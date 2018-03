Direto da Fonte

Sofrendo com enchentes, Guarulhos começará a tirar do papel projeto para a construção de cinco piscinões para conter as águas das chuvas. O que ainda é pouco, perto do plano inicial de 30.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado está mapeando as áreas. Desapropriações vêm por aí.

Ainda no assunto enchentes, moradores de áreas de alagamento de 37 das 49 cidades da Região Metropolitana de SP já recebem alertas via celular.

Bússola

Sobre a mesa de Michel Temer repousa o livro 125 Contos, de Guy de Maupassant. A obra retrata a burguesia francesa do século 19 de modo irônico, expondo todos os seus defeitos sem piedade. Como dizem os críticos, trata-se apenas da imperfeição humana revelada por palavras...

Aposta

Cauã Reymond escolheu Felipe Bragança para roteirizar e dirigir seu primeiro longa como produtor. Que deve estrear em 2013.

Comprou os direitos de dois livros de Rodrigo de Souza Leão, Todos os Cachorros São Azuis e Me Roubaram Uns Dias Contados. Sobre internações em instituições psiquiátricas.

Robin Hood

Bandido quebrou o vidro de um carro e roubou a bolsa da motorista. Dias depois, dentro de uma caixa dos Correios foi encontrada sacola fechada com clipe e cartão de visita da vítima. Dentro: passaporte, documentos, óculos de grau, cartões de banco, chaves e até... um chiclete mascado.

Responsabilidade social

No clássico de hoje, entre Palmeiras e Corinthians, jogadores entrarão em campo de mãos dadas com 22 atendidos da Apae de São Paulo e uma bandeira da entidade. Motivo? Chamar atenção para a causa da deficiência intelectual e dar início às comemorações de 50 anos da associação.

Sessenta estudantes coreanos do programa de voluntariado da Hyundai estão em São Paulo. Participam de força-tarefa para arrumar a casa de mil famílias carentes.

Diane von Furstenberg dará prêmio para mulheres "inspiradoras", eleitas por voto popular. A Cartier também. Está com inscrições abertas para prêmio dirigido a empreendedoras que desenvolvem trabalhos sustentáveis e criativos.

O BNDES e o Instituto Camargo Corrêa uniram esforços. Assinaram acordo de cooperação para financiar ações do Futuro Ideal, programa de estímulo ao empreendedorismo juvenil, em 32 municípios brasileiros. Em cinco anos, serão investidos R$ 50 milhões.

Vincent Fremont, parceiro de Andy Warhol, deu aula para alunos da rede estadual que fazem formação em Linguagem Multimídia na Oi Kabum, instituto de responsabilidade social da Oi, no Rio. E agradou. Fremont está no Brasil para a exposição Warhol TV, até o dia 3 de abril na Oi Futuro Flamengo.

A Usiminas comemora. Recebeu selo do Instituto Minas pela Paz pelo desenvolvimento do Projeto Regresso, de reinserção de detentos no mercado de trabalho. Desenvolvido em Pouso Alegre, Minas, onde a empresa está sediada.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Nem tudo foi preto no branco na passarela montada na Bienal.

2. Drinques de ótimo nível rolaram soltos em jantar nos Jardins.

3. Em noite de homenagem para Julia Roitfeld, convidada não passou despercebida.

4. As teclas do piano têm som de infância: feitas de Lego.

5. Dizem que Lulu Santos pensava neste braço quando compôs "Como uma Onda".

6.As tranças invadiram Brasília e ecoaram na SPFW.

7.A Maria Bonita apostou fichas no clássico batom vermelho.

Colaboração

