Direto da Fonte

Ao que tudo indica, Kassab fez a linha "ouvido de moco" e nada tirou de longa conversa secreta com Alckmin e Serra.

Ambos os tucanos se uniram, semana passada, em uma empreitada que varou a noite: tentaram demover o prefeito paulista de entrar no PSB. Principalmente, pelas mãos de Eduardo Campos. "Ele é charmoso, mas não vale uma nota de três dólares", teria frisado um dos presentes.

Veja 2

Os peessedebistas lembraram a Kassab que ele continua com um bom tempo de televisão pelo DEM, em São Paulo. E que é nisso que estão interessados. E mais: no raciocínio dos tucanos, qualquer movimento partidário feito hoje inevitavelmente o levará em direção ao governo federal.

Em bloco

Eduardo Centolla, CEO do banco de investimento do UBS no Brasil, saiu à caça.

Tenta convencer uma equipe inteira da Goldman Sachs a mudar de endereço.

Argumentos

Deve esquentar hoje, discussão em torno de cobiçado quarteirão do Itaim Bibi. Moradores se reunirão na Assembleia Legislativa em audiência pública para discutir o que chamam de mega especulação imobiliária.

São contra a destruição de espaços culturais e de saúde do local para a construção de prédios.

Caça-talentos

Atrizes e aspirantes que se preparem. Ash Baron-Cohen, diretor inglês, pediu à Brahma convites para conhecer o carnaval carioca.

Procura brasileira para atuar com Lenny Kravitz em The Blind Bastard Club.

Peixeira

No ano do centenário de Lampião, ele e Maria Bonita serão tema de palestras em universidades de Stanford e Califórnia.

Luiz Bernardo Pericás, autor de Os Cangaceiros, apresentará o casal aos americanos.

Entre guardanapos

Jayme Monjardim e Rita Buzzar, a dupla que assinou Olga, jantaram com Tarso Genro, anteontem.

Motivo? Querem apoio do Rio Grande do Sul para o longa baseado em O Tempo e o Vento, do também gaúcho Erico Veríssimo.

Pela memória

Fábio Koff, do Clube dos 13, está perplexo. Em conversa com amigos, lembrou que Patricia Amorim, do Flamengo, havia rasgado elogios ao plano de licitação proposto por Ataíde Guerreiro, diretor-executivo da entidade, em jantar no fim do ano passado. Maurício Assumpção, do Botafogo, tampouco demonstrou insatisfação durante reuniões com o C13.

É, os tempos mudam.

Comandante

Fernando Arruda Botelho acabou de adquirir o 16º avião para integrar o instituto que leva seu sobrenome: o T-28 Trojan. Trata-se de avião americano também usado na Guerra do Vietnã. Mas ele funciona? "Só compro aviões que ainda podem voar", explicou o empresário que pilotou a aeronave desde Chicago, enfrentou pouso de emergência na Geórgia por causa de pane elétrica, e chegou em SP na semana passada. Tudo em 25 horas e 21 paradas.

Preço? US$ 175 mil.

Sucesso na certa

Depois de oito anos sem gravar inéditas, Rita Lee resolveu voltar para o estúdio. Para registrar dois CD"s ao mesmo tempo.

Tudo meu

Fácil para o rei Abdullah, da Arábia Saudita, chegar em Riad anteontem e anunciar "pacote" de ajuda financeira de US$ 36 bilhões para melhorar a vida da população. E assim, tentar conter manifestações contra seu reinado.

O governo é dono da Saudi Aramco, maior exportadora de petróleo do mundo. Uma empresa de capital... fechado. Nada de ações em bolsa para ter de dar explicações aos acionistas.

Na frente

Franz Krajcberg, 91 anos, parte para o Japão, onde recebe o Grand Prix de Enku, concedido pela prefeitura de Gifu. Na sequência, vai a Paris montar exposição.

Flora e Gilberto Gil pilotam o tradicional almoço em Salvador, dia 5. Dando start ao carnaval do Expresso 2222.

Inédito. A Dior monta exposição no Pushkin Museum, em Moscou, a partir de segunda.

A Praça Roosevelt ganhará grito de carnaval às avessas, na semana que vem. Grupos de teatro da região tocarão de tudo, menos marchinhas ou sambas. Quem for fantasiado tem desconto na feijoada.

Colaboração

