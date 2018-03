Direto da Fonte

A demissão dos 278 funcionários da USP pode parar no Ministério Público. Advogados do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade preparam denúncia contra o reitor João Grandino Rodas. E quem está se programando para apresentar o documento ao procurador é Plínio de Arruda Sampaio, ex-adversário de Serra nas eleições e professor aposentado da instituição.

Tem cheiro de briga política.

Ringue digital

Também Cauã Reymond prepara ação judicial contra o... Facebook. Seu perfil verdadeiro na rede social, com 5 mil amigos, foi apagado arbitrariamente. O ator foi informado que a rede social não serve para relacionamento com fãs.

Indagada pela coluna, o Facebook no Brasil levanta a hipótese de que o perfil do ator tenha sido confundido com um falso. E por isso, deletado. Enquanto isso, dez perfis falsos do ator permanecem intactos.

Último suspiro

A novela do Cine Belas Artes ganha novo capítulo. Estava programada para ontem à tarde reunião entre André Sturm e o advogado do dono do prédio, Fábio Luchesi Filho. Na intenção de proteger bens culturais da cidade, Maurício Lopes, promotor, convidou a dupla para uma espécie de "audiência de conciliação".

Realeza

O príncipe Albert II, de Mônaco, é o primeiro Chefe de Estado a confirmar sua presença na Conferência Rio+20. Em 2012.

Tela quente

Criado para dar mais transparência a atos da Câmara Municipal por meio de transmissões pela web, projeto recém-aprovado pelos vereadores não inclui reuniões da Corregedoria.

Marco Aurélio Cunha, corregedor do município, justifica: "Não vamos transformar a Corregedoria no Programa do Ratinho. Nada contra ele que, aliás, é meu amigão".

Acelerador

Emerson Fittipaldi terá exposição para chamar de sua. Com criação de Marcello Dantas - idealizador do Museu da Língua Portuguesa -, a mostra fará um paralelo entre o piloto e a história da "aceleração" econômica no Brasil. Em novembro, na Fiesp.

De peso

Em paper só para clientes, a consultoria de Affonso Celso Pastore não é nada otimista em relação à inflação.

Dadas as informações disponíveis, e já conhecendo a magnitude dos "cortes" de gastos, estima que se uma segunda leva de medidas macro prudenciais não funcionar, o juro básico deve aumentar 200 pontos base para trazer a inflação de volta à meta em 2012.

Isto é, subiria dos atuais 10,75% para a casa dos 12,75%.

Juventude

Ante os cortes no Orçamento, a UNE se rebelou. Em reunião de diretoria, segunda-feira, bradou que "na educação ninguém vai meter a mão!". E organiza movimento para sair às ruas de 21 a 25 de março pleiteando 10% do PIB e 50% do arrecadado no pré-sal. Simultaneamente, a entidade pretende mobilizar o Congresso em defesa do Plano Nacional de Educação.

Batizada de Jornada de Lutas, as manifestações são inspiradas no Abril Vermelho do MST.

Roda

CVC está negociando a venda da sua agência de publicidade GP7.

Com a Publicis.

Patrimônio

Ana de Hollanda mandou recado à Irina Bokova, da Unesco.

Avisou que o MinC e o Instituto Brasileiro de Museus estão dispostos a colaborar na recuperação dos museus e sítios históricos afetados no Egito.

Alho nelas

Ousada a Arezzo. Depois de Clara da novela Passione, escolheu mais uma vilã para estrelar sua campanha: Glória Pires, a Norma de Insensato Coração. E ainda há quem diga que "maldade" não vende...

Na frente

Chris Willis cantará no Camarote Bar Brahma durante o carnaval de Sampa.

Mario Testino dá um tempo nas fotos e lança, hoje, com Jan Olesen, a filial brasileira da Higher and Higher, agência inglesa de branding. Foco? Mercado de luxo. No Bar Número.

O Instituto de Ensino e Pesquisa inaugura duas salas de aula. Batizadas Sebastião Camargo e Amador Aguiar.

Abre amanhã, na Pinacoteca, a mostra Revolução na Fotografia, de Aleksandr Ródtchenko.

Está, sim, entre nós.

Foi visto jantando no Antiquarius do Rio, anteontem, o ator Lúcio Mauro. Ufa!