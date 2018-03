Direto da fonte

Alckmin pretende armar cruzada contra os IGPs. Pelo menos dois destes indexadores balizam tanto contratos de refinanciamento de dívidas de SP com o Tesouro Nacional bem como reajustes tarifários de concessionárias do Estado.

É que nos últimos anos eles têm subido muito além de qualquer outro, fazendo com que a dívida paulista cresça de forma geométrica.

Cautela

O governo Dilma bem que está tentando convencer o mercado que a inflação não é tão preocupante quanto pensam e que o consumo está arrefecendo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Primeiro, anunciou corte de R$ 50 bilhões no Orçamento, dando mostras de intenção de austeridade fiscal. No dia seguinte, o BC abriu exceção e antecipou dados do Relatório de Inflação trimestral mostrando queda de vendas no varejo.

Cautela 2

Adiantou? As apostas de forte inflação no mercado futuro, na BM&F, não se alteraram.

O mercado não acredita na transformação radical de Guido Mantega, que depois de desprezar a inflação e gastos em 2010, virou agora... fiscalista.

Alma hippie

Que protocolo que nada. Com lotação máxima, a festa de 31 anos do PT deixou Ana de Hollanda literalmente... no chão.

Mas foi por pouco tempo, já que perceberam a gafe e cederam lugar para a ministra.

Pensata

Marta Suplicy quis saber de Luiz Fux o que ele pensa sobre decisão do STJ que permite conceder "perdão" a agressores de mulheres, o que contraria a Lei Maria da Penha. O novo ministro do STF foi categórico: "É um retrocesso. A Lei deve ser aplicada na sua integralidade".

A senadora vibrou.

Lupa

No Brasil a convite de Carlinhos Jereissati, Suzy Menkes, do International Herald Tribune e New York Times, foi taxativa anteontem, durante sofisticado e seleto jantar na casa de Silvana Tinelli. Formadora de opinião em moda, contou estar em busca de "fortes traços da cultura brasileira na moda nacional".

Volta em novembro para comandar, ao lado do Iguatemi, uma versão brasileira do super seminário de luxo do IHT.

Despressurização

Mano Menezes, da seleção brasileira conseguiu "seguro-emprego" de Ricardo Teixeira.

Pelo que se apurou, o presidente da CBF garantiu que não há nenhuma chance de ele ser demitido se perder a Copa América.

Só Brasil

Pelo jeito, Edmundo Safdié quer mesmo sair do setor bancário. Depois de vender o Banco Cidade, em 2002, para o Bradesco, agora o fundador do Safdié Bank passou sua instituição na Suíça para as mãos do banco israelense Leumi. O negócio, de pouco mais de 182 milhões de euros, ainda tem que passar pela aprovação das autoridades locais.

A família pretende continuar atuando no Brasil no ramo imobiliário e em investimentos diretos em empresas.

Mão dupla

Luisa Strina ataca de artesã, artista, galerista e assistente de artista. Além de expor os trabalhos de Alexandre da Cunha, a partir do dia 19, aceitou bordar 13 sacos de juta que compõem as sobras.

Ponto e vírgula

A boate Heaven fecha amanhã suas portas depois de sete anos e meio. Os sócios avisam que quem aparecer na Demolition Party, poderá levar lembrancinha da casa.

Eduardo Cinelli deve abrir nova casa no mesmo ponto.

Na frente

Massimo Bottura disse sim. Recém-eleito melhor chef do mundo pela Academia em Paris, chega para a Semana Mesa SP no fim de outubro.

Carlos Miele mostra coleção na Semana de Moda de Nova York, segunda. Na primeira fila, Luciana Gimenez, grávida de quase nove meses do segundo filho.

Um ano depois da morte de J.D. Salinger, a University of East Anglia colocou na rede correspondências que o escritor norte-americano trocou com o amigo Donald Hartog. São 50 cartas e quatro postais.

O nome de Edevaldo Alves da Silva foi grafado incorretamente na coluna de ontem.

A mostra de fotos A Bela em Brasília, de Bianca Cutait, abre terça no restaurante A Bela Sintra.

Odino Marcondes lança Você Tem os Defeitos de Suas Qualidades. Segunda, na Cultura do Conjunto Nacional.

O livro Todo dia me Atiro do Térreo será lançado. Segunda, no Bar Barão de Itararé.

O Na Mata Café reabre em soft-opening até o Carnaval.

Fernanda Montenegro, que voltou do Egito com os netos ao Brasil, agora pode voar até o Cairo novamente.