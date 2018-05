Direto da Fonte

Apesar das operações do JBS-Friboi não serem tão afetadas com o embargo da carne brasileira pela Rússia, Wesley Batista defende rapidez na solução do problema. Em conversa com a coluna, o dirigente do maior complexo frigorífico do mundo atesta não ter recebido qualquer notificação oficial sobre o assunto: "Li nos jornais".

E não arrisca um palpite sobre o porquê da retaliação russa, se é política ou técnica.

A sanção atinge três unidades do Friboi. Mas como outras oito continuam podendo vender para lá, as exportações da empresa não devem ser afetadas.

Malpassado 2

Para o setor de suínos, entretanto, a medida terá efeito bomba a partir do dia 15. "Dos 21 frigoríficos habilitados para vender à Rússia, sobrou apenas um", conta Pedro de Camargo Neto, presidente da associação dos exportadores de carne suína.

Freio de mão

O Corinthians guarda uma carta na manga na construção do Itaquerão. A cada etapa da obra, o clube tem o direito de fazer tomada de preços no mercado. E mostrar a tabela de valores à Odebrecht, que terá que se posicionar.

Tudo para o estádio sair pelo menor preço possível e Lula, torcedor alvinegro, ficar feliz.

Pelo ladrão

Mal intencionados têm um destino imprevisto para as cédulas manchadas por tinta de dispositivo antifurto, agora sem valor segundo o Banco Central: máquinas de refrigerantes, lanches, livros. O aparelho de recarga do metrô paulistano, por exemplo, aceita notas de até R$ 50.

Indagado, o BC diz que a questão é da PF. E vice-versa.

I love you

A Confederação Nacional do Lojistas prevê um Dia dos Namorados gordo. Acreditam que as vendas vão crescer 10%, com aumento de 20% no tíquete médio, calculado em R$ 120.

Mas se a vontade de gastar cresceu, a imaginação, não. Espera-se que os presentes preferidos sejam sem surpresas: perfumes, joias, roupas e calçados.

Gesto democrático

Ana de Hollanda resolveu abrir para consulta pública a discussão sobre os direitos autorais na internet. A ideia do Minc é traçar até o fim do ano os contornos da lei que regulará o que já está no ar e novas publicações na rede.

Bola na rede

Péter Esterházy, estrela da Flip, tem o Brasil "marcado". Seu irmão, exímio jogador de futebol, fez gol pela Hungria contra o Brasil, em 1985. Detalhe: o escritor jura que joga ainda melhor que o caçula.

Pé quente?

Depois da carona de avião que deu para diretoria santista até Assunção, onde o time se classificou para a final da Libertadores, Guilherme Leal refez a agenda. Estará nos próximos jogos e sonha com a Copa em Tóquio.

Plugados

Líderes em sustentabilidade valorizam o tempo. Em encontro, anteontem, no Cine Livraria Cultura, nenhum dos dez participantes avançou além dos seus 15 minutos para falar sobre sua contribuição a favor do Planeta.

Na frente

Michael Bloomberg, prefeito de NY, expressou desejo em fazer doação generosa para alguma entidade filantrópica brasileira. Em jantar na casa do publicitário Alan Strozenberg, anteontem.

A pousada Estrela D"água, em Trancoso, vive dias de Hollywood. Estão por lá Emma Thompson e o marido,Greg Wise, e Juliana Overmeer com Donald Rosenfeld.

Depois de fechar parceria com a CBF, Jean-Marc Jacot, da Parmigiani, desembarca em Sampa para assistir Brasil e Romênia, terça, no Pacaembu.

Floriano Pesaro vai aderir a campanha Eu dou sangue por São Paulo, que será lançada em todo o Estado amanhã. Faz a sua parte sexta, na Fundação Pró-Sangue, do Hospital das Clínicas.