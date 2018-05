Direto da Fonte

A Defensoria Pública trabalha para melhorar o trágico cenário do atendimento a autistas no Estado. Ação civil pública coletiva, impetrada por Renata Tibyriçá, alerta para o cuidado inadequado oferecido na Avape, unidade Brás -conveniada ao governo de São Paulo.

Entre as denúncias registradas no processo, está a falta de profissionais, mistura entre crianças e adultos, ausência de área de lazer e localização: terceiro andar de prédio comercial. E mais: o Estado paga algo como R$ 600 por cada assistido em tempo integral. Período nem sempre respeitado.

Autismo 2

E o caso não é isolado. A Casa de David, conveniada de Guarulhos, foi denunciada por maus tratos. Após ação da Defensoria, quatro pacientes foram transferidos. Chegaram ao novo lar com cicatrizes, vermes e até sarna.

Enlatado

Players do mercado financeiro estão curiosos para conhecer o modelo econométrico montado por Carlos Ragazzo, do Cade.

O relator do processo Sadia/Perdigão soltou seu parecer que, entre outras, conclui que a aprovação da união das duas empresas resultará em aumento de 40% no preço de itens como salsicha e presunto.

Enlatado 2

Ante o impacto do relatório, investidores desovaram as ações da Brasil Foods na BM&FBovespa.

Na outra mão, compram ações da Friboi, apontada como principal interessada em ficar com ativos que, eventualmente, a BRF pode ter que vender.

Enlatado 3

Conhecido empresário, maravilhado com o relatório do advogado Ragazzo, pensa em contratá-lo para diretoria comercial da sua empresa. De olho na majoração dos preços de seus produtos.

Esqueçam de mim

Cotado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha tem dito aos mais próximos que não deseja sair do Ministério da Saúde. Está muito feliz onde está.

Menos peso

Com a queda de Palocci, Fernando Haddad e Wagner Rossi perderam companheiro de carona no jatinho da FAB. É que por recomendação de Dilma, ministros que moram em São Paulo voltam juntos para casa na sexta.

Festival

Catherine Deneuve - e toda a sua equipe - fumaram durante o coquetel, anteontem, no Reserva Cultural. Tapumes e cartazes impediam as fotos da infração cometida pela diva e seus acompanhantes.

E Regine Hatchonod, da Unifrance, ao apresentar as três estrelas da noite (foto ao lado) fez questão de ressaltar: "Espero que possamos, um dia, ter também uma presidente na França".

Resolvido?

A escolha do ministro de relações institucionais afunilou entre Arlindo Chinaglia e de Cândido Vaccarezza. Pendendo mais para o segundo pelo bom trânsito que tem com o PMDB.

No forno...

Enquanto Cesare Battisti comemora sua liberdade, o último livro da trilogia escrita por ele está em processo de tradução. Ao Pé do Muro, da editora Martins Fontes, ainda não tem previsão de lançamento.

... do forno

Os direitos foram negociados por Evandro Martins Fontes, há dois anos, dentro do presídio da Papuda, em Brasília. E pagos diretamente às filhas do ex-ativista que vivem na França.

Espantalho

Será que Gleisi Hoffman manterá o atual segurança na porta do gabinete da Casa Civil? O "armário"foi colocado lá por Palocci no auge da crise...

Leite das crianças

Paulo Nigro, da Tetrapack, pediu "uma mão" a Lula para conseguir reverter a exclusão do leite longa-vida na cesta básica em alguns Estados.

O apelo foi feito ao final da palestra do ex-presidente, anteontem, no Anhembi. Contratado pela multinacional para entreter 400 executivos, ele foi receptivo ao pedido: "O que eu puder fazer para ajudar, farei. Vou conversar com governadores e com o próprio Guido Mantega", assegurou o petista.

Antes, porém, Lula já havia colocado sua "colher" no assunto leite, fazendo a plateia rir: "Sabe o que vocês deveriam embalar nessas caixinhas lindas e maravilhosas? Garapa." Risos. "É sério, gente, para vender na feira junto com pastel, sabe? Hmmm, o meu já peço o especial, com dois ovos, para ninguém botar defeito." Detalhe: apesar do apetite, Lula apresenta silhueta mais enxuta.

As tradicionais piadas davam respiro ao discurso de mais de uma hora, acompanhado pela coluna, e muito aplaudido. Nenhuma só observação sobre o caso Palocci. Sua fala foi centrada nas conquistas de seus oito anos de mandato. A palavra de ordem era "milagre". Chamando o Nordeste de "China do Brasil", Lula elogiou inúmeras vezes o governo Dilma.

E classificou-se como "o mais otimista dos seres humanos". Como? "Tenho dúvidas se Jesus Cristo foi mais otimista do que eu. E se um dia algum de vocês acordar de mau humor, em dúvida se devem ou não investir no Brasil, eu peço que façam uma coisa... me telefonem!". Animada, a coluna pediu o número. Em vão. DÉBORA BERGAMASCO

Na frente

Gilmar Mendes abriu ontem ciclo de palestras sobre a Reforma do Código de Processo Penal. O evento foi organizado por Fernando Castelo Branco e Gustavo Neves Forte, na Fiesp.

Chieko Aoki participa hoje da abertura da mostra Arte Oshibana. No Blue Tree da Paulista. Em prol das vítimas do terremoto do Japão.

É hoje o show da Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene na Fundação Ema Gordon Klabin.

Correção: O BB pagará R$ 500 milhões pela folha de pagamento do Estado do Paraná.