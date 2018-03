Direto da Fonte

A venda do Panamericano, do Grupo Silvio Santos, para BTG Pactual, nas condições acordadas, abre brecha para que outros bancos falidos entrem na Justiça e peçam isonomia de tratamento. Isto é: exijam legalmente que o Fundo Garantidor de Crédito dê a eles o mesmo tipo de ajuda dada ao Panamericano, segundo alertou ontem alta fonte do mercado financeiro.

O que seria isto? O FGC aceitou abrir mão de mais de 10% dos seus R$ 28 bilhões em caixa para salvar o banco, permitindo a transferência do ativo sem maiores estragos no mercado financeiro. Mas não exigiram qualquer contrapartida por parte de Silvio Santos. "Alguém imagina um outro banco quebrar deste jeito e seu dono sair completamente ileso, sem que seus outros bens ficassem bloqueados?", pergunta a mesma fonte.

Correntista

No caso da quebra do Banco Nacional, a família Magalhães Pinto teve seus bens arrestados. No do Banco Boavista, a família Paula Machado também. E quem é que não se lembra do Banco Econômico ou do Bamerindus?

A grande diferença foi que o Proer usou dinheiro do Tesouro Nacional para equacionar a situação evitando caos no mercado financeiro. E este Proer agora usou dinheiro privado.

Do bolso

Mas o FGC não é tão privado assim. Afinal, os depósitos que os bancos brasileiros fazem no fundo (criado para situações de emergência como esta) são descontados dos correntistas. Saem do meu, do seu e do nosso.

Portanto, deve melhores explicações para seus clientes.

Vencedor

Sabe-se que Silvio Santos ameaçou deixar o banco quebrar caso seus bens não fossem preservados. Foi tão persistente que ganhou.

Vacilo

A revisora do Diário Oficial da União cochilou. O nome do novo membro Do STF Luiz Fux foi grafado como "Pux" na capa do jornal de ontem.

Trabalho

Depois que for sabatinado no Senado, Fux assumirá o posto e também todos os processos deixados por seu antecessor, Eros Grau.

Cezar Peluso, presidente do Supremo, não redistribuiu nada desde que o ex-ministro deixou cargo há seis meses.

Pisando no tomate

As panelas do Pomodori, no Itaim, "pegaram fogo" anteontem. Seis cozinheiros largaram o avental e o restaurante teve que fechar a porta uma hora mais cedo. Motivo? O chef Jefferson Rueda foi colocado para fora, com notificação judicial.

A zanga é que Rueda abrirá seu próprio negócio e teria espalhado a notícia antes do tempo. A sua agora ex- sócia, Marina Thompson, não gostou nada disso.

Melhor amigo

Depois de livros de receitas light, Myriam Abicair, do Spa 7 Voltas, parte para novo nicho. Dona de quase 120 cachorros de diversas raças, muitos deles encontrados pelas ruas, ela resolveu desenvolver livro de receitas para cães.

Em parceria com André Boccato, a publicação terá direito até a forminha de plástico.

Melhor amigo 2

Sua paixão pelos animais é tão grande que clientes do Spa podem levar seu próprio animal. Com direito até a babá-humana.

Desconfia-se que eles são até mais festejados do que os... Clientes.

Direto da SPFW

Dois dias depois de a organização da SPFW ter passado aperto com Ashton Kutcher e Demi Moore, Christina Aguilera também respondeu por pequeno tumulto na Bienal. Desta vez por causa de "intrusos": os fãs da cantora, que não estavam nem aí para o line-up do evento e tiveram de apenas acompanhar o "desfile" da musa pelo tapete vermelho. Depois... rua. Fizeram tanto barulho quanto os batedores que a trouxeram ao Ibirapuera.

Dentro de uma das salas, Jefferson Kulig mostrava sua coleção para plateia reduzida, inclusive de fotógrafos. Sorte melhor teve Fause Haten (foto), que exibiu a sua antes da estrela do dia, com direito a dois bailarinos e piano de cauda. A coluna o abordou anteontem.

O que pensa sobre a "espetacularização" da moda? É uma pena que alguns empresários não acreditem na própria moda ou usem celebridades para gerar mídia. O ideal seria que boas coleções a gerassem. Mas esse é um movimento alimentado pelo público e pela imprensa. Eu não poderia jamais condenar, apenas tenho curiosidade de saber onde isso vai nos levar. Não gostaria que minha filha tivesse como ideal de beleza ou alguém para se espelhar a Paris Hilton. Você gostaria?

JOÃO LUIZ VIEIRA

Na frente

Jaime Spitzcovsky comanda encontro sobre crise no Egito. Hoje, na Casa do Saber.

O espetáculo Corpo Vivo, de Ivaldo Bertazzo reestreia sexta. No Sesc Belenzinho.

Andrea Kaufmann reinaugura seu AK Delicatessen neste mês. Na Vila Madalena.

A BEI Editora avisa: lançou Oscar Niemeyer - An Architecture of Seduction, obra em inglês sobre a trajetória do arquiteto.

O Kinoshita comemorará três anos, dia 18, com almoço especial. O chef Murakami receberá Toshio Kinoshita pela primeira vez no restaurante para preparar o menu.

A T4F abriu inscrições para audições do musical As Bruxas de Eastwick.

Caetano Veloso está cada dia mais à vontade com a idade. "Quando se é novo, a sociedade exige de você uma carga de coragem bem maior. Mais velho, você diz meio que dane- se para as críticas", declarou à Bravo. Sexta, nas bancas.