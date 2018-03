Direto da Fonte

Naji Nahas olha para o Egito, país onde nasceu e se criou, com preocupação. "Ao não melhorar a vida da população, Mubarak errou muito nestes 30 anos. Sequer conseguiu criar uma classe média", lamentou anteontem durante jantar que ofereceu para representantes da Mitsubishi Elevadores, que querem se instalar por aqui.

Nahas teme que se o Egito "cair" e os extremistas tomarem o poder, uma catástrofe se produzirá no mundo árabe.

Curiosidade: o egípcio estudou dos seis aos 17 anos com os dois principais líderes do partido islâmico. Em um colégio... jesuíta.

Home, sweet

Workaholic conhecido, André Esteves arrumou um jeito de alimentar seus funcionários sem que tenham de sair dos domínios do BTG Pactual. Criou sistema interno de serviço de comida 24 horas.

Home, sweet 2

Há quem acredite que Esteves tem sócio brasileiro na compra do Banco Panamericano. Cuja motivação seria a própria pele.

Sol quadrado

Silvio Santos tem dito que não vai sossegar até colocar os culpados pelo estouro do banco na cadeia.

Chamada oral

Inocêncio de Oliveira, um dos deputados com mais tempo de Casa, foi chamado para ler os nomes dos 513 deputados na sessão de posse ontem.

E confundiu-se um pouco. O deputado Stepan Nercessian foi chamado de Stefani. Mara Gabrilli virou Maria Gabrilli. Ouvia-se um coro: "Não é Maria, é Mara!".

Fogo federal

O prédio da Receita Federal de Jundiaí pegou fogo domingo. Literalmente.

O incêndio começou no prédio vizinho e atingiu auditório, cozinha e banheiros da RF. Para alívio de uns e decepção de outros, todos os documentos ficaram intactos. Ninguém se machucou e o atendimento ao público volta hoje.

Impedimento

Mesmo com a divulgação aos quatro ventos de que a Unimed Saúde batizará a nova Arena Palestra, o contrato até agora não foi assinado. Isso porque o BB, maior financiador da obra, considera pouco atraente o balanço apresentado pela empresa.

Está preferindo os números da Seguros Unimed.

Bola dividida

E o clima político esquentou no Palmeiras. Acaba de ser formada nova chapa para as eleições do Conselho Deliberativo. Pela primeira vez em anos um grupo defende o voto direto para escolher o presidente do clube.

No Corinthians os sócios votam assim desde 2009.

Português em alta

O guia de literatura infanto-juvenil publicado pela Biblioteca Nacional francesa indicou 12 livros da Cosac Naify.

Entre os títulos está Pedro e Lua, de Odilon Moraes, vendido para a editora francesa Max Milo.

Direto da SPFW

Moda também é cultura. Dias depois de Paulo Borges, diretor-geral da SPFW, ser recebido por Dilma no Planalto e de ter garantido cadeira no Conselho Nacional de Política Cultural, Ana de Hollanda deu rasante no desfile de Ronaldo Fraga, anteontem. Ao contrário da presidente, que prestigia Luísa Stadtlander, sua costureira de longa data, a ministra optou por um bonito look da Maria Bonita Extra. Discreta, falando baixinho, afirmou que não é de "escolher roupa".

Ao seu lado na fila A, Antonio Grassi, futuro presidente da Funarte, afirmou que "a moda sempre foi parte da nossa cultura e neste mês já fizemos avanços significativos com a criação da Secretaria da Economia Criativa". Mas, continuou ele, é o primeiro passo. "Ainda vamos estabelecer interface com os ministérios da Educação e do Desenvolvimento".

Diferente do que aconteceu domingo, a segunda na Bienal foi mais tranquila. Houve leve ensaio de vaia por parte dos fotógrafos no início da apresentação de Ronaldo Fraga quando a primeira modelo parou atrás de adereço de cena. Se continuasse neste formato, eles não conseguiriam registrar todos as peças. Alarme falso. JOÃO LUIZ VIEIRA

Na frente

A minissérie A Muralha estreia no Canal Viva em março.

Donavon Frankenreiter canta no Studio Emme ao lado do seu ídolo do surfe: Tom Curren. Amanhã, na festa de dez anos da revista Alma Surf.

Jorge Kalil toma posse como diretor no Instituto Butantã. Sexta.

Cacau Hygino, ator de Insensato Coração, lança seu sétimo livro. Dedicado aos homens. Neste semestre.

