Direto da Fonte

Alckmin, quem diria, se programou para cumprir hoje a promessa federal da campanha de Serra. Anuncia com pompa, circunstância e sindicalistas, o novo salário mínimo em São Paulo: R$ 600.

Um aumento de 7% contra uma inflação de 5,91% em 2010.

Dianteira 2

Informado sobre o fato, Paulinho da Força ficou radiante com a novidade. "Alckmin está mostrando mais sensibilidade, dando o primeiro passo para atrair movimentos sindicais. Já Dilma ficou envolvida por burocratas e números. Falta ela ouvir o outro lado."

Dianteira 3

O mínimo paulista, aliás, corre ainda em quatro faixas que vão até R$ 630.

Detalhe: a novidade de Alckmin é anunciada dois dias depois de Lula ter criticado publicamente os sindicalistas no Fórum Social Mundial.

Speak deutsch?

Fechado. Christian Wulff, presidente da Alemanha, visita Dilma em maio. Karl-Theodor zu Guttenberg, ministro da Defesa, vem em data diferente. Buscam parceria conjunta na África para o etanol. Lembrete: a Alemanha adotou 10% de álcool em sua gasolina.

De olho em 2014

A Record construirá com a prefeitura de Mogi das Cruzes um centro de treinamento de futebol de R$ 30 milhões. Financiado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte para ser subsede da Copa e formar jogadores.

Além disso, Mogi quer ajuda de Jorge Pagura, dos Esportes, para criar pista de atletismo.

Corpo a corpo

Andrea Matarazzo inspecionou as obras do complexo cultural do Parque do Belém. Quer acelerar o processo.

Pelo cano

O TJ-SP escolhe hoje o responsável pelos serviços de saneamento dos municípios. Liminar obtida pelo governo Goldman impede que cidades definam políticas e planos de investimentos para a área. Prefeitos reclamam que São Paulo está na contramão da Lei do Saneamento e do próprio STF.

Plié

Bailarina de 14 Anos, venerada escultura de Degas, está de volta. Depois de viajar o mundo, será exposta em mostra do acervo do MASP, com 50 obras de Brecheret e Rodin. Dia 14.

Toda voz

Olga Curado é a mais nova contratada da Editora Leya para lançar uma série de livros durante todo o ano de 2011.

Foi ela a principal preparadora do gestual, postura e entonação de voz de Dilma na campanha.

Vida de boleiro

Jogadores do Santos ganharão filme para chamar de seu. Depois do Timão e do SPFC, é a vez dos meninos da Vila Belmiro serem personagens de documentário.

Humanidade

A Conectas, em parceria com o Cairo Institute for Human Rights Studies, pediu sessão especial da ONU para discutir a situação dos direitos humanos no Egito.

O aumento da repressão já atinge vários princípios fundamentais dos indivíduos.

Tipo importação

Depois de assistir ao show de Natalie Cole, no último North Sea Jazz Festival, a produção do Bourbon Street decidiu trazê-la ao Brasil em abril. Fará show em São Paulo, Rio, BH e Brasília.

Mr. Pig

Pinky Floyd, porco de oito meses da raça Landra, virou estrela da grife 284. Bem treinado, precisou de apenas cinco minutos para ser clicado.

Na frente

Lula é popstar e brasileiros o tratam como ídolo no Fórum Social Mundial em Dacar, no Senegal. Com direito a gritinhos de histeria, briga por autógrafo e tudo mais...

Faz um mês que Roger Abdelmassih está foragido....

Mostra de rótulos de garrafas abre dia 10. No Instituto Tomie Ohtake.

Começa hoje a Timeless, série de filmes em homenagem a Arthur Verocai, Dilla e Mulatu Astatke. No Espaço Unibanco Augusta.

Ferreira Gullar palestra, sexta, para os colaboradores da Neogama/BBH.

Cristiano Mascaro abre série de encontros sobre a obra de Thomaz Farkas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sábado.

Vanessa Goulartt entrou no musical Olerê! Olará!, que reestreia dia 12 de março, no Centro Cultural São Paulo.

Cyndi Lauper sobe ao palco do Via Funchal. Dias 22 e 23.

O desejo de Sarney para que o primeiro ato da CCJ seja a sabatina de Luiz Fux vem a calhar. Os ministros não veem a hora do novo companheiro chegar para dividir o trabalho acumulado.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

João Luiz Vieira joao.vieira@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br