Direto da Fonte

Harry Walker, uma das maiores agências de palestras do mundo, quer Lula no casting.

Se a negociação vingar, o ex-presidente dividirá os holofotes com personagens globais: Bill Clinton, Bono Vox, Lance Armstrong e Kofi Annan.

Inflação

O braço brasileiro da agência Dentsu no Brasil está promovendo inflação de preços no mercado publicitário. Para que Wagner Moura estrele comercial da Toyota, ofereceu quase R$ 1 milhão ao ator. E só um pouco menos para Selton Mello, convidado a fazer dupla com Capitão Nascimento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Dentsu entrou no Brasil em 2004. E é, há 20 anos consecutivos, a maior agência de publicidade do mundo.

Triste fim

A Defensoria Pública entrou com ação indenizatória por danos materiais e morais contra a Prefeitura. Em 2007, barraco de moradora do Jardim Peri foi interditado. Como a mulher não recebeu auxílio-moradia ou local alternativo para viver, não desocupou a casa.

Dois anos depois, uma árvore caiu sobre o barraco e a matou.

Caveiras light

Os uniformes pretos do Bope devem sair de cena nas operações diurnas do Rio.

A ideia é usar cores claras e modelos parecidos aos que vestem as tropas da ONU no Iraque.

Faxina

De olho na Lei de Responsabilidade Fiscal, Kassab pretende fazer uma limpa nos cargos de confiança da Secretaria da Saúde. Só ficam os concursados.

Consultada, a secretaria afirma desconhecer a intenção do prefeito.

Nuvens no céu

Está estranho, o mercado de ações. No mesmo dia em que o Itaú anunciou lucro histórico, suas ações caíram 2,2%.

Pênalti

Mesmo longe da briga do Clube dos 13 pelos direitos do Brasileirão, o Cade pode melar a negociação. O órgão entrará em ação caso a concorrência não dê direitos iguais aos participantes.

Cuidado

O Minc aprovou captação, via Lei Rouanet, de R$ 500 mil para restaurar o longa Copacabana Mon Amour, de Rogério Sganzerla. A obra é considerada patrimônio do cinema nacional.

Link Brasil

Os filhos de Muammar Kadafi têm amigos brasileiros. Saif Kadafi, por exemplo, foi centro de jantar na casa de Ana Paula Junqueira no ano passado. O filho porta-voz do ditador veio ao Brasil para abrir sua exposição no Museu Afro Brasileiro. É, ele pinta. Já Al-Saadi Kadafi, jogador de futebol, foi recebido nove anos atrás por Mario Garnero. Ontem, o empresário brasileiro se encontrava em Paris sem qualquer notícia da família.

Ninguém pensa em oferecer asilo para as crianças?

Importado

Confusão instalada no Oriente Médio e A. J. Bawardi, xeque em Abu Dhabi, está no Brasil. Ganha jantar hoje de Cristiana Arcangeli e Álvaro Garnero.

Cartório

Pai egípcio batizou sua filha com o nome de... Facebook.

Homenagem ao papel que a rede social teve na recente queda do ex-ditador Mubarak.

Ladrão mágico

Nem Cyndi Lauper escapou da malandragem. Depois de cantar de mãos dadas com os fãs no palco do Via Funchal, anteontem, percebeu que um de seus anéis havia sido... roubado.

Não se abalou. E avisou, bem humorada, que só não poderia perder a aliança de casamento.

Yes, she can

A cantora americana fez um único pedido à produção: comer feijoada com todas as carnes gordurosas de direito.

E quando questionada sobre o que levaria do Brasil, foi rápida: "Lan Lan. Ela tocará comigo para sempre". A ex-percussionista de Cássia Eller fez um duo com Lauper na canção True Colors.

Na frente

Murilo Portugal toma posse dia 17 de março na Febraban. No Hotel Unique.

Engarrafamento político na Tratoria da Rosário, terça-feira à noite. Estavam lá Eduardo Campos, Ana Arraes, Gilmar Mendes, Marta Suplicy, Márcio Toledo, José Múcio, Alfredo Cotait, dentre outros. Em mesas separadas.

A Casa 8 comanda leilão de arte e antiguidades. Hoje e sábado. Nos Jardins.

O Santander pilota, a partir de segunda, na Califórnia, o Ted Active, evento simultâneo ao TED 2011. Tema? Fortalecer a cadeia de negócios sustentáveis no Brasil.

André Abujamra, diretor musical do baile da Vogue, montou uma big band, batizou de Orquestra Vogue e chamou Thalma de Freitas e o bloco Acadêmicos do Baixa Augusta para animar a festa. Amanhã, no Unique.

Para entender as bases dos protestos que derrubaram ditaduras na Tunísia e no Egito, a Casa do Saber preparou aula, amanhã, com Jaime Spitzcovsky.

Nizan Guanaes apresentará a jovens lideranças políticas de São Paulo informações sobre missões da Unesco no Brasil. Durante jantar hoje na casa de Sérgio Waib.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

João Luiz Vieira joao.vieira@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br