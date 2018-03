Direto da Fonte

Andre Esteves, do BTG, incorreu em um erro no início das conversas com Silvio Santos. Na tentativa de convencer o apresentador a vender seu Banco Panamericano deu, involuntariamente, munição extra a SS. Disse que as condições de juros e prazos acertados com Fundo Garantidor de Crédito, no empréstimo de R$ 2,5 bilhões, significavam gigante "economia" na comparação a um empréstimo normal, obtido a taxas de mercado. Chegou a falar em uma diferença de quase R$ 900 milhões.

SS gravou este número. E se apegou às palavras de Esteves para exigir mais e mais, tentando deixar seus outros negócios fora da transação.

Esteves se esqueceu que SS tem perfil completamente oposto ao seu. O banqueiro é absolutamente técnico, frio, objetivo e matemático. Já o apresentador foi mascate, é bom de conversa e sabe pouco, muito pouco, sobre a lógica do mercado financeiro.

Difícil convencê-lo de que os R$ 900 milhões simplesmente não... existem.

Estado de alerta

Servidores temporários do Ministério do Meio Ambiente, Ibama, Instituto Chico Mendes, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais acordaram aliviados. Tiveram seus contratos de trabalho prorrogados até dezembro deste ano. Graças à MP assinada por Miriam Belchior na sexta-feira.

Como neste caso muitos são admitidos sem prova, teme-se que, a longo prazo, práticas como esta sirvam para burlar concursos públicos, como explica Carlos Ari Sundfeld, da área de Direito Público.

Sine die

José Graziano tinha reunião hoje com integrantes do governo Mubarak no Cairo. Tudo para pedir o voto do Egito para dirigir a FAO (órgão da ONU para agricultura).

Desistiu. O governo local mandou avisar que não haveria ninguém para recebê-lo. O país árabe é considerado peça-chave nesta costura.

Corpo a corpo

Ontem, véspera da posse do sindicalista Marco Maia na presidência da Câmara, a Força Sindical preparou plano de guerra. Acampados no desembarque do aeroporto de Brasília, entre balões e cartazes, militantes abordavam parlamentares para convencê-los a votar pelo salário mínimo de R$ 580.

Assaltante aprendiz

Cidadão foi abordado, anteontem, por assaltante armado. Até aí, nenhuma novidade. O curioso é que o ladrão de meia idade surgiu com um criança em treinamento. O menino agia conforme orientação: "Primeiro abre a pasta", "agora pega o cartão", explicava.

Deve tratar-se de nova modalidade de violência em Sampa.

Centroavante

A homenagem que Lula recebeu na partida do São Bernardo contra o Corinthians, anteontem, pelo Campeonato Paulista, foi além do título sócio vitalício do clube e da camisa com o seu nome.

O time do ABC não escalará mais nenhum jogador com o número 13 às costas. O privilégio é agora exclusividade do ex-presidente.

Direto da SPFW

Entrevista de uma frase só

Ordem dos agentes de Ashton Kutcher: somente três repórteres poderiam se dirigir ao ator no camarim da Colcci, anteontem. Dentre eles, o desta coluna. Mesmo assim, cada jornalista só poderia fazer uma pergunta. Uma. "Convocados" a entrar numa sala, sem água nem banheiro, a espera foi de... três horas e meia.

No ínterim, passaram por lá Alessandra Ambrósio, coestrela da próxima campanha da grife, e Gisele Bündchen. Não quiseram conversa, tinham de se maquiar para o desfile. Do lado de fora, ouvíamos fotógrafos assobiando: estavam posicionados desde às 17h.

Ashton, cercado de seguranças e assessores, chegou finalmente às 21h30 e foi vaiado pelos fotógrafos pelo atraso. Demi Moore correu para ser maquiada. Ele, simpático, aparenta menos que seus 32 anos. Ela, corpo impecável para 48. A pergunta, então:

Ashton, o que você faria sem o Twitter hoje em dia, considera-se um "Twitter dependente"?

(risos) Acredito que as redes sociais são uma excelente maneira de integrar pessoas de diferentes países e culturas. E, como se vê agora (com as recentes manifestações no Egito), uma poderosa ferramenta.

E só. Hora de sair.

JOÃO LUIZ VIEIRA

Na frente

João Carlos Martins e a Orquestra Filarmônica Bachiana do SESI abrem a temporada de concertos do Lincoln Center. Dia 25 de setembro, em NY.

Ao embarcar para Kilimandjaro, pela South African, uma passageira foi obrigada a despachar suas malas diretamente, apesar de ter que voar também pela Kenya Airlines e Precision Air. Resultado: sua bagagem sumiu e ninguém se responsabiliza.

A pré-estreia do filme Cisne Negro é hoje no Cinemark do Shopping Iguatemi.

A mostra de fotos A Divina São Luiz do Paraitinga, de Nana Vieira, abre hoje. No Sesi Vila Leopoldina.

Quem diria. O restaurante Freddy em SP comemora... 76 anos de existência.

Colaboração

