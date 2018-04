Direto da Fonte

Lula, Guido Mantega e Luiz Gonzaga Belluzzo se encontraram anteontem em SP. Os juros dominaram a conversa.

Alô embaixada!

Vik Muniz se imbuiu de missão espinhosa: ajudar Sebastião Carlos dos Santos, principal personagem do documentário Lixo Extraordinário indicado para o Oscar, a tirar visto americano. "Quando voamos em setembro do ano passado para o Canadá, participar do Festival de Toronto, tentamos levar Tião e não conseguimos", lamentou ontem à coluna o artista que teve seu trabalho enfocado no longa.

Como não há voo direto Brasil-Canadá era necessário visto para escala nos EUA. A papelada canadense o catador de lixo conseguiu.

Maktub

A primeira pessoa a telefonar para Muniz para cumprimentá-lo pela indicação foi Paulo Machline, também indicado ao Oscar há dez anos pelo documentário Uma História de Futebol, sobre a infância de Pelé. "Quando ele foi escolhido, fui eu que telefonei primeiro para azucrinar. Ele tinha feito um único filme e foi indicado. Baita sorte. Agora ele deu o troco".

Paulinho não ganhou o prêmio. Muniz levará? Detalhe: eles são amigos inseparáveis.

Missão 008

Antes de concordar com as novas normas para expedição de passaporte diplomático, Dilma consultou o Itamaraty para saber como ficaria a situação dos agentes do governo em missão secreta no exterior. O problema é a atual obrigação de divulgar nomes, função e destino das pessoas que recebem o privilégio.

Segundo experimentado diplomata, a Chancelaria não entendeu bem a pergunta.

Tête-à-tête

Antonio Patriota, das Relações Exteriores, bateu longo papo com Paulo Coelho ao chegar em Davos, ontem. Assunto? Literatura.

Todo ouvidos

Alexandre Padilha, da Saúde, será recebido hoje para café da manhã no Sírio-Libanês. Ponto para Roberto Kalil.

Olho no olho

Paulo Souza, o Paulo Preto, tem audiência marcada para dia 16 no Fórum da Lapa. Participam Eduardo Jorge, Evando Losacco e mais três jornalistas. Assunto? Publicação de acusação de ele ter desviado R$ 4 milhões da campanha de Serra.

Alegoria de estrelas

Fãs de Justin Timberlake podem celebrar. O cantor deve se esbaldar no Camarote da Brahma, onde também se espera Maradona e Will.I.Am, do Black Eyed Peas.

Ex-patrão

Ao chegar no jantar de José Victor Oliva, anteontem, Hebe Camargo se viu pendurada na parede.

Mais especificamente em quadro de Gustavo Rosa, que a mostra com Silvio Santos numa janela de avião. "Na época, ele ainda aceitava meus convites", brincou, caindo na gargalhada.

In loco

Buscando acelerar a preparação para a Copa em São Paulo, Orlando Silva está agendando encontro com Andrés Sanchez, do Corinthians. Hoje tem conversa marcada com Kassab e Alckmin.

Acelerador

Eike Batista disse sim. A OGX patrocinará Pedro, filho de Wanderley Nunes. Na Formula GP3.

Na frente

Fausto de Sanctis assumirá hoje como desembargador da 5ª Turma.

A obra Lisboa em Pessoa, de João Correia Filho, será lançada quinta. Na Cultura do Bourbon Shopping.

Acontece, segunda, o jantar de comemoração da parceria entre a Riachuelo e Cris Barros na casa de Flávio Gurgel Rocha e Anna Cláudia Klein.

A vernissage da mostra Bruma Espuma ao Amanhecer, de Marina Ayra, é dia 9. No Dconcept.