Direto da Fonte

A "doação" do Fundo Garantidor de Crédito, para tampar o buraco do Panamericano, pode não passar em brancas nuvens. Os bancos minoritários estão pressionando Marcelo Giufrida para que a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais questione o FGC.

Não entendem porque o fundo pertencente a todos os bancos privados, e não só aos grandes, liberou as garantias de Silvio Santos. E assim, permitiu que o empresário e agora ex-banqueiro saísse sem ônus desta história. Querem saber também se o fundo vai processar SS. Indagado ontem, Giufrida afirmou que não entrará com qualquer ação contra o FGC.

Dúvida

O mundo dos negócios quer saber como é que o Grupo Bertin consegue entrar e sair de consórcios tão facilmente.

Apesar da dívida... cruel.

Pró-verde

Moradores da Consolação têm se mobilizado a favor da criação do "Parque Augusta". Trata-se de um projeto de parque público a ser construído em área de 24mil m², entre as ruas Caio Prado, Augusta e Marquês de Paranaguá. Alexandre Youssef, proprietário de duas casas noturnas na região, é um dos maiores entusiastas da ideia.

Em bons lençóis

O conjunto Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, vai ganhar um up. A Secretaria de Esportes assina com a BM&F acordo para a construção de alojamento para atletas. Valor? R$ 3,2 milhões.

Data querida

A derrota para o Corinthians, anteontem, não roubou a alegria de Neymar, que comemorou no mesmo dia, até o amanhecer, seus 19 anos. Marcus Buaiz cedeu a boate Royal para o jogador receber 400 convidados. Além da família e colegas de bola, passaram por lá Ronaldo e Bia Antony, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro e até Andrés Sanchez, do Timão.

A noite, open bar, foi de exceção musical: funk carioca, sertanejo e pagode, ritmos preferidos do aniversariante e não usuais na casa. E em nome da privacidade, máquinas fotográficas foram "sequestradas".

Ferveção

Kate Moss se divertiu a valer em SP. Na quinta, jantou no Fasano, bebeu além da conta e subiu em mesa do restaurante. Mal se recuperou da ressaca, foi no dia seguinte ao bar Numero, onde chegou tomando espumante no gargalo.

De lá, seguiu para a casa de Vanessa Kryss, joalheira, e grudou na nova "amiga de infância" Mayana Moura, atriz e ex-modelo. Horas depois, a top saiu mais animada do que quando entrou.

A dona do método

Fátima Toledo, a polêmica preparadora de elenco de Tropa de Elite, ganhará filme para chamar de seu. Evaldo Mocarzel está mergulhado na edição de um documentário sobre a moça.

Traço novo

Ronaldo Fraga disse sim. Assinará pela primeira vez a direção de arte de um videoclipe. A música? Te Amo, de Vanessa da Mata.

Unha e cuticula

Quem diria que Ariano Suassuna, aos 83 anos, iria virar... rei de carnaval. Ele foi coroado, sexta, no Baile dos Artistas, no Recife. E quem foi a rainha? Gretchen.

Na frente

A exposição Pierre Cardin - Criando Moda Revolucionando Costumes terá desfile inédito com a presença do estilista. Quando? Em abril.

Será lançada no Brasil, na quinta, a 3ª Bienal do Fim do Mundo, no Memorial da América Latina. Para em novembro abrir suas portas em Ushuaia, na Argentina.

A Fundação Nemirovsky participa da exposição em cartaz na Fundação Juan March, em Madri. Com obras de Alfredo Volpi e Amilcar de Castro. [17 E 18/12]

Leo Cavalcanti faz show no dia 24 de fevereiro no Sesc Pompeia.