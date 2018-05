Direto da Fonte

Desconfia-se que o PT, diante das crises de governo dos últimos anos, instituiu um manual. Primeiro, nega-se com veemência qualquer acusação, alegando que os fatos são ataques infundadas da oposição. Depois, se não der certo, minimiza-se a questão, alardeando que o ocorrido está, sim, dentro da legalidade.

Se tampouco der certo, o acusado, recolhido e inacessível aos meios de comunicação, é defendido por um "Exército de Salvação" (senadores, deputados, aliados) escolhido para defendê-lo. E se ainda não funcionar, o personagem finalmente aparece para se explicar. Na maioria das vezes, chamando o problema para si.

Na sequência, algum órgão federal (Comissão de Ética da Presidência, Procuradoria-Geral, etc.) declara a lisura da conduta. O envolvido sai, o governo fica livre e o fato, com o tempo, é praticamente esquecido...

Direto da mulher

Shirin Ebadi não deixou transparecer incômodo por não ter sido recebida por Dilma no Brasil. Em jantar na casa de Suzana Villas Boas, anteontem, contou que pretende escrever carta aberta de agradecimento à presidente, por ter defendido a vida de Sakineh.

Direito

A Nobel da Paz descreveu ali a desigualdade dos direitos no Irã: "Em um processo legal, o testemunho de duas mulheres equivale ao de um homem. Assim como as indenizações."Além do homem poder ter quatro mulheres e a mulher só um marido.

Safra

Wagner Rossi, da Agricultura, dará boa notícia ao agribusiness semana que vem: a produção de algodão, nos próximos dez anos, crescerá 47 %. O maior número entre as previsões a serem divulgadas.

Martelo final

O governo do Paraná avisa: manteve o BB como administrador da folha de pagamentos do Estado. O banco pagou R$ 500 mil pela renovação.

Versa vice

De Paulo Garcia, candidato de oposição no Corinthians nas últimas duas eleições, sobre informação publicada anteontem dando conta de que estaria apoiando o movimento "Fica Andrés": "Acho mais fácil o Andrés me apoiar do que rasgarmos o estatuto para apoiá-lo".

De pai para filho

Ronaldo não foi o único da família a se emocionar, anteontem, no amistoso Brasil e Romênia.

No camarote da Gillette, Nélio Nazário, pai do craque, exibia ora cara de choro, ora sorrisão e peito estufado ao ver o filho jogar. De óculos Prada escuros na cabeça e pescoço embrulhado por cachecol verde-amarelo bordado com a frase "Obrigado Ronaldo", o pai do craque conversou com a coluna.

O que achou da participação de Ronaldo no jogo?

Ótima, né? Ele fez três finalizações fantásticas. Só não marcou gol mas acabou fazendo muito mais do que veio aqui fazer hoje. Nem era para ter finalizado tanto...

E este segundo tempo? A torcida está vaiando a Seleção e gritando para Ronaldo voltar para a partida.

Ah, para você ver a diferença, né? O jogo agora está assim, ó, paraaaaado... Você percebe a mudança entre uma partida jogada com um olhar de craque e com gente, assim, "normal" em campo... Claro que tem craque aí também, mas não com a visão excepcional do Ronaldo.

E terminou o diálogo limpando os olhos marejados.

DÉBORA BERGAMASCO

Laboratório

Se a pretensão era fazer da despedida de Ronaldo um teste para a Copa Mundo, o resultado foi frustrante. Chuva, falta de energia em volta do estádio e confusão no trânsito mostram que São Paulo ainda não está preparada para o evento. Os orientadores de torcida espalhados pelo Pacaembu não conseguiam dar informações precisas. Jogavam os torcedores de um portão para o outro.

A saltadora Maurren Maggi fez treino extra até encontrar o seu lugar. Circundou o estádio inteiro por fora. Achou o portão certo dez minutos antes do jogo começar. Galvão Bueno também apareceu bufando no acesso à imprensa. Nem Geraldo Alckmin escapou da confusão fora da arena. Chegou ao camarote da Federação Paulista de Futebol, onde estava Ricardo Teixeira, com o Hino Nacional em execução.

Já Adriano, o Imperador, estacionou sua Porsche Cayenne em fila dupla por dez minutos, bloqueando metade da rua. Nenhum policial ousou adverti-lo. O craque saiu do carro cercado por 12 seguranças.

Em conversa, Alckmin jurou que SP não está definitivamente excluída da Copa das Confederações, em 2013. Mesmo tendo a Fifa se posicionado oficialmente.

O governador informa que está "trabalhando duro" para a abertura da Copa ser em Sampa. Tendo, inclusive, telefonado para Luciano Coutinho, do BNDES, pera pedir rapidez na liberação do financiamento do Itaquerão.

Na frente

O site oficial da senadora Gleisi Hoffmann transbordou e saiu do ar, anteontem, assim que foi anunciada ministra da Casa Civil,

A Casa Vogue pilota jantar em homenagem a Piero Lissoni, na casa de Waldick Jatobá.

Gilberto de Mello Kujawski lança Machado de Assis por Dentro. Hoje, na Livraria da Vila doa Jardins.

Cesar Giobbi mudou-se para o portal Taste.

Bruce Gilden palestra hoje na Fundação Ema Klabin. E expõe na sede da Alumni, a partir de segunda.

Ante às pertinentes reclamações sobre a defasagem nas informações publicadas ontem, em relação à queda de Palocci, a coluna explica. O fechamento da página se deu antes da renúncia do ministro. E não foi possível reabri-la por motivos técnicos.

