Direto da Fonte

O número de suicídios tentados e consumados na cidade de São Paulo cresceu nada menos que 62,8% nos últimos dez anos, segundo dados do Ministério Público. Em 2000, de acordo com os boletins de ocorrência da capital, foram registrados 581 casos. Ano passado, o número pulou para 946: uma triste média de quase três mortes por dia.

No mesmo período, a população da cidade cresceu apenas... 5,78%, como mostra o IBGE.

Alarmante 2

Mauricio Lopes, promotor do júri, investigará as regiões da cidade mais sensíveis a este tipo de morte. Agora por meio da Promotoria de Habitação e Urbanismo, onde se encontra.

Pretende analisar ofertas públicas de lazer, saúde e convivência social à disposição da população. "Esta cidade está matando as pessoas de infelicidade", avalia.

Calma aí

Em encontro de estudantes na FGV com Timothy Geithner, do Tesouro americano, na semana passada, a chefe do cerimonial chamou o mediador Henrique Meirelles ao palco. E o apresentou como "presidente da Autoridade Pública Olímpica". Constrangido, ele mandou avisar que ainda não fora coroado.

Nem aprovada a APO está.

Revanchismo

Itamar Franco tem dito a colegas que quer convidar Serra para ir ao Senado defender o mínimo de R$ 600: uma das bandeiras do tucano na campanha presidencial.

Haiti é aqui?

Michel Martelly, cantor popular e candidato presidencial de oposição no Haiti, desembarca no Brasil semana que vem. Agendado, um périplo por Rio, Brasília e SP.

Busca apoio político por aqui, já que o País comanda o braço militar da operação de paz por lá.

A Origem

Mario Vargas Llosa comemora. Além de Nobel, o escritor agora é marquês da Espanha. Foi condecorado, sexta-feira, pelo rei Juan Carlos.

E agradeceu com uma declaração ousada: disse que "nasceu plebeu e morrerá plebeu".

Sonho vivo

Um grupo de empresários muito próximos a Roger Wright, morto em acidente aéreo, se reuniu para dar continuidade ao seu grande sonho: o de desenvolver o esporte como um caminho para mudança social.

Entre os que compraram a causa estão Andreas Mirow, Beto Azevedo, Christopher Apostos, Fernanda Camargo, Gilberto Sayão, João Paulo Diniz, Marcelo Stallone, Mauro Bergstein, Roberto Klabin e Victor Malzoni.

Sonho 2

Criaram o Movimento Live Wright, com objetivo de captar investimentos e servir de canal para a iniciativa privada apoiar os esportes olímpicos.

Barracão de zinco

Teresa Cristina, cantora portelense da nova geração, estava ontem indignada com o incêndio no barracão da escola. "Acordei hoje achando ter tido um pesadelo".

A sambista está preocupada com os critérios da apuração neste carnaval, visto que outras duas escolas também perderam tudo. "Vão ter que ser repensados", ponderou à coluna, lembrando que essa é uma hora de solidariedade e não de competição.

Barracão 2

Maria Rita, cantora-foliã, também acredita que a Liesa irá mudar seu critérios na busca de uma solução equilibrada.

"Foram-se trabalhos de um ano inteiro. Essas comunidades podem contar comigo se precisarem".

Amor porteño

Fisgado por Natalia, Caetano Veloso tenta fazer o mesmo com a argentina. Só que pelo estômago: foi visto sábado jantando no bistrô carioca Sawasdee.

Na frente

Didier Picquot, do sofisticadíssimo hotel La Mamounia, no Marrocos, chega hoje a SP. Traz debaixo do braço fotos da reforma que consumiu 120 milhões de euros.

Eduardo Muylaert abre a mostra Mulheres dos Outros, dia 15, na Fauna Galeria. O trabalho reúne imagens recriadas a partir de antigos nus eróticos.

A família Di Pace e parceiros pilotam festa de lançamento do site de arquitetura EYE4DESIGN. Quarta-feira.

Claudia Toni receberá medalha de Cavaleiro da Ordem do Mérito da França.

Confusão no Tênis Clube Paulista. Frequentador pediu para que mulher "bombada" retirasse seu peso, de 30kg, do aparelho de ginástica e o bate-boca terminou em xingamentos como "gay" e "v...". O homossexual procurou seus direitos na diretoria do clube.

