Direto da Fonte

Tariq Ali acaba de lançar no Brasil, pela Record, Duelo - livro que faz análise política e profunda sobre seu país natal, o Paquistão. De Londres, onde vive, enviou à coluna algumas considerações sobre a revolta no Egito.

Primeiro ponto: a quem comparou as manifestações no Cairo, que levaram à queda de Mubarak, às do Leste Europeu, em 1989, o escritor e ativista avisa: os movimentos pouco têm em comum. "Na época, o desejo da população era de se unir para ser como o Ocidente, aceitar a sua "civilização"", situa. "O mundo árabe quer é independência e democracia. O que estamos presenciando naquela região é, sim, o equivalente à onda de revoluções na Europa de 1848 (Primavera dos Povos)".

Do vizinho 2

A dimensão da transformação é tão grande que Ali adverte entusiastas para o fato de que só o movimento popular não basta: "As massas egípcias surpreenderam a todos. Contudo, só isso não é

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

suficiente. É necessário um milagre de organização".

E conclui: "A remoção de Mubarak sozinho, sem quaisquer outras reformas, se resume apenas a um

triunfo político para região".

Oscar

Na pré-estreia do lançamento de Lixo Extraordinário, na Phillips de Pury, em Londres, Vik Muniz foi surpreendido por dois pedidos: Bill Clinton e príncipe Charles querem cópia do documentário indicado ao Oscar.

Oscar 2

Melissa Leo ganhou coquetel de Michelle Alves na semana passada, em Los Angeles. A top convidou 150 pessoas, dentre eles Amy Adams, para pedir votos para candidata ao Oscar pela sua atuação no filme O Vencedor.

Detalhe: Melissa e Amy concorrem na mesma categoria e pelo mesmo filme.

Se a moda pega...

Uma fiel comprou "toalha milagrosa", vendida pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Animada, a moça comeu pedaço do tecido e se disse curada.

Ouvindo o testemunho, Valdemiro Santiago, fundador da igreja, alertou: "Se virar moda, tem muitos que não vão almoçar outra coisa", segundo site da IMPD. Mas não explicou que comer pano pode fazer mal à saúde.

Bola na área

Nem bem aposentou as chuteiras e Ronaldo pode abraçar mais uma profissão: a de comentarista de futebol. Band, Record e Globo estão de olho no seu passe.

Na Globo, pelo que se apurou, ele poderia ocupar a vaga de Falcão, que não deve renovar seu contrato com a emissora.

Espaço na terra

Nada ainda sobre novos aeroportos. Mas a iniciativa privada avança e faz sua parte.

Para tanto, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa assinaram a compra de terreno em Caieiras.

Detalhe positivo

Na Aeronáutica já se nota um esforço para fazer economia nos voos oficiais.

Domingo retrasado, embarcaram no mesmo voo para Brasília Antonio Palocci, Guido Mantega, Fernando Haddad e José Eduardo Cardozo.

Os ministros têm, legalmente, a prerrogativa de voarem solo.

A despeito

Quem conversou fim de semana com Kassab afirma que o prefeito já se decidiu: para o PMDB ele não vai.

Na frente

Karen Berg, mãe de Yehuda Berg, do Kabbalah Center, chega ao Brasil essa semana. Além de palestras, deve se encontrar com Marina Lima e Ronaldo, cuja mulher, é frequentadora assídua do centro

Mario Prata prepara a reedição de Diário de um Magro. Com cortes mínimos e pequenos acréscimos. Mês que vem pela editora Planeta.

A Daslu organiza desfile da coleção de inverno 2011. Hoje, na Villa Daslu.

Ney Matogrosso lança o DVD Beijo Bandido. Com show no HSBC Brasil, dia 18.

Denis Kozukhin, pianista russo, virá ao país em março. O moço de 24 anos fará recitais na Sala São Paulo.

A mostra Revolução na Fotografia, de Aleksandr Ródtchenko, organizada pelo Moscow House of Photography Museum, será aberta dia 19. Na Pinacoteca do Estado.

Sábado, perdidas no trânsito, duas jovens pediram informação a policiais que estavam em uma viatura em Interlagos. Eles se ofereceram para escoltar as meninas até o endereço procurado com uma condição: que elas... dessem seus números de telefone.