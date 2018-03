Direto da Fonte

A TV Record tentou. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou agravo impetrado pela emissora tentando anular o pedido de resposta do promotor Roberto Porto.

Há cerca de dois anos, o canal exibiu no Repórter Record acusações de que Porto favorecia a TV Globo. Agora o promotor exige desmentido no mesmo canal.

Direito 2

Falta ainda o julgamento de recurso da Record. Ele será decidido pela mesma turma de desembargadores que deu decisão favorável a Porto.

Em tempo: pelo Gaeco, o promotor encabeçou denúncias de lavagem de dinheiro contra o bispo Edir Macedo, dono da emissora.

SAC

Os juízes federais ameaçam cruzar os braços e já avisaram ao ministro Cézar Peluso que estão insatisfeitos. Convocaram assembleia geral para o dia 24. Tudo pelo fato de o Congresso não votar o reajuste dos salários para os ministros do STF e que servem de parâmetro para a magistratura.

Pedem aumento de 14,79% e equiparação de direitos aos do Ministério Público Federal. Como manda o CNJ.

Um juiz federal ganha R$ 22.911. No Supremo, R$ 26.500.

Souvenir

Ainda faltam três para Rogério Ceni atingir o centésimo gol, mas o São Paulo não quer perder a chance de imortalizar o feito. Planejam montar um pacote com DVD dos tentos, a história e a camisa do goleiro. A estátua fica para depois da aposentadoria.

Pescaria

Insatisfeitos com os móveis novos dos apartamentos funcionais, senadores têm pedido autorização para entrar no depósito do Senado. Pretendem garimpar algum mobiliário original de Sérgio Rodrigues, responsável por grande parte dos móveis dos edifícios públicos de Brasília.

E, principalmente, se livrar de modelos a la Marabraz.

Wine break

Durante reunião do conselho da Cinemateca, sábado, Ana de Hollanda ganhou presente especial. Lygia Fagundes Telles chamou a ministra para brindar com um Mapu Baron Philippe de Rothschild Cabernet Sauvignon/Carménère 2008. A imortal da ABL justificou: está cansada de chás e cafés.

Tipo importação

Surpresa na escolha do curador da próxima Bienal, cujo nome deve sair ainda neste mês. O eleito deve ser um certo estrangeiro vinculado a instituição internacional.

O mais perto que a Bienal chegou de um curador de fora foi quando escolheu Alfons Hug: um alemão, fluente em português e de fortes laços com o Brasil.

Caixa alta

A cobertura de Ronaldo, na rua Tupi, está à venda.

Por... R$ 6 milhões.

Vizinhança

Eliana Tranchesi vai repetir a dose. A Daslu, que abriu "filial" na esquina da Oscar Freire com a Consolação somente para o verão, manterá a estrutura para o inverno. O nome? Winter House.

Dó maior

Dominguinhos faz... 70 anos. Comemora na casa de forró Canto da Ema, com direito a lançamento de DVD e shows de Elba Ramalho, Mariana Aydar, Oswaldinho do Acordeon e Gabriel Levy. Domingo, dia 13.

Motosserra

Frequentadores continuam insatisfeitos com as obras de revitalização do Parque da Água Branca. Não se conformam com as árvores de pau-brasil que foram substituídas por plantas ornamentais.

Consultada, a Secretaria da Agricultura, responsável pela administração da área, diz que já fez a compensação ambiental com replantio de 50 mudas no parque.

Cortinas

Parece que a tão sonhada Casa dos Artistas - centro para abrigar profissionais em dificuldade financeira - encontrou lugar para ser alocada. A Prefeitura prometeu ao Sindicato dos Artistas o prédio do antigo Cinerama, na São João.

Nicette Bruno e Paulo Goulart entram de cabeça nesta luta.

Na frente

O PSDB escolheu seu novo líder na Câmara Municipal: Floriano Pesaro.

O DJ Zé Pedro lança hoje quatro discos de sua gravadora, Joia Moderna, com shows de Zezé Motta, Cida Moreira e Silvia Maria. No MIS.

Georgiana de Moraes, filha de Vinícius, faz show em homenagem ao pai, hoje, em Paris. Com Miúcha, irmã de Chico Buarque.

Adriana Lima vem para ser rainha do Baile de Carnaval da Vogue. Dia 25, no Unique.

Ufa... A antiga cadeia de Paraty, no centro histórico, será toda restaurada. Apresenta problemas estruturais.

Colaboração

