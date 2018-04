Direto da Fonte

Mais um capítulo na disputa entre PMDB e PT pelos cargos do segundo escalão do governo. O PMDB responde ao avanço do PT e está de olho na presidência do Ipea, a joia da Secretaria de Assuntos Estratégicos. O instituto está hoje sob comando do petista Marcio Pochmann.

O economista, por sua vez, parece saber disso e fez um tour pelos principais jornais de São Paulo, na semana passada.

Cabo de guerra 2

Questionado pela coluna sobre a mudança, o peemedebista Moreira Franco, atual titular da SAE, não diz que sim nem que não, muito pelo contrário. Mas frisou: "Político aqui, só eu". Para meio entendedor, quatro palavras bastam.

Em cima da hora

É grande a expectativa para que José Alencar saia do hospital e receba homenagem de Dilma no aniversário de SP, terça. Josué Gomes, filho do ex-vice, disse à coluna que há grandes chances de o pai voltar para casa em breve. Mas, pondera: deixar o Sírio-Libanês para ir à solenidade exigirá muito de sua saúde.

A autorização médica, segundo Roberto Kalil Filho, sairá em cima da hora.

Contrapé

Fernando Haddad teve que desfazer as malas. Ia curtir férias na Bahia, quinta, mas com a pane no sistema SiSU, sua família foi e ele ficou.

Promete só colocar o pé na areia depois que o problema estiver resolvido.

Dramin

A Força Aérea Brasileira é rigorosa com quem embarca em seus helicópteros durante buscas nas região serrana do Rio. Em caso de enjoo, o passageiro não deve aliviar, em hipótese alguma, o mal estar no chão da aeronave. Porque pode danificar a parte elétrica.

Em caso de emergência, precisará fazê-lo dentro da própria roupa ou no calçado. Levar um saquinho também não é má ideia.

Atacado

Cliente do hipermercado Extra, do ABC, gastou R$ 100 mil em água e leite em pó. Ao passar pelo caixa avisou, porém, que não levaria nada para casa. Pediu que tudo fosse entregue às vitimas da devastação na região serrana do Rio.

Ao todo, o Grupo Pão de Açúcar enviará 100 caminhões com donativos para os desabrigados.

Positivo

Decididos os nomes para comandar os dois principais institutos de pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado: Jorge Kalil Filho fica com o Butantã e Alberto José Duarte assume o Adolfo Lutz.

Menu

Ashton Kutcher, principal atração da Colcci na SPFW, mandou, ontem, lista de exigências para a produção da grife. Ele e a mulher, Demi Moore, que o acompanhará na viagem ao Brasil, querem litros e litros de... água de coco.

Na mesa, só culinária kosher.

Bandeja

Hortência e Jorge Pagura, secretário de Esportes, batem bola para organizar clínicas de basquetes em diversos pontos do Estado. A intenção é revelar talentos e divulgar a modalidade.

Tudo será feito via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Planilha

Para evitar imbróglio, o Clube dos 13 está contratando auditoria para acompanhar a concorrência sobre direitos de transmissão do Brasileirão 2012.

Até 30 de março serão analisadas propostas de TVs abertas, fechadas, pay-per-view, telefonia e portais de internet.

Rosa-choque

Flavia Ribeiro de Castro lança "versão feminina" de Carandiru mês que vem. Flores do Cárcere descreve o trabalho da educadora junto a 160 presas da cadeia feminina de Santos. Sai pela Talento, com prefácio de Dalmo Dallari.

Na frente

Wilbert Das pilotará a tradicional Festa de São Brás em Trancoso. Em fevereiro.

Margarida Cintra Gordinho, Antonio Kehl e Iatã Cannabrava autografam Patrimônio da Metrópole Paulistana. Segunda, no Museu da Casa Brasileira.

Alireza Esmaeli e Hoseein Bordbar, da Organização de Artesanato de Isfahan, do Irã, comandam oficinas de arte no CCBB. A partir de hoje.

Flavio Meyer abre a mostra fotográfica sobre SP. Terça, no Espaço Cultural Chakras.

O IAB premiou o escritório Piratininga Arquitetos Associados pelo restauro da Biblioteca Mário de Andrade.

Da home da BBC: "Uma pesquisa feita na Grã-Bretanha, com 3 mil pessoas, indicou que os casais brigam em média 312 vezes por ano, principalmente às quintas-feiras, por volta das 20h, por dez minutos". Vai entender...

