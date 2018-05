Direto da Fonte

Dilma está entusiasmada com um novo projeto social: estuda lançar algo no setor de saneamento básico nos moldes do Minha Casa, Minha Vida. O esboço da ideia foi levado à presidente por Paulo Simão, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, durante sua recente viagem ao Uruguai. Simão fez parte da comitiva que acompanhou Dilma a Assunção.

Do que consiste esta proposta? Entre outras, ela visa criar linhas de financiamento para que concessionárias do serviço público invistam pesadamente em gestão e tecnologia.

Suspense

Entra na pauta de quarta-feira do STF, o julgamento de um certo recurso extraordinário relacionado aos Planos Collor I e II.

Impetrado por uma correntista, acredita-se que a decisão pode criar jurisprudência em ações semelhantes - as que pedem ressarcimento pela retenção de depósitos bancários acima de R$ 50 mil. Relatoria? De Gilmar Mendes.

Vale do Silício

Aloizio Mercadante e Beto Richa estão costurando uma alternativa para as empresas japonesas de TI que querem migrar, pós-tsunami: Maringá.

Coração partido

Cardiologistas querem estabelecer um valor mínimo pelo exame ergométrico - aquele da esteira - repassado pelos planos de saúde. Por ser pequeno, é, muitas vezes, realizado por enfermeiros - sem o acompanhamento necessário do médico.

Membros da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Conselho Federal de Medicina se reuniram ontem com representantes de planos de saúde e da CEF. Na tentativa de consenso.

Abrigo cultural

Depois de despejado pela USP do prédio que ocupava na Rua Maria Antônia, o Instituto de Arte Contemporânea (IAC) ganhou novo teto. Foi acolhido no espaço da Universidade Belas Artes. Abre em agosto.

Carimbo

Para decorar sua nova sala ministerial, entupida de flores, Gleisi Hoffman escolheu levar fotos da família, um retrato seu pintado a óleo e uma caricatura de... Paulo Bernardo.

Veia desentupida

O laboratório Torrent foi autorizado a voltar a produzir versões genéricas de dois medicamentos: o Rosuvastatina Cálcica e Rosucor, ambos para o colesterol.

O TJ-SP suspendeu a liminar obtida em primeira instância pela AstraZeneca. A multinacional acusa o Torrent de uso indevido de patente. "Seria preciso perícia química para provar ofensa patentária, o que não foi feito", explica Bruna Rego Lins, do Montaury Pimenta.

Literatura

Antonio Tabucchi, que cancelou a vinda para Flip em cima da hora no ano passado, jura que vem desta vez. Acompanhado da mulher, o escritor italiano já pediu dois dias a mais em Paraty, pós festa, para descansar.

Claude Lanzmann, por sua vez, vem da França com o filho e estende sua estadia na Bahia.

Música

Maria Bethânia retribuiu a medalha Mérito Grau Ouro que recebeu da cidade de Lisboa, esta semana, pelos seus trabalhos em língua portuguesa.

Em demonstração de carinho, cantou pela primeira vez no palco Trocando em Miúdos, de Chico Buarque. Durante show na capital de Portugal, quarta-feira.

Na frente

Milú Villela está pra lá de feliz. Além de conhecer o MAM, Catherine Deneuve aproveitou para comprar um livro sobre os irmãos Campana e dois jacarés do artista Arqueiro. Na loja do museu.

Denise Milan abre hoje a exposição Quartzoteca - A Linguagem Escondida das Pedras. Na Galeria Virgílio.

A Galeria Transversal arma brunch para a exposição da Ester Grinspum. Hoje.

Kiko Salomão da Arkpad, promove pré-estreia de Meia-noite em Paris, novo filme Woody Allen. Terça-feira, no Cidade Jardim.

Nilton Bonder dá curso na Livraria da Vila da Lorena. Na terça-feira.

O oxi, infelizmente, parece que veio para ficar. O Ministério Público entrou ontem com denúncia contra quatro jovens presos em flagrante na Zona Sul traficando ...155 pedras da droga.

Guarita eletrônica

Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope e coautor de Tropa de Elite, ganha nova missão. A partir de segunda, assume posto de comentarista de segurança no Bom Dia Brasil, da Globo. Antes de começar, o ex-militar conversou com a coluna.

A cobertura policial atende a uma exigência do telespectador ou também ajuda no combate à violência?

Temos no Brasil cem homicídios por dia. A violência, infelizmente, é parte do cotidiano do brasileiro. E o telespectador quer saber o que acontece ao seu redor. Além de informar, o nosso objetivo é mostrar bons exemplos de combate à violência espalhados pelo País.

Noticiário policial não estimula a violência?

Feita de forma irresponsável, pode, sim, trazer pânico e medo à população. Mas São Paulo e Rio, por exemplo, apresentam hoje índices de violência menores do que há 15 anos. Agora, a divulgação das informações de maneira alarmista aumenta, sim, a sensação de insegurança. O Rio teve só um arrastão na praia, em 1992. E até hoje me perguntam dos arrastões na cidade.

Há diferença entre a violência praticada em SP e no Rio?

Não existe no Brasil realidade igual a do Rio. A cidade só pode ser comparada a Bagdá depois da invasão militar dos EUA. Até a implantação das UPPs existiam áreas no Rio dominadas por gangues armadas que bloqueavam o acesso da polícia. Em São Paulo, é diferente. O principal problema é o crack. Como a polícia não pode mais prender o usuário, em duas semanas se forma uma cracolândia. Isso não acontece mais Rio. O menor usuário de droga, caso seja flagrado, é obrigado a fazer tratamento clínico mantido pelo governo do Estado.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br