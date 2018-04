Direto da fonte

O balanço do Panamericano está programado para sair amanhã. O Banco Central terá muito a explicar se for confirmado o rombo de R$ 4 bilhões. Foi de R$ 2,5 bilhões o número descoberto durante pente fino feito pela autoridade monetária brasileira, ano passado, nas contas do banco.

Será que o BC deixou escapar da lupa "extra" de R$ 1,5 bilhão?

Olho no lance

Já tem data provável a aprovação, pela Fifa, do projeto físico e financeiro do novo estádio do Corinthians, em Itaquera: meados de fevereiro.

Moda tecno

Surge a primeira prime network de moda no Brasil: a F*Hits. Trata-se de rede virtual reunindo blogs nacionais dentro de uma só plataforma.

Resultado de parceria acordada semana passada entre Alice Ferraz e o Grupo RBS.

Merenda

Quem esteve com Dilma no Palácio do Planalto notou. A presidente criou "lanche" para visitas, composto por café, gelatina, pão de queijo, biscoitos, presunto e outros.

Sua preferência, entretanto, é por... parmesão.

Palmatória

Depois de ser colocada para fora da sala por se desentender com professor, aluna do colégio São Sabas, em SP, o ofendeu pelo Twitter. Segundo a adolescente, seu único canal de manifestação, pois a direção não quis ouvir suas queixas. Resultado? Foi expulsa.

Consultada, a escola diz que "a providência foi tomada para o crescimento do indivíduo".

As caçarolas de Sergio Arno estão fervendo. Com um olho na cozinha e outro nos negócios, o chef reúne os ingredientes para abrir nos próximos meses um novo restaurante: Cinque Piatti. "A ideia é criar um conceito bastante diferente de tudo que tem por aí, com cardápio enxuto, ambiente descontraído e preço acessível", planeja Arno. "Está tudo desenhado e projetado. Falta, porém, um único detalhe - que não é assim tão pequeno: o ponto", lamenta. A busca é por algo nos arredores do corredor da Avenida Faria Lima.

Responsabilidade social

Bill Clinton confirmou para Nizan Guanaes e João Doria Jr. presença no 2º Fórum Mundial de Sustentabilidade em Manaus. O evento é promovido pelo Seminars e o Lide, em março.

Chefs como Bel Coelho, Claude Troisgros e Jun Sakamoto organizam jantar em prol dos desabrigados do Rio. Dia 20, no Le Pré Catelan, no Rio. A R$ 2,5 mil o convite e renda revertida para a ONG Minha Ajuda - Sua Casa.

Também em solidariedade às vítimas das chuvas, a Odebrecht enviou para Nova Friburgo equipe de 260 trabalhadores e 30 equipamentos para desobstruir estradas. E em Mauá, na Grande SP, constroem abrigo para 60 famílias.

Especialista em tragédias naturais, Jon Rose, surfista americano e ongueiro, trouxe na mala 200 unidades de um filtro portátil que elimina bactérias, já testado em tragédias no Chile e Haiti. Sua vinda foi patrocinada pela agência Loducca e a Ambev.

A Torre Santander, edifício sede do banco na Vila Olímpia, acaba de receber o mais alto selo do Green Building Council pela sua adequação socioambiental.

Circula na web fraude em nome do Teleton 2011, maratona televisiva realizada pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. Os fraudadores usam o email teleton@campanha2011.com.br pedindo doações pelo site www.campanha2011.com.br. A AACD avisa que o site oficial do Teleton é www.teleton.org.br.

A Drogaria São Paulo já arrecadou 100 toneladas de pilhas e baterias usadas, desde que iniciou campanha em 2004.

Detalhes nem tão pequenos

1.Quem aluga a casa da Lia em Trancoso adota temporariamente um pedinte simpático: Paçoca.

2. Sob o céu de Trancoso, as mangas se expressam espontaneamente.

3. "Há flores em tudo que eu vejo", já diziam os Titãs.

4. Os olhos da japonesa não deixam escapar detalhes.

5. No verão, uma delícia light.

6. Hora de abusar nos looks ousados para arrasar na SPFW!

7. Aos 87 anos, seu dono não larga dela por nada.