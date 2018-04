Direto da Fonte

Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, está trancafiado no Rio dedicando-se a livro sobre seus anos de governo Lula.

E tem dito a interlocutores que trará revelações tão ou mais bombásticas que as do site WikiLeaks.

Mamma mia

Lu Alckmin não pensa em outra coisa: Escola Dona Renata. De olho na Copa, o programa do Fundo de Solidariedade formará profissionais em hotelaria e gastronomia para atender a mega demanda do evento.

Mas, quem é Renata? A sogra de Geraldo Alckmin.

Valise

José Sergio Gabrielli, da Petrobras, está de malas prontas para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

Debate na sexta o papel das empresas que buscam competitividade e, ao mesmo tempo, melhoraram as condições das comunidades onde atuam.

Pamonha

Está todo mundo tentando aprender coreano em Piracicaba. Ecos da instalação da Hyundai na cidade. Restaurantes típicos e agências de viagens já atendem clientela no idioma.

E, atento aos negócios que 6 mil imigrantes devem fomentar por lá, o escritório Demarest e Almeida Advogados também se movimenta para abrir filial.

Apetite

Considerada a dona do melhor caviar do mundo, a francesa Petrossian abrirá um pequeno restaurante para degustações em SP em março.

Dentro da loja que inaugurará no Shopping Cidade Jardim.

Depois de tantos pedidos da clientela, Nórea de Vitto e seu sócio há 21 anos, Beto Galvez, resolveram criar linha exclusiva de objetos decorativos. A Butik reúne cartela que vai de abajures a espelhos. Tudo vendido desde o fim do ano passado na conceito: firmacasa, em SP. "Começamos a produzir por uma única razão: nem sempre encontrávamos no mercado absolutamente tudo que gostaríamos de usar", conta ela. E a designer aposta na mistura de materiais. Não descarta quase nada: latão, couro, pedras, couro, acrílico e peles.

Responsabilidade social

A Porto Seguro dá exemplo de solidariedade. Disponibilizou frota de guinchos para ajudar nos resgates da região serrana do Rio. A Defesa Civil agradece.

A Fiat também recolhe produtos de primeira necessidade junto a seus empregados. Enviará 5 mil cestas básicas para as regiões atingidas e ambulâncias Fiorino.

A Fundação ArcelorMittal Brasil e a Belgo Bekaert Arames fizeram as contas. Entregaram 222 óculos a estudantes da rede pública de Osasco em 2010.

Em comemoração ao aniversário da cidade, a Braskem entregou 500 lixeiras e floreiras para SP. Fabricadas a partir de resíduos plásticos recolhidos no GP de Fórmula 1.

Abre, terça-feira, a mostra Juneca - Um Nome que Virou Arte, sobre o ícone do grafite nos anos 80 Osvaldo Junior. A entrada será a doação de um quilo de alimento para as vítimas do Rio. No nBOX.

A Fundação Volkswagen decidiu. Estenderá este ano três projetos educacionais do Território Escola. Chegarão a 120 os municípios beneficiados com capacitação para professores do ensino infantil e fundamental da rede pública.

Valéria Baracat e Celyta Jackson fazem versão para o inglês da cartilha de prevenção ao câncer de mama do Instituto Arte de Viver Bem. A ideia é lançá-lo em NY.

Representantes do Instituto C&A, que este ano completa 20 anos, desembarcam hoje em Cingapura. Vão expor suas iniciativas de voluntariado empresarial em duas conferências do setor.

Colaboração

