Direto da fonte

A pedido, Bruno Barreto faz apostas para quem pode levar o Oscar hoje. Para ele, O Discurso do Rei deve ficar com os principais prêmios de Hollywood: melhor filme, diretor e ator. "É um filme que agradou gente de A a Z". Atriz? Natalie Portman será vitoriosa por Cisne Negro. "Ela está maravilhosa. Já o filme, nem tanto", ressalta.

E Biutiful tem grandes chances na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

Opiniões contrárias

Como de hábito, o Ministério da Fazenda custa em reconhecer sinalizações de alta de inflação, classificando o mercado financeiro como histérico. A percepção da equipe econômica é de que as projeções dos analistas estão contaminadas pelos dados divulgados por institutos de pesquisas. Pregam que haverá, sim, redução lenta e gradual da inflação a partir do segundo semestre.

Entretanto, estão preocupados em lidar com projeções elevadas para o IPCA neste semestre. A ginástica será a de controlar as expectativas.

De peso

Banqueiro brasileiro foi responsável por um dos maiores negócios do mercado imobiliário americano em 2010. Em dezembro, pagou US$ 285 milhões por edifício comercial na Madison Ave, o mesmo que abrigava a tradicional loja Barney"s. Com 23 andares, o metro quadrado saiu por US$ 12 mil. Instalará ali uma nova unidade de seus negócios.

À distância

Aproveitando o ano da Holanda no Brasil, a rainha Beatrix ganha festa de aniversário para 400 pessoas, dia 30 de abril, em SP. Mas ela não virá. Mandará representante familiar.

Alicinha Cavalcanti já sabe: a semana pré-carnavalesca é a época do ano onde é mais querida. "Quando olham para mim, veem uma camiseta", diverte-se a promoter, principal responsável pelos convidados do Camarote da Brahma, no Rio. "Mal sabem que apenas mando uma lista de sugestões. Não decido totalmente." O fato é que ela tem dormido menos que as cinco horas habituais e treina na academia só "em horário de madame". O triste, segundo ela, é deixar gente amiga de fora da Sapucaí. E atender telefonemas de estranhos? "Nem pensar."

Responsabilidade social

O Fundo Brasil de Direitos Humanos dá start, quarta, a uma campanha em defesa dos direitos das mulheres. Nas mesas dos restaurantes Café Florinda e Rosmarino haverá folder convidando clientes a fazerem doação de R$ 2 para o projeto.

A Comunitas, organização criada por Ruth Cardoso, convida lideranças empresariais, entre eles Fábio Barbosa, para participar do Dia Internacional do Investimento Social Corporativo. Amanhã.

A pré-estreia do musical Evita, no Teatro Alfa, dia 24 de março, terá renda revertida para o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. Na presidência, Anna Schvartzman.

O SAP Labs Latin America ajudará, esse ano, três entidades do Vale dos Sinos com a entrega do material escolar completo. Cem crianças serão beneficiadas.

A causa é nobre. São esperadas duas mil pessoas na Segunda Caminhada de Apoio ao Paciente de Doenças Raras. Acontece hoje, no Parque da Aclimação.

A Calçados Piccadilly bateu o martelo. Renovou, para 2011, sua participação no Programa Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.

O Espaço Cultural do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos comemora. Inaugura dia 1º de março a instalação da artista plástica Sandra Cinto.

A Casa do Zezinho avisa: está com inscrições abertas para 150 vagas. Fruto do Projeto Vaga-lume, que visa atender jovens, a partir de 16 anos, da comunidade do Capão Redondo.

Detalhes nem tão pequenos

1. A frase do "profeta" Gentileza, que é a cara do Rio, não ficaria de fora da Agenda Carioca.

2. Sem direito a drinques na tarde de autógrafos calorenta, só restou o chão para refrescar a barriga.

3. Unhas roídas e língua afiada. São dele, Mário Bortolotto.

4. A joia não é da coroa, mas da princesa: Paola de Orleans e Bragança, no Bar Número.

5. Adivinhou? É Monteiro Lobato.

6.Na Livraria da Vila é assim: escolha um e boa viagem.

7.Pernocas de fora no primeiro dia do restaurante Brown Sugar.C