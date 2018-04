Direto da Fonte

O JP Morgan fechou acordo para realizar seu primeiro investimento em conhecida empresa privada brasileira.

O negócio deve ser anunciado nos próximos dias.

No jogo

Nadia Campeão pode assumir a secretaria oferecida ao PC do B por Kassab só para cuidar da Copa na cidade.

Também participa do páreo Gustavo Petta, cunhado de Orlando Silva.

Merecido

Circula na Câmara Municipal a ideia de batizar o circuito usado pela Fórmula Indy de Piero Gancia. O homenageado, falecido em novembro, foi presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo.

Filho de peixe

Cotado para ser presidente do PMDB de São Paulo, Baleia Rossi avisa: quem vai mandar na sigla pós-Quércia será Michel Temer.

E Kassab? "O prefeito não pode ocupar o cargo por não ter um ano de partido. Nem quer".

Algo no ar

Alô CVM. O preço das ações do Banco Panamericano, de Silvio Santos, sobem sem parar. O que será que alguns sabem que outros não sabem?

Na TV

Zé Celso Martinez, do Grupo Oficina, participará da próxima novela das seis da Globo, Cordel Encantado.

Soco na neve

Diane von Furstenberg foi literalmente atropelada por um brasileiro, terça, nas pistas de Aspen. Quebrou nariz e exibe escoriações faciais. Segundo ela mesma comenta, está parecendo com Mike Tyson depois da sua pior luta.

O intrépido esquiador se atirou na neve sem saber esquiar.

Quebra-galho

No jogo da batata quente entre Eletropaulo e Prefeitura sobra galho para todo lado. A média para retirada de árvores caídas com as chuvas é de três dias.

Chapéu

A ONG de Madonna, Success For Kids, que passou o chapéu no Brasil em 2009 e conseguiu doações milionárias, quer agora apoio do governo estadual.

Heath Grant, presidente mundial da fundação, marcou encontro com Lu Alckmin. Será recebido no mês que vem no Palácio dos Bandeirantes.

With or without you

Bono, do U2, já se antecipou: quer ser recebido pela presidente Dilma em Brasília. Em abril, quando faz show no País.

Tudo pelo verde

Caetano Veloso não gosta do projeto de construção de ferrovia desembocando entre Ilhéus e Itacaré. "Saber que se vai mexer no que o cacau ajudou a preservar de Mata Atlântica no Sul da Bahia é sempre doloroso para mim", escreveu domingo, num artigo em grande jornal baiano.

Curiosidade: na edição distribuída pela região afetada, o pensamento de "Caê" sobre o assunto desapareceu misteriosamente.

Na frente

Alexandre Herchcovitch pilota festa especial para a modelo transexual Lea T. No Baretto, sábado.

A Galeria Nara Roesler está passando por reforma e será reinaugurada no dia 10 com mostra de Rodolpho Parigi.

Gisele Bündchen lança hoje sua linha de beleza Sejaa. No Hotel Emiliano.

Bernardo Paz fala hoje, em Davos, sobre seu Instituto Inhotim. Em evento organizada pelo empresário ucraniano Victor Pinchuk. Paulo Coelho presidirá a mesa.

Ney Matogrosso trará o espetáculo Dentro da Noite para São Paulo neste semestre, mas ainda negocia o teatro. O texto é um monólogo que faz carreira no Rio.

Colaboração

