Direto da Fonte

Marina Silva passou segunda e terça-feira em São Paulo fazendo check-up no Incor. Na quarta, dia de seu aniversário, viajou feliz para Brasília. O resultado foi positivo: está tudo bem, especialmente o coração - em todos os sentidos.

Antes de entrar na campanha ano passado, ela também se submeteu a uma bateria de exames para tranquilizar seus 20 milhões de eleitores.

Cobiçada

O que fará este ano? A ex-senadora recebeu convites de instituições de ensino e pesquisa para atuar como professora convidada. Entre eles, do MIT, braço de Harvard na área de pesquisas, para um ciclo de palestras. E outro da UnB, por meio de Cristovam Buarque.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Martelo batido

Nelson Jobim marcou data para que José Genoino comece a dar expediente como seu assessor no Ministério da Defesa: fim de fevereiro.

Questionado se voltaria à Câmara, onde é suplente, caso uma vaga fosse aberta, o petista desconversa e parodia Lula: "Desencarnei da Câmara".

Terceira geração

Casamentão com mais de mil pessoas, black-tie, quarta, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, com direito a festa no Hotel Unique. Oferta dos avôs da noiva Patricia: Paulo Maluf e Edevaldo Dias da Silva.

Um dos pouquíssimos sem traje a rigor era... José Serra.

Tudo pelo social

Depois da pacificação no Complexo do Alemão, a prefeitura do Rio planeja dar um banho de marketing, educação e trabalho na comunidade.

Agentes municipais, publicitários, o AfroReggae e a Natura se reuniram, anteontem, no morro para acertar detalhes do projeto que oferecerá capacitação profissional, reciclagem e orientação financeira.

WC interditado

Pode parar na Justiça decisão sobre demolir ou não banheiros construídos sob marquise do Ibirapuera. Com a reforma do espaço, o Ministério Público defende que projeto original deva ser mantido, sem banheiros. Já a Secretaria do Verde defende a permanência.

A definição só sai em 2012.

Sem ficção

Foi montada comissão de defesa do Belas Artes encabeçada por Nabil Bonduki e Rubens Rewald. Propuseram à Câmara audiência pública com o Conpresp para discutir o tombamento do prédio.

Em paralelo à mobilização, o dono do cinema, André Sturm, teve reunião ontem e terá outra hoje com o proprietário do imóvel.

Saúde frágil

A consulta pública que a Anvisa abrirá dia 31 de março para restringir venda de cigarros - inclusive em pontos de venda - é polêmica.

A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que reúne sindicatos da indústria de hotéis, bares e restaurantes, diz temer que se repita aqui o que aconteceu no Uruguai: epidemia de contrabando.

Tela quente

Caso a Record leve a melhor na guerra pelos direitos de Brasileirão, ela pretende trazer os jogos de meio de semana para o horário das oito da noite. Batendo com Jornal Nacional e novela.

Na frente

Donata Meirelles e Nizan Guanaes recebem Luis Moreno, do BID. Na terça-feira.

FHC convidou alunos e professores do Dante Alighieri para a palestra inaugural do ano. Dia 23, no seu instituto.

Acontece hoje, no WTC, o Comitê Copa e Olimpíadas. Tema? Segurança.

Fabiana Karla, a Dra. Lorca de Zorra Total, é quase... ex-gorda. Fez cirurgia de redução do estômago recentemente e já perdeu 16 quilos.