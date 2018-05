Direto da Fonte

Se Sarney fez vista grossa, ignorando o impeachment de Collor no painel histórico do Senado, a Espanha ficou cega. O Dicionario Biográfico Español, um dos melhores do mundo, publicou verbete dedicado a Francisco Franco omitindo a palavra ditador.

Escrito por Luis Suárez, o historiador é o único pesquisador autorizado pela família a ter acesso aos arquivos da Fundación Francisco Franco.

A obra, edição limitada de 50 volumes, custa 3.500.

Rei, rei, rei

A Editora Toriba homenageará o cantor Roberto Carlos em seus Collector"s Books. A edição numerada será finalizada à mão e assinada pelo rei... em Jerusalém.

Na sua turnê em setembro.

Happy, happy

Bill Clinton, Tony Blair, Kofi Annan e Ronaldo toparam gravar depoimento sobre FHC que serão reunidos em hotsite sobre seus 80 anos. Organizada pela CDN, a homenagem traz 80 personalidades que conviveram com o expoente tucano.

A produção vai ao ar dia 18, data em que o ex-presidente veio ao mundo.

Moldura

Enquete da Digipix mostra os lugares públicos de Sampa mais procurados por noivos para fotos de casamento. Vencedor? O Centro, com direito a Teatro Municipal, Viaduto do Chá e Estação Júlio Prestes. Na sequência, Av. Paulista, depois rua Oscar Freire. Em terceiro, surpresa: o Beco do Batman, na Vila Madalena.

A Ponte Estaiada fecha o ranking na quinta posição.

Responsabilidade social

Os alunos do Instituto Baccarelli participam de Caminhada pela Paz, homenagem a Leonarda Alves, assassinada em 1999, quando saía da Escola Campos Salles. O percurso começa no Centro de Convivência de Heliópolis e segue pelas ruas do bairro. Quinta.

Acontece hoje o Share Fashion no Iguatemi. O desfile beneficente, com participação de alunos do Chapel, Graded e St. Paul, será em prol da ONG Share.

Carlos Roberto Siqueira Castro avisa: lança Direito Constitucional e Regulatório - Ensaios e Pareceres. Com direitos autorais revertidos para a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Quinta, na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

A IBM comemora seu centenário, dia 15, com maratona de atividades voluntárias. No Brasil, 4500 funcionários participarão de 220 iniciativas. Exemplo? Aulas de inglês para jovens carentes e doação de sangue.

A Ortobom abraçou a causa verde. Lança linha de produtos ecologicamente corretos.

O projeto Leões do Vôlei, voltado para educação por meio do esporte, dobrou o número de jovens atendidos em Curitiba. A iniciativa é patrocinada pela Leão Júnior, empresa da SABB Coca-Cola.

Em ritmo de solidariedade, o evento Sertanejo do Bem será em benefício da SOS Vida. Dia 29, no Wood''s Bar.

Relatório de sustentabilidade da Fibria saiu do forno. O balanço traz as realizações da empresa para assumir perfil socialmente responsável.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Pelo menos nas telas de arte Mao Tsé Tung permanece vivo.

2. Nem só de biquínis e cangas é feita a moda carioca. Adornos e brilhos também enfeitam as garotas de Ipanema.

3. Contagem regressiva para descansar nas férias de julho.

4. E na final do campeonato de pólo, foi ele quem atraiu os olhares mais ternos dos fiéis torcedores.

5. Cada qual com sua pena e sua marca registrada.

6. Um patuá, um olho grego... proteção nunca é demais.