Direto da Fonte

Autoridades do governo fluminense começaram a sobrevoar a região serrana do Rio no fim de semana com um objetivo: identificar possíveis terrenos para construção de casas para os desabrigados. Demonstram interesse especial por sítios, onde poderiam ser construídos condomínios inteiros.

Ar

O veto da Aeronáutica aos pousos sob chuva no aeroporto de Ribeirão Preto, principal terminal do norte do Estado, está mantendo no chão grande parte da frota regional de aviões executivos. Não é pouca coisa: as matrículas superam as duas centenas.

No pátio, preciosidades como um jato de duas turbinas com interior todo desenhado pela Louis Vuitton. Coisa de usineiro.

Água

Um curso de estratégia militar para administradores municipais conterem as enchentes de São Paulo era o desejo de dezenas de motoristas que aguardavam a água baixar na avenida Antártica, anteontem.

Os bombeiros só surgiram depois de mais de uma hora de espera, quando o problema estava praticamente resolvido, desfilando de shortinho vermelho entre os carros.

Orador

Se aprovado o plano de descriminalização das drogas para usuários, que FHC apresenta hoje, na Comissão Global em Genebra, a proposta deve ser detalhada nos próximos seis meses. Nos últimos dias, o ex-presidente não tirava o documento debaixo do braço.

Baianidade

Em Trancoso desde sábado, quando jantou no Maritaca com Monica e sua filha, Verônica, mais Ronaldo Cezar Coelho, Sonia e Eleazar de Carvalho, Andrea e Jorge Hilario Gouvêa Vieira além de Van Van e Paulo Henrique Cardoso, Serra pretendia voar ontem para São Paulo. Para estar presente hoje no aniversário da cidade e na homenagem a José Alencar.

Recomposto da maratona eleitoral, recuperou alguns quilos. De bom humor, hóspede de sua filha, o tucano foi fotografado por crianças locais e deu autógrafos. Declarações políticas? Nenhuma.

Homenagem

Aliás, o Planalto trabalhava ontem com a possibilidade de Dilma entregar a medalha para Alencar no sírio-libanês.

Bola dentro

O contrato de Rivaldo com o São Paulo vai além das quatro linhas. O tricolor pretende enviar para o Mogi Mirim, clube presidido pelo craque, jogadores formados nas equipes de base do SPFC.

Após a repercussão internacional da nova contratação, Juvenal Juvêncio consultou seus arquivos e descobriu que o meia-atacante chega ao São Paulo com idade próxima às quais Toninho Cerezo, Zizinho e Arthur Friedenreich foram integrados ao time do Morumbi.

Clima

Ed Motta acaba de entregar trilha sonora para o restaurante Le Marais, no Itaim. Reuniu canções francesas e de jazz lançadas até 1977.

De sua coleção de vinis.

Clima 2

Café colonial fundado há 35 anos, As Noviças foi comprado pelo Grupo Ribeiro Filho e abrirá filial nos Jardins neste ano. O repertório, diferencial da casa, continua misturando música sacra e canto gregoriano.

Olhos nos olhos

Monty Roberts, americano famoso por domesticar cavalos, vem a São Paulo para se apresentar na Sociedade Hípica Paulista, hoje e amanhã.

Dublê em Hollywood, Monty é autor de best-sellers e pai de... 50 crianças, 47 delas adotivas.

Na frente

Amir Slama, Duda Ferreira, Alexandre Cerqueira e Geraldo Favarin abrem o Salão Casa Moda. Quinta, no Unique.

Paulo Von Poser comanda aula aberta Desenhando São Paulo, com caminhada pela região do Anhangabaú. Hoje, em frente à BM&F, no centro.

Klaus Mitteldorf lança o livro de fotos São Paulo Blues. Amanhã, na livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Margarida Cintra Gordinho autografa hoje Patrimônio da Metrópole Paulistana. No Museu da Casa Brasileira.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.