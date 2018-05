Direto da Fonte

Laudo fresquinho, concluído dia 24 de maio pela Polícia Federal, contraria a informação de que são usadas querosene ou gasolina na composição do chamado oxi. Análises de amostras do entorpecente apreendidas pela PF revelam concentrações inferiores a 1%. Bem como apontam baixíssima porção de cal.

Resultado: acredita-se que esses resíduos tenham origem do processo de extração da coca.

Mito 2

Baseada nessas descobertas, a PF agora é taxativa: o oxi não é uma nova categoria de droga e, sim, provem de substâncias já conhecidas como crack e pasta de cocaína.

Mas então, por que seu efeito é tão devastador? "Justamente pela absurda concentração de pasta base de cocaína - foram encontradas nas amostras até 85% da droga. E não de solventes ou cal como tem sido aventado", explica Ronaldo Silva Junior, perito que assina o laudo da PF.

Vai entender

Os conflitos correm solto no Oriente Médio, mas não estão atrapalhando o crescimento das importações dos produtos brasileiros pelos países árabes. De janeiro a maio, o aumento foi de 39,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Timoneiro

O movimento "Fica Andrés" foi retomado no Corinthians. Os principais líderes da situação e da oposição se reuniram, semana passada, para discutir a manutenção de Andrés Sanchez no comando clube, em eleição prevista para dezembro. Atualmente, o estatuto do Timão não permite reeleição.

O grupo quer a permanência de Sanchez por mais três anos, até a entrega do Itaquerão. Paulo Garcia, candidato da oposição nas duas últimas eleições, apoia a ideia.

Mau gosto

Bate-boca entre dois homens na plateia da Sala SP, sábado, no concerto de Shlomo Mintz, violinista russo-israelense. Sergio Braun, um dos envolvidos, diz ter reagido a comentários antissemitas contra o artista. Exemplo? "O único defeito dele é ser judeu" e "todo judeu é sem vergonha", o que o fez perder a cabeça.

Felizmente, a confusão acabou antes do espetáculo começar.

Coerência

A Vale espera somente o sim do Iphan para dar continuidade ao projeto de ampliação de sua sede no Centro do Rio. Ao lado do atual prédio, existe um estacionamento que será utilizado para tanto. Bem como pedido de novo projeto para Oscar Niemeyer.

O arquiteto de Brasília foi o responsável pelo desenho do atual edifício da empresa.

Comissão da verdade

A história da guerrilheira Iara Iavelberg será levada ao cinema. O documentário Suicídio investigará as circunstâncias de sua morte, em agosto de 1971. À frente da empreitada, Mariana Pamplona, sobrinha de Iara e autora do roteiro.

Oportunidade

A Graded School, tradicional escola do Morumbi cuja mensalidade média custa R$ 4,5 mil, acaba de criar um cursinho pré-vestibular para jovens de Paraisópolis e Jardim Irene. O projeto piloto beneficia 11 alunos. Se bem sucedido, ampliará o número de vagas em 2012.

Bonitos

Brad Pitt e Angelina Jolie fizeram reserva no "ecoresort" Zagaia para ver o Bonito Motorcycle, em setembro, no Mato Grosso do Sul. Pediram duas suítes.

Na frente

Jô Soares recebe título de Professor Honoris Causa do Centro Universitário Belas Artes. Amanhã, na sede em Sp.

Fausto De Sanctis faz palestra em Lima, no evento organizado pelo Departamento de Justiça dos EUA, de 21 a 23. Fala sobre crimes financeiros.

A Aberje lança hoje o livro Comunicação Interna - A Força das Empresas, com artigo de Samuel de Almeida Lima, da Votorantim. Na Livraria da Vila dos Jardins.

Pilotado por Fernanda Suplicy, acontece hoje o Wedding Awards, prêmio do segmento de casamento. No Skye.

João J. Spinelli autografa Graffiti, sobre a obra de Alex Vallauri. Amanhã, na Cultura do Conjunto Nacional.

E não é que Bill Clinton acabou usando o sax disponibilizado pelo Hotel Fasano, semana passada? Tocou dentro do próprio quarto...

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br