Direto da Fonte

Serra se reuniu, anteontem, com seu grupo mais próximo para pensar na criação de um novo instituto de formação política. Seria um centro para elaborar propostas de políticas públicas, com a ajuda de acadêmicos. Falou-se sobre inovação tecnológica, novas ideias para velhos problemas e "em ver o que tem por aí no mundo".

Sai antes do fim do ano?

Tracking Brasília

Pesquisa fresquinha feita com 218 deputados, terça e quarta-feira, sobre o caso Palocci, mostra incoerência.

A maioria dos parlamentares da situação querem a permanência de Palocci, mas desaprovam serviços de consultoria. E os da oposição, defendem saída do ministro-chefe da Casa Civil e aprovam esse tipo de serviço prestado por políticos na ativa.

Vai entender.

Redonda

Cada vez mais politizada, a Fifa indicou Ali Bin Al Hussein, príncipe da Jordânia, para integrar o comitê executivo da federação.

Mal sabe o que é uma bola.

Mulher de peso

Shirin Ebadi - Nobel da Paz e primeira mulher a ocupar cargo de juíza no Irã- acaba de solicitar um encontro com Dilma.

Ela palestra dia14, na Sala SP, parte do Fronteiras do Pensamento.

Novíssimo testamento

E R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, resolveu inovar. Fez acordo com Bradesco, Itaú e BB e agora recebe "ofertas" via débito automático.

Missionários

A pedido do Hotel Fasano, serão desafiados a remodelar prédios tombados pelo patrimônio público, os arquitetos Isay Weinfeld e Marcio Kogan. O primeiro, contratado para fazer o new-Fasano de Salvador. O segundo, incumbido do hotel em BH.

Talento é o que não faltará.

"Saxsozinho"

Passou a noite inteira "estacionado" na entrada do bar Baretto, anteontem à noite, um saxofone de primeira qualidade.

À disposição de quem acabou não aparecendo: Bill Clinton.

De folha em folha

Começa hoje em São Paulo a conferência Ano Internacional das Florestas. Representantes da ONU e do setor privado se reúnem na Hebraica para discutir preservação e uso sustentável das reservas verdes. Neste contexto, Jan McAlpine, da divisão-florestas da Nações Unidas, falou à coluna.

Como um ano dedicado à floresta contribui? Desde o Eco 92, o foco internacional se limitava quase que exclusivamente ao meio ambiente. Preocupação genuína, claro, mas não levava em conta, por exemplo, a floresta como meio de subsistência de 1,6 bilhão de pessoas. E provedora de quase metade dos medicamentos usados no mundo.

Então a conferência é importante? É uma forma de alertar o mundo sobre ações concretas e mudanças reais para a gestão sustentável das florestas.

Como se pode participar do Ano da Floresta? Um exemplo? Por meio de programas de plantio de árvores, caminhadas pela floresta para discutir o tema. Sugerimos também o nosso site www.un.org/forests. Queremos criar uma cultura de consciência, introduzir a questão na mente das pessoas. Assim, a conservação e a gestão sustentável se seguirão naturalmente.

Na frente

Rubens Barbosa foi o que mais recebeu atenção de Bill Clinton no jantar da Hebraica, anteontem. Conversaram por cerca de cinco minutos.

Lucinha Araújo lança o livro O Tempo Não Para, Viva Cazuza, no dia 7. Em prol da Sociedade Viva Cazuza. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Hoje tem coquetel para convidados do novo Porto Rubaiyat. Com Carlos Iglesias homenageando o chef Jesús Ramiro, importado da Espanha para liderar a cozinha do restaurante.

Suely Caldas, colunista do Estadão, recebe medalha da Câmara Municipal carioca, dia 8. Por iniciativa da vereadora Andrea Gouvêa Vieira.

A Fundação Conrado Wessel distribui seus prêmios deste ano no dia 13. Em seguida, Moisés Cunha, violinista, e Ney Fialkow, pianista, vão tocar para os convidados. Tudo na Sala São Paulo.

Renata Cruz é a responsável pelo novo restaurante Amici no Itaim Bibi.

Pelo menos 50 homens integraram o esquema de segurança de Clinton no jantar da comunidade judaica. Nossa!

