalho. Mas pra mim, nada substitui um bom treinamento, uma partida bem feita. E não se deprime, não chora por motivos banais?

Choro por causa de um livro ou um filme emocionante. Mas sempre quietinho no meu canto. Sou emotivo em certos aspectos, mas deprimir não é muito a minha.

Faz análise?

Fiz terapia por três anos porque estava com problemas pessoais. Não com muita regularidade, porque minha vida é uma loucura. Era uma forma de discutir assuntos que normalmente não se põe pra fora.

Depois de tantas vitórias, não acha que o vôlei ficou pequeno pra você?

Que é isso?! O vôlei é uma coisa grandiosa demais. O meu grupo tem muitas conquistas e a mais complicada é a próxima. Geramos expectativas tão grandes que um segundo lugar parece um fracasso retumbante.

Mas você, que já ganhou tanto, não acha que tem que ser ministro do esporte, secretário, dono das Olimpíadas?

Não me vejo como um dirigente, o que eu faço quero que sirva de inspiração para os outros. Mas não sou pessoa para assumir cargo que tem conotação política, não tenho veia para isso. Se me chamarem para ajudar, ok.

Qual é o maior legado que você vai deixar para o esporte?

Primeiro: sou representante de um grupo. O time é mais importante que qualquer individualidade. Segundo: a importância da preparação, do desenvolvimento da sua capacidade. Tem que ter consciência do coletivo, controle do ego, das vaidades.

O que você faz quando um atleta chora na sua frente?

Depende do motivo. Chorou porque tomou uma bronca? Vai ter que engolir a lágrima e seguir em frente. Quando há um problema realmente sério, aquele choro firme, fundo, que está machucando, tem que sentar e conversar. São pessoas, não são máquinas de jogar.

Por que você tem fama de bravo, de autoritário?

É só fama. Eu grito, mas é o meu jeito de ser. Não sou bravo e estou longe de ser autoritário. Sou extremamente democrático. Ouço, mas tomada a decisão nós vamos morrer abraçados com ela. Então, eu vou brigar quando alguém quiser romper o pacto.

Você tem um lado feminino na sua estrutura emocional?

Acho que tenho uma sensibilidade bastante boa, que desenvolvi com o tempo. Estou longe do ideal, mas num nível razoável de compreensão, de detectar as questões. O papel do líder é ouvir. Nós somos uma ferramenta para a evolução das pessoas.

Como lida com os problemas de relacionamento que surgem nas equipes?

Precisamos entender que discussão vai ter porque um falou mais rispidamente com o outro. A minha obrigação é exigir o melhor do atleta, apesar de um desentendimento. Ele tem que saber que existe uma intenção positiva por trás. Se desconfiar da minha intenção quebra-se o elo mais importante que é a confiança.

É isso que você passa nas suas palestras?

Sim. São temas desenvolvidos a partir das minhas convicções e do meu dia a dia: trabalho em equipe, liderança, superação de metas. Converso com a empresa para entender o que ela tem vivenciado nos últimos tempos e as mensagens que gostariam de ouvir. Se conquistaram muito, por exemplo, é preciso apertar para não relaxarem. Mas se a empresa está num momento difícil, tem que trabalhar a preparação e a confiança para elevar o nível de performance e conquistar lá na frente.

E funciona?

A fonte de crescimento das pessoas é o questionamento. Quando você se pergunta como eu posso fazer o meu trabalho melhor possível? Isso gera mudanças.

Acha que é legítimo o recurso de se deixar derrotar num jogo para cruzar adiante com um time mais fraco?

As pessoas julgam demais sem ter sequer retidão de caráter e conhecimento de causa (risadinhas). É fácil ficar sentada atrás do computador, do microfone e falar, o difícil é ir para o mercado realizar. Comentarista é a coisa mais fácil do mundo, ficar falando: "Eu faria isso, não aquilo, aquele cara é um imbecil". Claro que não vale vencer a qualquer custo, mas é difícil entrar em meandros de regulamento, quando aquilo te permite um tipo de beneficio sem prejudicar os outros.

Envelhecer pra você é um processo difícil?

Não é fácil, não. As dores são complicadas. É uma limitação aqui outra ali, mas enfim, tem que seguir em frente com dignidade. Tentando se tornar uma pessoa melhor.

Vai deixar o vôlei um dia?

Vou, mas eu não estou pronto ainda. Preciso voltar pra terapia, é verdade, não penso em parar.

Por que você decidiu reativar a Fernanda Venturini?

Na realidade, a nossa levantadora decidiu sair da Unilever para uma outra equipe. Estávamos em época de contratação, procurando uma levantadora de nível para ser a líder do grupo. A Fernanda, acompanhando de perto esse momento, se colocou à disposição, disse que estava motivada, demonstrou vontade de treinar. Acabei achando uma solução em casa mesmo.

Como é para você trabalhar com ela?

Já trabalhamos muito junto. E às vezes a coisa pegava na quadra. Brigamos, tudo isso, mas tem um respeito muito grande. É uma relação profissional. Ela não deixa eu ficar emotivo por causa de algum desentendimento no treino. A Fernanda é mais racional nesse aspecto. E é bom que é a minha única chance de dar bronca nela: em casa, eu só levo.

E como é com o seu filho, levantador da seleção brasileira?

Meu filho às vezes fica bravo comigo, eu com ele, mas saiu dali não levamos para casa porque realmente deteriora a relação.

Algum episódio que seja o mais difícil da carreira?

Os cortes são os mais difíceis. André Heller, em 2002, do Campeonato Mundial. Henrique, em 2004, na Olimpíada foi terrível. Em 2007, Ricardinho por outros motivos e até hoje é difícil falar disso, são coisas internas nossas. Cortar um jogador é pior do que demitir alguém de uma empresa. Você está frustrando outros, não há outra seleção. Empresas , existem muitas no mercado mas seleção só tem uma.

Ricardinho diz que até hoje não sabe por que foi cortado da seleção.

Digo pra você que ele sabe perfeitamente por que foi cortado. Ponto. Não há mais que falar.

PAULA BONELLI