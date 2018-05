Direto da Fonte

A Justiça decidiu manter o estádio do Morumbi aberto para megashows. Um pedido de liminar da associação de moradores da Vila Inah, com assistência do Ministério Público, reivindicava a proibição de eventos não esportivos no campo do São Paulo.

A juíza determinou, na semana passada, que seja feita perícia sonora por lá.

Andando

Projeto que altera o traçado da Operação Urbana Água Espraiada deu mais um passo: foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, anteontem. Mesmo ante gritos e faixas de manifestantes que terão suas casas desapropriadas.

Falta agora passar por duas outras comissões e plenário.

Toma cá

A Fiesp defende contrapartida para o Brasil dar seu apoio a Christine Lagarde no FMI.

Quer, segundo Roberto Giannetti da Fonseca, que a França apoie um brasileiro para a OMC. Exemplo? O embaixador Roberto Azevedo.

Crime e castigo

O chocante caso de um homem assassinado em um cemitério por policias em Ferraz de Vasconcelos, no começo do ano, vai render ao Estado pedido administrativo.

A Defensoria Pública reivindica multa de R$ 1 milhão para os pais de Dileone Larcerda de Aquino somada a pensão vitalícia de um salário mínimo.

Tradição

Filho de peixe lagartixa não é. Daniel e Rodrigo Rosset, do Grupo Rosset, lançam marca própria. A primeira Scarf Me - que, como o nome já diz, fabricará e venderá echarpes - abre sua primeira loja dia 10, no Shopping Cidade Jardim.

Lá em casa

Suzana Villas Bôas irá receber Shirin Ebadi em sua casa, dia 7. A ativista iraniana, Nobel da Paz, vem ao Brasil a convite do Fronteiras do Pensamento.

Chef da cozinha

O cardápio deve ter agradado a senadores do PMDB. Depois do jantar no Jaburu, anteontem, expressaram a Temer desejo de repetir a dose.

De olho na expansão da interlocução com o governo para além do trio Sarney, Renan e Jucá.

Causando

Tiririca baixou no bar Exquisito, sexta. Com o filho Tirulipa, humoristas do A Praça É Nossa, do Show do Tom e Geisy Arruda. Deve estar em busca de conselhos para apresentar seu primeiro projeto no Congresso.

DISCUTINDO A DISCUSSÃO

Bastante concorrida a pré-estreia do filme Quebrando o Tabu, anteontem, em nove salas do complexo de cinemas do Shopping Frei Caneca. O documentário leva a pensar e repensar sobre a maneira como os países, em geral, tratam o tema drogas. Na condição de fio condutor do enredo, está FHC enfrentando o problema mundial. Como foi escolhido? Logo depois do surgimento da ideia, Fernando Andrade, diretor do filme e seu sócio, Fernando Menocci, se depararam com a busca de alguém com credibilidade suficiente para abraçar a questão. Convenceram o ex-presidente que não fugiu da raia por medo de perder votos. Afinal, FHC já entrou para a História.

O filme começa mostrando, cronologicamente, um fato: a humanidade jamais teve sucesso no combate às drogas por meio da repressão. Em seguida, traz experiências. Como as da Colômbia, todas fracassadas. As de Ronald Regan e Bush pai, igualmente ineficientes. Um mea-culpa de Bill Clinton sobre como errou. Ernesto Zedillo, ex-presidente do México, ensina o que não deve ser feito. Na tela também, resultados da implantação de processos de descriminalização na Holanda, Portugal e outros. E tentando mostrar que prender o usuário é pouco eficaz, sugere-se que o melhor seria trazê-lo para dentro do sistema de saúde governamental e tratá-lo. Defende-se, em resumo, que o usuário não é um criminoso e, sim, um doente que precisa de ajuda. Uma ajuda, deve-se registrar, custosa para o Estado.

Ao ser indagado se este tipo de gasto seria hoje prioridade em um Brasil com tantas dificuldades na saúde pública, Drauzio Varella - também depoente de Quebrando o Tabu - é categórico. "Temos que tratar o problema como epidemia. São usuários constantes da maconha 6 milhões de brasileiros. Algo como 2 milhões usam cocaína e outro tanto, crack. O consumo de oxi cresce de maneira vertiginosa. Portanto, é prioridade sim", defende o médico, conhecedor profundo das entranhas das cadeias brasileiras. Atesta que apesar da flexibilização da lei brasileira, os consumidores continuam sendo presos sem o desejado efeito de queda no consumo das drogas.

Essa discussão é para lá de polêmica. Tanto assim, que a coluna encontrou poucos convidados dispostos a realmente dar sua opinião. Pedro Moreira Salles se limitou recomendar o filme. Fábio Barbosa declarou que assistir o fez refletir: "Não saí com opinião formada, mas o documentário abre um debate". E Floriano Pesaro, tucano, saiu pela tangente.

Luciano Huck, um dos produtores, tampouco tem certeza sobre qual seria o melhor caminho a tomar. Lygia Pereira da Veiga concluiu que "o problema é do Ministério da Saúde e não da Justiça". Tereza Collor de Mello saiu convicta de que o Estado precisa trazer o usuário para perto. Opinião compartilhada pela também produtora do filme Silvana Tinelli. Já Hector Babenco preferiu elogiar a qualidade do documentário: "Fizeram direitinho".

Na frente

André Lara Resende, Gustavo Franco, Luciano Coutinho, Luiz Belluzzo e Samuel Pessoa debaterão a taxa de juros no Brasil. Em evento fechado, só para convidados, montado por Jair Ribeiro e Felipe D"Avila. Dia 13, na Casa do Saber.

Milú Villela faz jantar em torno do prefeito de NY, Michael Bloomberg. Hoje.

Cao Hamburger, sobrinho de Flávio Império, exibe hoje filme que fez sobre o tio. No Itaú Cultural.

Emmanuel Publio Dias anuncia vencedores do Young Lions. Hoje, no Megga Club.

O Corinthians continua ainda com o problema de data para o Itaquerão. O de saber quando termina a obra...

Colaboração

