Direto da Fonte

Os sócios de Ronaldo na 9INE, parceira com a inglesa WPP, estão lotando a agenda do agora ex-jogador. Além de reuniões internas, ele foi escalado para receber em sua casa amanhã, para jantar, o primeiro contratado da sua empresa de marketing esportivo: Anderson Silva. O segundo? O Fenômeno negocia acordo com Neymar.

Há quem jure tê-lo ouvido dizer, quando conheceu Martin Sorrell, da WPP: "Um dia vou fazer o mesmo".

O empresário 2

Quem conhece Ronaldo acredita que ele não será comentarista de TV. Recusou convite da Globo na Copa de 2010. Entretanto, vale lembrar: por não ser mais jogador profissional, não teria constrangimento em analisar seus ex-colegas. O ex-atacante, hoje milionário, se atrai mais pelo desafio do que pelo dinheiro.

Impugnação

Torcedores do Palmeiras estão indignados. Foi eleito na semana passada, para o conselho vitalício do clube, um homem acusado de estelionato, lavagem de dinheiro e contrabando de madeiras - denúncia pela qual chegou a ser preso em 2008.

Ficha corrida é fator impeditivo para integrar o conselho.

Sonegação

A Fazenda paulista comemora o primeiro resultado de um sistema para controle na área de papel. De agosto até agora, 20 mil toneladas de papel imune não bateram com o declarado pelas empresas. Essas autuações podem chegar a R$ 100 milhões.

Este tipo de papel é isento de ICMS, desde que utilizado para impressão de jornais, livros e revistas.

Wally

Mario Testino está mergulhado em missão ingrata: a caça de Lula. Quer clicar o ex -presidente para a Vogue.

Ponto para o verde

Percalços na vida da turma que quer fazer porto e ferrovia entre Ilhéus e Itacaré. O Ibama emitiu parecer técnico contrário, sexta-feira. Exige mudanças na localização do empreendimento orçado em R$ 6 bilhões.

E sugere que o núcleo de Mata Atlântica se transforme em Unidade de Conservação.

Ponto 2

A empreitada é da Bahia Mineração, pertencente a grupo empresarial do Cazaquistão. Que começou ali depois de comprar mina de Daniel Dantas em Caetité. Os ambientalistas dizem que o dinheiro para construir o empreendimento, vem direto do... Tesouro Nacional, a fundo perdido. Sai do meu, do seu e do nosso.

Hey, Jude

Fernando Meirelles conseguiu. Jude Law aceitou fazer parte do novo longa 360°. Filmado em Londres, Paris, Viena e Bratislava, dará trabalho aos atores: eles terão que se expressar em... sete línguas diferentes.

Vozeirão

Ao passar para visitar José Alencar no Sírio-Libanês, segunda, Alexandre Padilha assistiu cena inédita. Examinado por médicos, o ex-vice quase consegue sair da UTI se não fosse o veto de Roberto Kalil.

Para a surpresa dos presentes, retrucou cantando... Apesar de Você.

Caixa-forte

A casa de Edemar Cid Ferreira, no Morumbi, acaba de ser fechada para visitação. Ninguém mais pode espiar a mansão do ex-banqueiro. Rubens Tilkian, advogado, conseguiu proibir na Justiça até a entrada de membros da Pinacoteca, interessados em conhecer o acervo de obras de arte.

Na frente

Celso Kamura está encantado com algumas atitudes de Dilma. "Ela é extremamente profissional", contou o hairstylist à coluna. A presidente remarcou a hora de cortar os cabelos para simplesmente não atrapalhar sua agenda. Kamura estava mergulhado na SPFW.

Marina Silva tem encontro com Antanas Mockus, candidato verde que chegou ao segundo turno nas eleições da Colômbia. Hoje.

Luisa Duarte e Adriano Pedrosa assinam duas curadorias na Arco -Feira de Arte Contemporânea de Madri, uma das mais importantes do mundo. O evento abre hoje.

José Eduardo Cardozo aceitou. Participa do Fórum de Comandatuba, organizado por João Doria.

Acontece hoje a inauguração do bar Seu Miagui, dos sócios Bruno Dias, Pierre Greco e Pedro Sabie. No Itaim.

A mostra Ocupação Haroldo de Campos abre hoje, em dois endereços: Itaú Cultural e Casa das Rosas.

Antonia Leite Barbosa lança a Agenda Carioca. Amanhã, na Farm da Vila Madalena.

Luiza Setúbal lança coleção de inverno da LOOL. Amanhã, no Iguatemi.

Imagine como Ronaldo acordou hoje sabendo que nunca mais será obrigado a treinar. Só se quiser...

