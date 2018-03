Direto da fonte

A exemplo do Ano da França, o Momento Itália/Brasil promete fortes emoções. Somente na área de artes plásticas, a ideia é trazer obras de Caravaggio, Leonardo da Vinci e Modigliani, muitas delas nunca antes vistas no País.

Shows de Chico Buarque, Roberto Carlos e Toquinho estão nos planos. Melhor ainda se aceitarem a ideia de subir ao palco com repertório exclusivo de canções italianas.

E os grandes nomes não terminam aí. Negocia-se a vinda de Bernardo Bertolucci e Umberto Eco para a Flip.

Mamma 2

O futebol também será contemplado. Como se trata de duas seleções campeãs de Copas do Mundo, estão tentando articular uma espécie de Mundialito: um minitorneio do qual participarão dois times de cada país. Os brasileiros, com um prerrequisito: precisam ter raízes na Itália.

Além, claro, de uma disputa emocionante: um jogo entre as duas seleções nacionais.

Quem vem

Bottomley de Nettlestone, baronesa inglesa, chega a São Paulo quarta-feira.

A nobre pretende conhecer de perto a subsidiária da AkzoNobel, na condição de acionista e membro do conselho de administração da maior fabricante de tintas do mundo.

No Brasil, o grupo tem a Coral.

Time das meninas

Dilma trocou Rogério Aurélio Pimentel, fiel assessor de Lula no Gabinete Pessoal, por Maria José Silveira Pessoa.

Acelera, Ayrton

Eloisa de Sousa Arruda, secretária da Justiça do Estado, aproveita a verificação dos taxímetros feita pelo Ipem, em Interlagos, para pedir: quer dar uma voltinha pelo S do Senna na segunda-feira.

Mas os fiscais já estão avisados: terão que respeitar o limite de 60 km/h, exigido dos taxistas na pista.

Timão

Somente os "gaviões fieis" abonados terão portraits autografados de Rivellino, Sócrates, Neto, Basílio, Wladimir e Marcelinho Carioca. Clicados por Bob Wolfenson, eles estão entre os que farão parte do Collector´s Book Nação Corinthians, da Editora Toriba.

Essa edição especial, de apenas cem exemplares, custará cerca de R$ 10 mil.

Volta por cima

São Luiz do Paraitinga, arrasada pelas chuvas em 2010, está deixando a tristeza no passado. Além do carnaval este ano, exibe, em abril, o projeto Mestres Navegantes comandado por Betão Aguiar. Os shows reunirão 15 grupos que atuam na região. Da performance sairá uma coleção de cinco discos patrocinados pela Natura Musical.

Ritmo bunga-bunga

Nem Mubarak escapou das marchinhas que animam os blocos de carnaval no Rio. Agora, foco mesmo destas canções é... Berlusconi.

Tipo original

Kiara Sasso, Rachel Ripani e Andrezza Massei, de Mamma Mia!, vão à Broadway. Aceitaram convite do diretor da montagem em NY para assistir o espetáculo por lá.

Na frente

Marcelo Rubens Paiva autografa seu Ua-brari, segunda na Mercearia São Pedro.

Esse é o último final de semana de Dueto Para um, com Bel Kowarick. No Tucarena.

Paulinho Moska faz show, domingo, no Auditório do Ibirapuera.

Elisa Bracher expõe Ponto Final na Galeria Millan. A partir de 2 de março.

Tem Grito de Carnaval com Moacyr Luz hoje, no Pirajá.

Os que almoçavam ontem no Rodeio ficaram curiosíssimos. Queriam saber o que tanto conversavam Ronaldo, Faustão e Marcus Buaiz .