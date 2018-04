Direto da fonte

Alexandre Padilha mostra a que veio. Aplicará no Ministério da Saúde o que aprendeu no das Relações Institucionais: articulação. "Somos todos do mesmo partido. O partido da saúde", disse ontem, olhando para Kassab e secretários da Saúde do Município e do Estado, durante discurso em café da manhã no Sírio-Libanês.

Horas depois, repetiu o mantra com Alckmin na USP.

Receita saudável

Roberto Kalil, organizador do encontro matinal, foi chamado pelo ministro de "conselheiro". E o que tem aconselhado? "É preciso dinheiro para a saúde. Que venha da Lua, de Marte ou da Nasa, não importa."

Receita 2

Adib Jatene, ex-ministro e pai da CPMF, faz coro. "Tem de dobrar o orçamento do setor. Eliminaram a CPMF, mas não apresentam alternativas." Para ele, "a lavagem cerebral contra o imposto foi tão grande que até quem não tinha conta em banco se posicionou contra".

Receita 3

Raul Cutait, cirurgião, classifica Padilha como "o ministro do diálogo". "É assim que a saúde vai melhorar", receita.

Aliás, na noite de ontem, estava previsto seleto jantar na casa de Kalil dando continuidade à conversa com o ministro.

Receita 4

E para Paulo Chap Chap, integração é vital para avanço na área. Em todos os sentidos.

Prato feito

É, existe. Adriane Galisteu e Isabeli Fontana provaram, anteontem, o hit do salão MG Hair, de Marco Antonio di Biaggi: hidratação de caviar. "Sai com cabelo de deusa grega", garante. Por R$ 500.

Elo

Sabe o que Demi Moore, Ashton Kutcher e Ronaldo têm em comum? A Cabalá.

O trio jantou anteontem no D.O.M. e almoçou ontem na casa do jogador.

Força verde

Aguardando resposta de Dilma sobre pedido de interrupção do projeto de construção de porto perto de Ilhéus, feito por 13 entidades ambientais, Rui Rocha, do Floresta Viva, marcou reunião dia 8 na FGV.

ONGs e formadores de opinião delinearão campanha internacional para frear a devastação na região.

He"s the man

Considerado o novo gênio dos mega fundos internacionais, John Paulson ganhou, como pessoa física, nada menos que US$ 5 bilhões em 2010, segundo o Wall Street Journal.

Mais do que em 2007, quando o reconhecido gestor apostou contra a bolha imobiliária americana e embolsou... US$ 4 bilhões.

Sem passinho

O Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil discutiu na sua reunião anual a permissão para danças e coreografias em seus cultos.

Veredito? Proibição total.

Bola dentro

Depois que a Fifa e a CBF reconheceram que o Santos é octocampeão, Luis Álvaro de Oliveira, presidente, decidiu: reunirá dia 10 todos os jogadores responsáveis pelas conquistas.

Entre eles, Pelé, Pepe, Coutinho, Zito e Clodoaldo.

Nos is

Diferente do que a assessoria da Funcef informou, quem comprou 25% da Abril Educacional foram dois dos fundos da BR Investimentos. Entre os investidores destes fundos, segundo correção da própria Funcef, está o fundo da CEF com 4,59%. A Petros teria algo como 3%.

POLAROID

Confiante, Raquel Zimmermann não precisou de muita maquiagem para posar para a coluna.

Contratada pela Animale, Raquel Zimmermann deu rasante na SPFW, ontem, e já embarcou para Londres, onde fotografa para a Vogue America. Antes, falou à coluna, com forte sotaque gaúcho, que mantém apesar dos nove anos no exterior.

Há muita diferença da moda hoje para quando você começou?

A tendência agora é o video-moda. Em lugar de fotografar, eles nos filmam. Participei de um para o Alexander McQueen enrolada em cobras. E em relação à moda em si acho que ela hoje tem mais acessibilidade. Nesta temporada, por exemplo, fui contratada pela Louis Vuitton e pela H&M, que é moda a preços mais acessíveis.

Como investe dinheiro?

Em imóveis. Sou muito conservadora. Já me ofereceram investimentos em bolsa, mas não quis arriscar. Ainda bem. Viu o que aconteceu nos EUA? Imóvel, mesmo que baixe o preço, pode subir depois.

E a vida de solteira?

Eu e o Ruy (Sanchez Blanco, fotógrafo, com quem viveu dez anos) estamos super bem. A decisão de separar foi mútua, precisávamos de nossa independência. Eu estava em busca de autoconhecimento, ele empenhado na carreira.

JOÃO LUIZ VIEIRA

Na frente

Logo após seu desfile na São Paulo Fashion Week, Juliana Jabour pilota festa durante o pôr do sol no D-Edge. Amanhã.

É segunda-feira a pré-estreia do filme Malu de Bicicleta, de Flávio Tambellini. No Unibanco Arteplex da Frei Caneca.

Morena Leite comanda noite de inauguração do seu novo restaurante, o Santinho, no Instituto Tomie Ohtake. Segunda.

Laura Neiva vai dar uma de fotógrafa. Mais precisamente para o blog de Lilian Pacce durante a SPFW.

Cecília Prado, designer com foco no tricô, foi convidada para elaborar seis vitrines da rede chinesa Cocktail. Em Pequim.

Passados 20 anos do livro Mister, You Bagdad, William Waack e Hélio Campos Mello se preparam para revisitar a região e escrever nova obra. Partem em março.