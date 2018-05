Direto da Fonte

Chegou para o Estado a conta sobre o caso do delegado que morreu queimado ao entrar na cadeia de Jaboticabal, interior de SP, para negociar com presos, durante ataques do PCC em 2006. A ação do Aidar SBZ prevê o pagamento de cerca de R$ 1,7 milhão para a família da vítima - entre indenização e pensão vitalícia.

Versão brasileira

A Bertrand arrematou os direitos do novo livro de Isabel Allende. No Brasil, El Cuaderno de Maya sai no fim do ano.

Corrida

No embalo das Olimpíadas, Jorge Pagura, da Secretaria de Esporte, e João Grandino Rodas, da USP, acertaram nova parceria: armam, em 2012, o primeiro megacampeonato entre universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo.

Tranquilo?

Roberto Carlos não exigiu nenhum cuidado especial para o show que fará em Jerusalém, em setembro. Isso, apesar das turbulências constantes no Oriente Médio. "Jerusalém é mais segura que o Rio. Basta ler os jornais", compara o cantor. Os episódios violentos por lá são isolados", garante Dody Sirena, seu empresário.

Vitrine

O hotel que Philippe Starck projeta no antigo prédio do Hospital Matarazzo pode abrigar, em São Paulo, mais um centro cultural. O CCBB foi consultado para gerir o espaço

Maré a favor

O Santos faz contagem regressiva para completar 40 mil sócios - metade das adesões conquistadas na gestão Luis Álvaro de Oliveira. O efeito Neymar elevou de 1.100 para 2.500 as fãs de carteirinha do alvinegro.

Responsabilidade social

A Odebrecht comemora. Saiu o relatório anual da empresa que mostra investimento de quase R$ 73 milhões em 370 programas.

A Casa Cor receberá visita de 190 crianças surdas. Na Quarta Acessível, dia 22.

A Orquestra Jovem de Heliópolis faz apresentações gratuitas em comemoração aos cem anos da Deloitte no Brasil. Dias 17 e 18, no Theatro São Pedro.

De grão em grão, a Reckitt Benckiser espera arrecadar R$ 26 milhões entre seus 25 mil funcionários para projetos sociais. A ação vai até 2015.

Ronaldo Laranjeira e Ken Winters comandam palestra sobre prevenção contra drogas. Amanhã, no St. Paul''s.

Por meio de espetáculos teatrais, o Santander investe em nova alternativa para promover a sustentabilidade. Semana passada, duas apresentações gratuitas foram organizadas no Teatro Cleyde Yáconis.

Nicholas Zugaib e mais vinte grafiteiros vão repaginar, no fim do mês, o abrigo Casa Madre Assunta Marchetti, na Vila Prudente.

A Associação Brasileira de Franchising avisa: criou diretoria de Sustentabilidade.

Completou dois anos a parceria entre o Dante Alighieri e Marta Junqueira, da Acorde. O colégio oferece aulas de reforço para jovens atendidos pela ONG em Embu.

Na semana que antecederá a Parada LGBT, cerca de 500 testes rápidos de HIV serão oferecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. A partir do dia 20, na Avenida Paulista.

Colaboração

