Direto da Fonte

O próximo embate entre os bancões será pela folha de pagamento dos 160 mil servidores do Paraná. O contrato com o BB vencerá em julho.

O BB tem esperança de negociar uma renovação sem pregão, mas o governador Beto Richa tem em mãos avaliação que pode derrubar a pretensão: dada a agressividade crescente dos bancos, um leilão público pode girar mais de R$ 1 bilhão.

É que com a falta de bancos à venda, os negócios têm se concentrado em folhas de pagamento ou participações em instituições de varejo.

BB, Itaú Unibanco e Bradesco disputaram os últimos negócios e estão empatados. Itaú comprou 49% do Banco Carrefour por R$ 1 bilhão. O Bradesco ficou com a folha de pagamentos dos funcionários públicos no Berj, pagando R$ 1,8 bi. E o BB desembolsou R$ 3,2 bi pelo Banco Postal.

Será lançada em agosto a candidatura do muriqui - primata ameaçado de extinção, morador da Mata Atlântica - a mascote das Olimpíadas do Rio.

A proposta é da ONG Eco-Atlântica. Assinada pela Storm, a campanha "eleitoral"conta com apoio de simpatizantes de peso como Chico Buarque, Carlos Minc, Eike Batista, Marcos Palmeira, Isabel Fillardis, Ney Matogrosso, entre outros.

Luís Paulo Rosenberg, do Corinthians, avisa. Só assinará contrato final com a Odebrecht para construir o Itaquerão depois que sair o financiamento do BNDES.

Os fãs de Eric Clapton podem respirar aliviados. O São Paulo venceu, anteontem, mais uma ação - das sete que enfrenta-, pedindo a proibição dos shows no Morumbi. A juíza foi convencida de que os ruídos emitidos não ultrapassam os limites permitidos.

E Catherine Deneuve chegou cansada, ontem, a SP. O voo da diva francesa atrasou e ela desembarcou um dia após o previsto. De Guarulhos, seguiu de helicóptero direto para o Hotel Tivoli.

Para almoçar, escolheu o Fogo de Chão, da Vila Olímpia. Estava acompanhada de Jean Thomaz, da Imovision, anfitrião da atriz no Brasil.

Se Paulo Bernardo vier a substituir Palocci na Casa Civil, há quem dê como certa a ascensão de Cezar Alvarez.

O secretário executivo do Ministério das Comunicações tem a confiança de Dilma e dos empresários do setor.

A porta do gigante apartamento de mais de R$ 6 milhões da Projeto, empresa de Palocci, é blindada.

Sabe-se lá por quê.

Ante o fato de que Palocci tem o apoio dos empresários, banqueiros e elite esclarecida. E de que o ministro-chefe da Casa Civil possui habilidades políticas e inteligência inconquistáveis, um expoente do mercado financeiro ontem não resistiu: "O único que não gosta de Palocci é... ele mesmo".

Tamanho o tiro no pé que o ainda ministro "se" deu. O segundo, diga-se de passagem.

Mal foi escolhida embaixatriz paulista da Nina Ricci, Caca Garcia já pilota hoje o lançamento do Nina L''Elixir.

A grife, que passa por uma repaginação ditada por Olivier Theyskens, volta a desfilar em outubro na semana de moda de Paris.

Paulo Niemeyer foi anfitrião de pequeno almoço, anteontem, para comemorar o niver de FHC. Presentes desde Pedro Malan a Zuenir Ventura, que também soprou velas pelos seus mesmos 80 anos.

José Junior, do AfroReggae, está em Eldorado dos Carajás. Motivo? Gravar o programa Conexões Urbanas sobre os 15 anos do massacre.

A Maison du Luxe organiza coquetel em torno do francês Pascal Portanier, Ph.D. em luxo. Hoje, no Zwilling J. A. Henckels, nos Jardins.

Esther Giobbi lança hoje sua loja com direito a comes e bebes, no Shopping Iguatemi.

Daniela Brandão arma hoje em sua casa evento beneficente com venda de joias Jack Vartanian. Em prol da Liga Solidária.

Aldo Rebelo circulou de jaqueta esportiva e calça jeans surrada no Ethanol Summit, segunda, no Hyatt. Perfeitamente adaptado aos tempos de Código Florestal brasileiro.

